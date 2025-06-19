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Виталий Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия -22% 7500 ₽ выгода 1650 ₽ 5850 ₽ за человека 4.7 6 отзывов более 12 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия-Алания и посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина вблизи Кахтисарского ущелья (также называют Даргавским ущельем) и Кармадонское ущелье. - Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. В ущелье находится много излюбленных туристами интересных мест, а какие там пейзажи! - Кадаргаванская теснина Первая наша остановка у Кардагаванской теснины. Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2 — 3 метра. Каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но и всей Северной Осетии. На этом участке скального хребта река, словно ударом меча, разрубила скалу на две части. А какие здесь получаются фотографии!!! - Дзивгисская крепость Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость. Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе. Эта крепость пережила множество набегов. Дзивгисская крепость образована природными выемками в скальной породе. Образованию такого интересного явления способствовал материал скальной породы. Основная порода здесь известняк, в нем за века вода и ветер проделали естественные выемки в виде огромных пустых пространств. Строители заложили эти пространства каменными стенами и укрепили специальным раствором. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Древняя крепость включала в себя шесть разнокалиберных построек. В верхние постройки попасть врагу было тем более невозможно, для этого ему требовалось преодолеть первый этаж и дальше карабкаться по едва видным узким и обрывистым скальным тропкам. В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий. Поверьте — это впечатляет! - Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Говорят, строители башни жили дружно, пока не поссорились во время охоты. Каждый из братьев обладал дрессированным соколом. Однажды их соколы устроили между собою бой, победу одержала птица брата Курта. Тага поражение своего сокола счёл для себя плохим знаком: «Когда-то и брат мой одолеет меня, как его сокол одолел моего». Так он подумал и ушел на Даргавскую котловину, где обитали ныне потомки чеченцев и ингушей — кисты. Тага завоевал ущелье, прогнав кистин и обосновавшись здесь же. Курта остался. Теперь его имя носит эта местность — Куртатинское ущелье. - Фото площадка - качели над пропастью Впечатляющая фото локация не оставит вас равнодушными! АРТ-ОБЪЕКТ «Æ». Данная достопримечательность появилась сравнительно недавно, но быстро приобрела популярность среди туристов благодаря своему необычному внешнему виду 😍 Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита - Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем 🏔 На закругленные формы прописной буквы можно прилечь для отдыха или красивой фотографии, а ещё лучше - проводить закат, любуясь горными пейзажами Осетии 🌄 АРТ-ОБЪЕКТ «Æ». Данная достопримечательность появилась сравнительно недавно, но быстро приобрела популярность среди туристов благодаря своему необычному внешнему виду 😍 Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита - Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем 🏔 На закругленные формы прописной буквы можно прилечь для отдыха или красивой фотографии, а ещё лучше - проводить закат, любуясь горными пейзажами Осетии - Город мёртвых Даргавс "Даргавс" в переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. В горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных захоронений. Город мертвых является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Усыпальные склепы по своей форме напоминают башни и отличаются большой прочностью, искусной кладкой стен и кровли. Пирамидальные и конусообразные формы кровли усыпальных склепов выложены из шиферного сланца в виде ступенчатых уступов. В окошках склепов виднеются кости, возрастом несколько сотен лет. Обычай захоронения в надземных склепах был связан с культом предков, которых хоронили в полном одеянии с мелкими бытовыми предметами. Усопших клали обычно на специальные деревянные ложи или в ладьеобразные деревянные колоды. Это поистине мистическое место! Мягкий климат, здесь сухо даже осенью и зимой и ясная погода практически круглый год. Считается, что здесь особая геомагнитная зона! - Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Кармадонское ущелье иногда называют Геналдонским, по имени реки, протекающей по нему. Расположено оно на высоте 1200м над уровнем моря. В верхней части ущелья находится ледник Колка. Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова. Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съемочной группы, но и полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон. Почему стала возможной трагедия Кармадонского ущелья? Об этом до сих пор говорят в СМИ, но точной причины никто не знает — существует лишь несколько версий произошедшего. Ущелье необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья мы возвращаемся домой.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон

Кадаргаванская теснина

Дзивгисская крепость

Башня Курта и Тага

Фото площадка - качели над пропастью

Город мёртвых Даргавс

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Что включено Транспорт

Услуги водителя-гида Что не входит в цену Билеты в Даргавс - 100р.

Обед в кафе Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.