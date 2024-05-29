Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие

Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие» на 6 дней
5
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Незабываемые впечатления
Незабываемые впечатления
Побываем в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод
Новые открытия
Новые открытия
Познакомимся с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней
Интересная программа тура
Интересная программа тура
Городские экскурсии и выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться снежными полями, горными озерами, водопадами и видами на гору Эльбрус

Описание тура

За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод, познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней. Комфортные городские экскурсии, чередуются с природным богатством Северного Кавказа, а подъем канатной дорогой на высоту более 4 тысяч метров на склон горы Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным.

Преимущества этого тура:

  • незабываемые впечатления –побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод;
  • новые открытия – познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней;
  • интересная программа тура – городские экскурсии и выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться снежными полями, горными озерами, водопадами и видами на гору Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным.

Программа тура по дням

1 день

Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.

Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.

Трансфер в отель

14:00 Начало программы в Кисловодске.

Обед в кафе, знакомство с группой.

После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.

Курортный парк прекрасен во все времена года.

Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.

Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Окончание экскурсии.

Возращение в гостиницу самостоятельно.

Отдых, свободное время.

Заезд и пешая экскурсия по КисловодскуЗаезд и пешая экскурсия по КисловодскуЗаезд и пешая экскурсия по КисловодскуЗаезд и пешая экскурсия по Кисловодску
2 день

Авто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию. Гора - кольцо, Медовые водопады, термальные источники

Завтрак в отеле.

Отправление загород в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево- Черкессии.

Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где можно увидеть Кисловодск с высоты птичьего полёта.

Следующая наша остановка – Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.

Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доп. плата от 500р., 30 мин.).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Прогулка по территории, отдых. Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

Обед с блюдами национальной кухни.

Поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата – 500 рублей, входной билет, оплата гиду на месте).

*Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.

18:00 Ориентировочное время возвращение в Кисловодск.

Авто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию. Гора - кольцо, Медовые водопады, термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию. Гора - кольцо, Медовые водопады, термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию. Гора - кольцо, Медовые водопады, термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию. Гора - кольцо, Медовые водопады, термальные источники
3 день

Экскурсия в город-курорт Ессентуки, станица Боргустанская

Завтрак в отеле.

Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.

В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса. Христа высотой 20 метров.

Обед.

Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.

В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.

Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.

Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня!

За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.

Но главное «блюдо» вечера – возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.

Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.

Экскурсия в город-курорт Ессентуки, станица БоргустанскаяЭкскурсия в город-курорт Ессентуки, станица БоргустанскаяЭкскурсия в город-курорт Ессентуки, станица БоргустанскаяЭкскурсия в город-курорт Ессентуки, станица Боргустанская
4 день

Автобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дороге

Завтрак сух паек.

Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом с южной стороны.

Красавец Эльбрус находится на территории верхней Балкарии.

Расположен в центре Главного Кавказского хребта, протянувшегося от Каспийского до Черного моря практически на тысячу километров.

Эльбрус — это спящий вулкан, последнее извержение которого произошло около 50 г. н. э.

Застывшая на его склонах лава приобрела причудливые формы, напоминающие средневековые замки.

Вы совершите подъем на гору Эльбрус на новой гондольной канатной дороге до 3847 м. н.у. м (билет на канатную дорогу Эльбрус включен).

Поднявшись на такие высоты, ощущаешь непередаваемое чувство свободы.

А открывающиеся панорамы просто завораживают.

В ясную погоду видны цепи снежных гор, уходящие на 300 километров вдаль.

Обед самостоятельно.

Свободное время на курорте.

Вы также можете посетить самый большой рынок сувениров Приэльбрусья.

Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии.

Посещение поляны Нарзанов, где выходит на поверхность 3 источника углекислых гидрокарбонатно-хлоридных натриево-кальциевых нарзанов.

В воде растворены окиси металлов, из-за чего русла ключей окрашены в характерный желто-оранжевый цвет.

Возвращение в Кисловодск.

Ужин самостоятельно.

Автобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дорогеАвтобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дорогеАвтобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дорогеАвтобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дороге
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и Железноводск

Завтрак в отеле.

Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

Обед в кафе.

Экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова (домик Лермонтова).

Экскурсия по Пятигорску: во время экскурсии вы увидите место дуэли М. Ю. Лермонтова, посетите озеро Провал, парк Цветник. Великолепный вид на город и горы вы увидите с панорамной площадки горы Машук, на которую вы подниметесь по канатной дороге.

И, если повезет, то обязательно увидите Эльбрус.

Программу продолжит посещение города Железноводск.

Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.

Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).

Отправление в Кисловодск.

Заключительный ужин в ресторане вместе с группой, во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.

Возвращение в отель самостоятельно.

Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и Железноводск
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

11:00 Тематическая экскурсия “Великий Шаляпин” в литературно-музыкальном музее” Дача Шаляпина” (доп. плата – 350 рублей взрослый, 250 рублей – пенсионеры, 200 рублей – дети с 7-16 лет).

Экскурсия познакомит вас с творчеством великого певца.

Групповой трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 18:00 часов.

