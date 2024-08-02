Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону

Пьянящий воздух Кавказа
Сейчас время для осознания себя, своих истинных ценностей и желаний, и поиска точки опоры.

Здесь, в объятиях Кавказского гостеприимства, оживают тело и душа, обесточенные и зажатые в тисках больших городов. Сила первозданной природы поможет отбросить все ненужное и отжившее.

А потрясающие виды, мощная энергетика гор и компания единомышленников наполнят вас, помогут расправить крылья и вдохновят на новые победы!
5
3 отзыва
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки

12:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные воды.

Переезд в Ессентуки.

Путевая экскурсия.

Приветственный обед с блюдами национальной кухни в культовом кафе города.

Знакомство с городом Ессентуки.

На обзорной экскурсии вы сможете погрузиться в историю города, зародившегося в первой трети XIX века.

Сравните знаменитые Ессентуки 17: природную и из бутылки.

Посетите дореволюционный фитнес-центр со 120-летними тренажерами.

Полюбуетесь одним из самых красивых зданий КМВ - визитной карточкой Ессентуков Решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши»

Переезд в экопарк «Долина Нарзанов».

Вас ждут невероятные пейзажи с видом на Кавказский хребет и седовласый Эльбрус на протяжении всего маршрута по одной из самых красивых дорог Приэльбрусья!

Заселение в гостевой дом «Панорамный»в экопарке «Долина Нарзанов».

Чтобы увидеть мир во всем его многообразии, иногда достаточно просто посмотреть в окно. А лучше – в панорамное окно нашего гостевого дома. Такой картинки на местные ущелья вы не увидите даже во время экскурсии!

Мы пока не знакомы и не знаем ваши вкусовые пристрастия, поэтому решили не ограничивать вас и не включили питание на территории проживания.

Дом оборудован полноценной кухней и мангальной зоной.

В Ессентуках мы заедем на рынок, где вы сможете закупить экологически чистые и натуральные продукты Кавказа, чтобы с любовью и магией гор творить кулинарные шедевры.

Все ваши 5 органов чувств ждет настоящий экстаз!

А если у вас не будет желания готовить самостоятельно, то в вашем распоряжении комплекс питания на территории экопарка.

Вы сможете наслаждиться кавказским гостеприимством и вкуснейшими национальными блюдами.

Панорамняй дом расположен на возвышенности в самом удаленном уголоке Долины Нарзанов, куда другим гостям вход закрыт!

Величественные горы, река, чистейший воздух, целебные воды, пение птиц, миллионы звезд - все это ваше!

Прибытие. Знакомство с городом ЕссентукиПрибытие. Знакомство с городом ЕссентукиПрибытие. Знакомство с городом ЕссентукиПрибытие. Знакомство с городом Ессентуки
2 день

Экопарк «Долина Нарзанов»

Сегодня у вас полная свобода действий!

Экопарк «Долина Нарзанов» — живописное место с целебным горным климатом, где гармонично соседствуют быстрые реки, субальпийские луга и лесные массивы.

А по количеству различных по составу и свойствам целебных источников это место не имеет аналогов во всем мире!

Гостям экопарка доступны и нарзанные ванны (t +10 круглогодичного) с оборудованной душевой и раздевалкой.

А как же классно забыть о проблемах и заботах взрослой жизни, и лететь на ватрушке с горки, балую своего внутреннего ребенка!

Всесезонная тюбинговая трасса в 450 метров с бугельным подъемником к вашим услугам.

Не пропустите тот самый заброшенный замок, погуляйте по опустевшим комнатам, сделайте потрясающие фото сверху, и узнайте причину участи, постигшей это впечатляющее здание, которое завораживает тысячи туристов.

Обязательно узнайте, как Федор Конюхов связан с этим экопарком и о грандиозных планах в отношении этого волшебного места.

А что вас ждет на прогулке по Экотропе!

Убедитесь, что ваши телефоны заряжены, чтобы записать пение птиц, журчание воды и потрясающую тишину…

Ни один географический канал не покажет вам того, что вы увидите собственными глазами и сохраните в своём сердце.

Длина экотропы 2,5 километра.

Маршрут оборудован девятью пешеходными мостами через реку Хасаут, местами отдыха — беседками, скамейками, урнами.

Весь путь будет безопасным, а впечатления — незабываемыми и яркими!

По желанию, мы организуем для вас живительную баню и купель с чистейшей родниковой водой — идеально, чтобы снять усталость, отключиться от повседневных забот и сплотить настоящую команду для дальнейших приключений.

В этот день вы заснете так, как давно уже не спали — сладким и беззаботным сном.

Экопарк «Долина Нарзанов»Экопарк «Долина Нарзанов»Экопарк «Долина Нарзанов»Экопарк «Долина Нарзанов»
3 день

Экопарк «Долина Нарзанов». Джип-сафари в Приэльбрусье по желанию

Этот день вы можете также провести в эко-парке.

Или, по желанию (за доп. плату), организуем для вас большое джип-сафари в Приэльбрусье.

Это одна из самым насыщенных и редких экскурсий на Северном Кавказе, так как включает в себя сразу 2 самых популярных и впечатляющих места КМВ.

Обычно это 2 самостоятельных экскурсии, но ваше место проживания дает возможность совместить и увидеть всё в один день!

