Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)

Голубые озера и Язык тролля: групповая экскурсия в мини-группе из Ессентуков

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Приглашаем вас посетить Верхнюю Балкарию, где до сих пор возвышаются старинные родовые башни, а от древних аулов остались лишь руины.

Мы поедем в удивительную Черекскую теснину, побываем на загадочных Голубых озёрах и Языке тролля с головокружительной панорамой, а также искупаемся в термальных источниках и увидим древний замок Шато Эркен. Эта поездка точно станет для вас незабываемой!
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
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Что вас ожидает:

  • Селение Карасу
  • Язык тролля
  • Черекская теснина
  • Сторожевые башни
  • Термальные источники Аушигер
  • Замок Шато Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем Вас посетить горное королевство Верхней Балкарии!
Селение КарасуВ нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он совсем небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, благодаря этому ее можно пить на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролля Находится в ущелье Безенги и ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются особенно великолепные фотографии! Загадочные Голубые озераМы переезжаем в Верхнюю Балкарию. Здесь вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров! Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема. Легендарная Черекская теснинаПроехав знаменитые Голубые Озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси, Господи». Древние Сторожевые башниМощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого, о котором вы непременно узнаете. А в ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку XVII — XVIII веков. Здесь вы также сможете покататься на высокогорных качелях!
Термальные источники АушигерДалее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а обнаружили горячие целебные воды, температура которых составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
Замок Шато ЭркенЗамок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков. Это сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вам расскажут и о владельце замка — признанном виноделе России и Европы Тембулате Эркенове. Важно знать: • Необходимо взять с собой документы (паспорт или свидетельство о рождении).
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, также не забудьте взять купальные принадлежности (бассейн с минеральной водой работает нерегулярно, но вдруг вам повезёт!).
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой. Дополнительные опции: • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
  • Стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.

Ежедневно: с 07.45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек.
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Вход в термальные источники (200 руб. /чел. — оплачивается при входе) в случае их посещения
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: с 07.45
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Необходимо прислать гиду адрес вашего отеля в WhatsApp для организации дальнейшей встречи.
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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