1 день

Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки

12:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные воды.

Переезд в Ессентуки.

Путевая экскурсия.

Приветственный обед с блюдами национальной кухни в культовом кафе города.

Знакомство с городом Ессентуки.

На обзорной экскурсии вы сможете погрузиться в историю города, зародившегося в первой трети XIX века.

Сравните знаменитые Ессентуки 17: природную и из бутылки.

Посетите дореволюционный фитнес-центр со 120-летними тренажерами.

Полюбуетесь одним из самых красивых зданий КМВ - визитной карточкой Ессентуков Решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши»

Переезд в экопарк «Долина Нарзанов».

Вас ждут невероятные пейзажи с видом на Кавказский хребет и седовласый Эльбрус на протяжении всего маршрута по одной из самых красивых дорог Приэльбрусья!

Заселение в гостевой дом «Панорамный»в экопарке «Долина Нарзанов».

Чтобы увидеть мир во всем его многообразии, иногда достаточно просто посмотреть в окно. А лучше – в панорамное окно нашего гостевого дома. Такой картинки на местные ущелья вы не увидите даже во время экскурсии!

Мы пока не знакомы и не знаем ваши вкусовые пристрастия, поэтому решили не ограничивать вас и не включили питание на территории проживания.

Дом оборудован полноценной кухней и мангальной зоной.

В Ессентуках мы заедем на рынок, где вы сможете закупить экологически чистые и натуральные продукты Кавказа, чтобы с любовью и магией гор творить кулинарные шедевры.

Все ваши 5 органов чувств ждет настоящий экстаз!

А если у вас не будет желания готовить самостоятельно, то в вашем распоряжении комплекс питания на территории экопарка.

Вы сможете наслаждиться кавказским гостеприимством и вкуснейшими национальными блюдами.

Панорамняй дом расположен на возвышенности в самом удаленном уголоке Долины Нарзанов, куда другим гостям вход закрыт!

Величественные горы, река, чистейший воздух, целебные воды, пение птиц, миллионы звезд - все это ваше!