Здесь, в объятиях Кавказского гостеприимства, оживают тело и душа, обесточенные и зажатые в тисках больших городов. Сила первозданной природы поможет отбросить все ненужное и отжившее.
А потрясающие виды, мощная энергетика гор и компания единомышленников наполнят вас, помогут расправить крылья и вдохновят на новые победы!
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки
12:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные воды.
Переезд в Ессентуки.
Путевая экскурсия.
Приветственный обед с блюдами национальной кухни в культовом кафе города.
Знакомство с городом Ессентуки.
На обзорной экскурсии вы сможете погрузиться в историю города, зародившегося в первой трети XIX века.
Сравните знаменитые Ессентуки 17: природную и из бутылки.
Посетите дореволюционный фитнес-центр со 120-летними тренажерами.
Полюбуетесь одним из самых красивых зданий КМВ - визитной карточкой Ессентуков Решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши»
Переезд в экопарк «Долина Нарзанов».
Вас ждут невероятные пейзажи с видом на Кавказский хребет и седовласый Эльбрус на протяжении всего маршрута по одной из самых красивых дорог Приэльбрусья!
Заселение в гостевой дом «Панорамный»в экопарке «Долина Нарзанов».
Чтобы увидеть мир во всем его многообразии, иногда достаточно просто посмотреть в окно. А лучше – в панорамное окно нашего гостевого дома. Такой картинки на местные ущелья вы не увидите даже во время экскурсии!
Мы пока не знакомы и не знаем ваши вкусовые пристрастия, поэтому решили не ограничивать вас и не включили питание на территории проживания.
Дом оборудован полноценной кухней и мангальной зоной.
В Ессентуках мы заедем на рынок, где вы сможете закупить экологически чистые и натуральные продукты Кавказа, чтобы с любовью и магией гор творить кулинарные шедевры.
Все ваши 5 органов чувств ждет настоящий экстаз!
А если у вас не будет желания готовить самостоятельно, то в вашем распоряжении комплекс питания на территории экопарка.
Вы сможете наслаждиться кавказским гостеприимством и вкуснейшими национальными блюдами.
Панорамняй дом расположен на возвышенности в самом удаленном уголоке Долины Нарзанов, куда другим гостям вход закрыт!
Величественные горы, река, чистейший воздух, целебные воды, пение птиц, миллионы звезд - все это ваше!
Экопарк «Долина Нарзанов»
Сегодня у вас полная свобода действий!
Экопарк «Долина Нарзанов» — живописное место с целебным горным климатом, где гармонично соседствуют быстрые реки, субальпийские луга и лесные массивы.
А по количеству различных по составу и свойствам целебных источников это место не имеет аналогов во всем мире!
Гостям экопарка доступны и нарзанные ванны (t +10 круглогодичного) с оборудованной душевой и раздевалкой.
А как же классно забыть о проблемах и заботах взрослой жизни, и лететь на ватрушке с горки, балую своего внутреннего ребенка!
Всесезонная тюбинговая трасса в 450 метров с бугельным подъемником к вашим услугам.
Не пропустите тот самый заброшенный замок, погуляйте по опустевшим комнатам, сделайте потрясающие фото сверху, и узнайте причину участи, постигшей это впечатляющее здание, которое завораживает тысячи туристов.
Обязательно узнайте, как Федор Конюхов связан с этим экопарком и о грандиозных планах в отношении этого волшебного места.
А что вас ждет на прогулке по Экотропе!
Убедитесь, что ваши телефоны заряжены, чтобы записать пение птиц, журчание воды и потрясающую тишину…
Ни один географический канал не покажет вам того, что вы увидите собственными глазами и сохраните в своём сердце.
Длина экотропы 2,5 километра.
Маршрут оборудован девятью пешеходными мостами через реку Хасаут, местами отдыха — беседками, скамейками, урнами.
Весь путь будет безопасным, а впечатления — незабываемыми и яркими!
По желанию, мы организуем для вас живительную баню и купель с чистейшей родниковой водой — идеально, чтобы снять усталость, отключиться от повседневных забот и сплотить настоящую команду для дальнейших приключений.
В этот день вы заснете так, как давно уже не спали — сладким и беззаботным сном.
Экопарк «Долина Нарзанов». Джип-сафари в Приэльбрусье по желанию
Этот день вы можете также провести в эко-парке.
Или, по желанию (за доп. плату), организуем для вас большое джип-сафари в Приэльбрусье.
Это одна из самым насыщенных и редких экскурсий на Северном Кавказе, так как включает в себя сразу 2 самых популярных и впечатляющих места КМВ.
Обычно это 2 самостоятельных экскурсии, но ваше место проживания дает возможность совместить и увидеть всё в один день!
