2 день

Экскурсия на Эльбрус

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

канатные дороги: Эльбрус — станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н.у. м., «Мир» высота 3500 м. н.у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н.у. м. (оплачивается сразу 3 уровня). — 3200 руб.; Чегет — 1100 руб.;

нац. парк — 200 руб.;

питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160