Вас ждет фееричная дорога к лучшим видам Эльбруса, а также самые красивые и атмосферные места для ярких фотографий!

Ранним утром Вы отправитесь на подготовленном для этих дорог комфортабельном внедорожнике, а вернетесь после заката.

Вас ждет неописуемое приключение в урочище Джилы-Су, где горы, склоны и водопады создают атмосферу настоящего приключения.

Ощутите мощь внедорожника, взбирайтесь выше и выше, где пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными.

Карачаево-Черкессия — это край нетронутой природы, богатой культуры и гостеприимных людей.

В этом вы сможете убедиться в местном кафе и отведать блюда кавказской кухни.

Плато Бермамыт — российский Гранд-Каньон, — одно из красивейших мест Кавказа, где в хорошую погоду Эльбрус виден как на ладони,. и открываются панорамные виды на альпийские луга, дикие пастбища коров, лошадей и овец.

Именно сюда едут за эпичными фотографиями!

Хотите фото прямо над пропастью? Будут!

Не забудьте зарядить свои телефоны и фотоаппараты, и освободите место для шедевральных фото и видео!

Описать эмоции, которые вы испытаете, невозможно.

Просто приезжайте и проживите их сами!

Последний самостоятельный ужин в Долине Нарзанов и отправляйтесь спать, чтобы посмотреть лучшие фильмы, которые будет выдавать ваше подсознание после пережитого дня.

Экопарк «Долина Нарзанов». Джип-сафари в Приэльбрусье по желаниюЭкопарк «Долина Нарзанов». Джип-сафари в Приэльбрусье по желаниюЭкопарк «Долина Нарзанов». Джип-сафари в Приэльбрусье по желаниюЭкопарк «Долина Нарзанов». Джип-сафари в Приэльбрусье по желанию
4 день

Железноводск. Отъезд

Самостоятельный завтрак и прощаемся в гостеприимном домом.

Выезд с вещами.

Мы отправляемся в “маленькую Швейцарию”, как многие гости называют прекрасный Железноводск самый чистый, уютный и благоустроенный город КМВ.

В городе сохранилось множество удивительных объектов старинной архитектуры.

Во время обзорной экскурсии вы увидите дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, Каскадную лестницу, и узнаете, как выглядели путешествия на Кавказ в XIX веке.

Курортный парк Железноводска - это единственный на Кавказских Минеральных водах парк естественного происхождения.

Парк выступает центром курортной жизни. и отсюда открывается роскошный панорамный вид на город и горы.

Далее мы плавно спустимся еще к одной жемчужине города - Декоративному озеру.

Очень атмосферное место!

Туристы нередко называют его российской Швейцарией. Интересно, какие ассоциации возникнут у вас.

Перед дорогой домой необходимо подкрепиться и обязательно сделать ритуал для возвращения.

Вас ждет прощальная трапеза в кафе на берегу озера.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал, где мы попрощаемся с вами, чтобы потом вновь встретиться.

Железноводск. ОтъездЖелезноводск. ОтъездЖелезноводск. ОтъездЖелезноводск. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное размещение1-местное размещение
Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»39 20042 500

Варианты проживания

Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»

3 ночи

Панорамный дом в экопарке "Долина Нарзанов" - это 4 комнаты, рассчитанные на компанию до 8 человек. Каждая спальня имеет панорамное остекление с индивидуальным выходом на улицу, в доме две душевые комнаты и два санузла. А объединит всех любителей «спокойного отдыха» общая комната с большим диваном, камином и живописным видом на ущелье.

В доме:
  • кухня (полностью оборудованная, есть холодильник, вся необходимая кухонная и столовая посуда: тарелки, чашки, вилки, ложки, ножи, стаканы, стопки, кастрюли, сковородки; обеденный стол, электрочайник, СВЧ-печь);
  • две спальни с двумя 1,5 спальными кроватями;
  • две спальни с двуспальными кроватями;
  • два санузла;
  • меблированная терраса.
Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной комфортности, удобства - 2 санузла на дом (4 номера). Весь дом только на нашу компанию
  • Питание: 2 обеда (в первый и последний дни)
  • Экскурсии по программе: пешеходная экскурсия по Курортному парку г. Ессентукиобзорная экскурсия по г. Железноводск
  • Пешеходная экскурсия по Курортному парку г. Ессентуки
  • Обзорная экскурсия по г. Железноводск
  • Транспортное обслуживание: по программе
  • Курортный сбор
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Страховка
  • Питание, кроме 2-х обедов
  • Катание на тюбинговых горках: безлимитно с 10:00 до 19:00 - 1 000 руб. /чел. разовый спуск - 300 руб. /чел. браслет - 150 руб. карточка - 50 руб
  • Безлимитно с 10:00 до 19:00 - 1 000 руб. /чел
  • Разовый спуск - 300 руб. /чел
  • Браслет - 150 руб
  • Карточка - 50 руб
  • Баня с купелью - 2000 за 3 часа на 4 человека
  • Большое джип-сафари в урочище Джилы-Су и на плато Бермамыт - 22000 руб. за группу 1-4 человека (для комфортного путешествия в машине не более 4-х человек. При большем количестве, берем 2 внедорожника). Наш гид - профессиональный фотограф и по желанию вы сможете заказать персональную фотосессию по маршруту сафари (2000 руб. /чел)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Нет, страховка не входит в стоимость.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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