Вас ждет фееричная дорога к лучшим видам Эльбруса, а также самые красивые и атмосферные места для ярких фотографий!
Ранним утром Вы отправитесь на подготовленном для этих дорог комфортабельном внедорожнике, а вернетесь после заката.
Вас ждет неописуемое приключение в урочище Джилы-Су, где горы, склоны и водопады создают атмосферу настоящего приключения.
Ощутите мощь внедорожника, взбирайтесь выше и выше, где пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными.
Карачаево-Черкессия — это край нетронутой природы, богатой культуры и гостеприимных людей.
В этом вы сможете убедиться в местном кафе и отведать блюда кавказской кухни.
Плато Бермамыт — российский Гранд-Каньон, — одно из красивейших мест Кавказа, где в хорошую погоду Эльбрус виден как на ладони,. и открываются панорамные виды на альпийские луга, дикие пастбища коров, лошадей и овец.
Именно сюда едут за эпичными фотографиями!
Хотите фото прямо над пропастью? Будут!
Не забудьте зарядить свои телефоны и фотоаппараты, и освободите место для шедевральных фото и видео!
Описать эмоции, которые вы испытаете, невозможно.
Просто приезжайте и проживите их сами!
Последний самостоятельный ужин в Долине Нарзанов и отправляйтесь спать, чтобы посмотреть лучшие фильмы, которые будет выдавать ваше подсознание после пережитого дня.
Железноводск. Отъезд
Самостоятельный завтрак и прощаемся в гостеприимном домом.
Выезд с вещами.
Мы отправляемся в “маленькую Швейцарию”, как многие гости называют прекрасный Железноводск самый чистый, уютный и благоустроенный город КМВ.
В городе сохранилось множество удивительных объектов старинной архитектуры.
Во время обзорной экскурсии вы увидите дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, Каскадную лестницу, и узнаете, как выглядели путешествия на Кавказ в XIX веке.
Курортный парк Железноводска - это единственный на Кавказских Минеральных водах парк естественного происхождения.
Парк выступает центром курортной жизни. и отсюда открывается роскошный панорамный вид на город и горы.
Далее мы плавно спустимся еще к одной жемчужине города - Декоративному озеру.
Очень атмосферное место!
Туристы нередко называют его российской Швейцарией. Интересно, какие ассоциации возникнут у вас.
Перед дорогой домой необходимо подкрепиться и обязательно сделать ритуал для возвращения.
Вас ждет прощальная трапеза в кафе на берегу озера.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал, где мы попрощаемся с вами, чтобы потом вновь встретиться.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»
|39 200
|42 500
Варианты проживания
Панорамный дом в экопарке «Долина Нарзанов»
Панорамный дом в экопарке "Долина Нарзанов" - это 4 комнаты, рассчитанные на компанию до 8 человек. Каждая спальня имеет панорамное остекление с индивидуальным выходом на улицу, в доме две душевые комнаты и два санузла. А объединит всех любителей «спокойного отдыха» общая комната с большим диваном, камином и живописным видом на ущелье.
- кухня (полностью оборудованная, есть холодильник, вся необходимая кухонная и столовая посуда: тарелки, чашки, вилки, ложки, ножи, стаканы, стопки, кастрюли, сковородки; обеденный стол, электрочайник, СВЧ-печь);
- две спальни с двумя 1,5 спальными кроватями;
- две спальни с двуспальными кроватями;
- два санузла;
- меблированная терраса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной комфортности, удобства - 2 санузла на дом (4 номера). Весь дом только на нашу компанию
- Питание: 2 обеда (в первый и последний дни)
- Экскурсии по программе: пешеходная экскурсия по Курортному парку г. Ессентукиобзорная экскурсия по г. Железноводск
- Пешеходная экскурсия по Курортному парку г. Ессентуки
- Обзорная экскурсия по г. Железноводск
- Транспортное обслуживание: по программе
- Курортный сбор
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Страховка
- Питание, кроме 2-х обедов
- Катание на тюбинговых горках: безлимитно с 10:00 до 19:00 - 1 000 руб. /чел. разовый спуск - 300 руб. /чел. браслет - 150 руб. карточка - 50 руб
- Безлимитно с 10:00 до 19:00 - 1 000 руб. /чел
- Разовый спуск - 300 руб. /чел
- Браслет - 150 руб
- Карточка - 50 руб
- Баня с купелью - 2000 за 3 часа на 4 человека
- Большое джип-сафари в урочище Джилы-Су и на плато Бермамыт - 22000 руб. за группу 1-4 человека (для комфортного путешествия в машине не более 4-х человек. При большем количестве, берем 2 внедорожника). Наш гид - профессиональный фотограф и по желанию вы сможете заказать персональную фотосессию по маршруту сафари (2000 руб. /чел)
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Нет, страховка не входит в стоимость.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.