Групповой трансфер на ж/д ко времени отправления поезда.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Тип размещения

Гранд Отель 4* (Курортный бульвар)

Завтрак шведский стол

Спа-отель Колизей 4* (в 5 мин от ж/д вокзала и Курортного бульвара)

Завтрак не включен, доплата от 400 руб/чел

Входит пользование бассейном с 7 до 18.00

Парк-Отель 3* (в 5 мин от Курортного бульвара)

Завтрак включен в столовой отеля на 200 рублей

Амира Парк 3* (10-15 мин от Курортного бульвара)

Завтрак включен в столовой отеля на 200 руб

стандарт 1-2 этаж (твин/дабл)
(20-28м2) – 53300

доп сутки/номер – 7000

номер улучшенный (29 м2) – 52400

доп сутки/номер – 7000

стандарт комфорт (23-25м2) – 46750

доп сутки/номер – 4500

улучшенный (18м2) – 43200

доп сутки/номер – 3600

стандарт (15м2) – 40800

доп сутки/номер – 3200

стандарт 3 этаж (твин/дабл)
(20-28м2) – 56400

доп сутки/номер – 8000

стандарт комфорт (25-27 м2) – 50800

доп сутки/номер - 6000

стандарт (18м2) – 42300

доп сутки от 3700

эконом (12м2) – 39550

доп сутки/номер – 2800

стандарт (16-17м2) – 47800

доп сутки/номер – 5000

эконом мансарда (12м2) – 41250

доп сутки/номер – 3400

номер одноместный эконом(10м2) – 42500

доп сутки/номер – 1800

Доплата за одноместное

размещение

стандарт 1-2 этаж 20200

улучшенный 19500стандарт комфорт 11250улучшенный 9000
стандарт комфорт 17300стандарт 9250стандарт 8000
стандарт 3 этаж 23000стандарт 14400эконом мансарда 8500эконом – 7000
Стоимость на доп. месте в номере стандартстандарт только дети с 10 до 12 лет 39100стандарт (25-27 м2) взрослые и дети с 14 лет 37400стандарт комфорт взрослые и дети с 12 лет – 36700улучшенный с доп местом взрослые и дети с 12 лет – 36200
стандарт (25-27 м2) дети с 10 до 14 лет – 36500стандарт комфорт дети с 10 до 12 лет – 33600улучшенный с доп местом дети с 10 до 12 лет 33300

Скидки на основные места для детей от 10 до 14 лет 5%.

Для гостей отелей Амира Парк, Парк-Отель выдается талон на завтрак на сумму 200 рублей.

Варианты проживания

ГК Гранд-Отель 4

5 ночей

Этот отель расположен напротив Нарзанной галереи минеральных вод в парке Кисловодска, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Кисловодска. К услугам гостей номера с кондиционером и мини-баром.

Все номера гостиничного комплекса «Гранд-Отель» оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном. На полу уложено ковровое покрытие. В ванной комнате предоставляются халаты и тапочки.

В ресторане комплекса «Гранд-Отель» ежедневно накрывают завтрак «шведский стол», а также готовят блюда европейской и кавказской кухни.

На территории гостиничного комплекса «Гранд-Отель» работает сауна. Гости могут посетить Нарзанные галереи и попробовать лечебную минеральную воду.

ГК Гранд-Отель 4ГК Гранд-Отель 4ГК Гранд-Отель 4ГК Гранд-Отель 4ГК Гранд-Отель 4ГК Гранд-Отель 4

Парк Отель 3

5 ночей

В этом отеле, расположенном в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Кисловодска, к услугам гостей тренажерный зал, спа-салон и ресторан русской кухни. К услугам гостей номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi-Fi.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно-косметические принадлежности.

В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.

Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне. Гости могут заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.

Автобусная остановка «Колоннада» находится в 2 минутах ходьбы от отеля, а до Нарзанной галереи можно дойти за 1 минуту. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля Park предоставят гостям туристическую информацию. Поездка до железнодорожного вокзала Кисловодска занимает 5 минут, а до аэропорта Минеральные Воды — 50 минут.

Парк Отель 3Парк Отель 3Парк Отель 3Парк Отель 3Парк Отель 3Парк Отель 3Парк Отель 3

Спа-отель Колизей 4

5 ночей

Отель «Колизей» расположен в Кисловодске. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.

Спа-отель Колизей 4Спа-отель Колизей 4Спа-отель Колизей 4Спа-отель Колизей 4Спа-отель Колизей 4Спа-отель Колизей 4Спа-отель Колизей 4

Amira Parc Hotel 3

5 ночей

Отель «Амира Парк» расположен в Кисловодске. К услугам гостей номера с кондиционером. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены чайником. В каждом номере отеля AMIRA PARC есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям информацию о местных достопримечательностях.

Amira Parc Hotel 3Amira Parc Hotel 3Amira Parc Hotel 3Amira Parc Hotel 3Amira Parc Hotel 3Amira Parc Hotel 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - гостиница - аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды
  • Трансфер ж/д вокзал Кисловодска - отель - ж/д вокзал Кисловодска
  • Транспортные услуги по программе (микроавтобус с кондиционером или туристический автобус с микрофоном)
  • 2-х местное размещение в гостинице выбранной категории
  • Питание по программе (завтраки в отелях ГрандОтель4*, ПаркОтель3*, Амира Парк3*), 4 комплексных обеда в кафе, торжественный ужин с нац. кухней)
  • Билеты на канатную дорогу Машук, Эльбрус
  • Услуги гида
  • Эко-сборы
  • Входные билеты гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Индивидуальные трансферы аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт - 2000 рублей за машину 2-4 человека
  • Входные билеты на экскурсию в музеи-усадьбу Ф. Шаляпина от 300 рублей c человека
  • Входной билет в термальный источник - 550 рублей с человека
  • Визит центр - интерактивная экскурсия. Стоимость билетов: 250 взр, 150 детский билет
  • Питание, не указанное в программе (завтрак в гостиницах Колизей, ужины, 2 обеда)
  • Дополнительные экскурсии
  • Конная прогулка от 500 руб. (30 мин.)
  • Билеты в термальный источник - 500 руб
  • Курортный сбор - 50 руб. /сутки/чел
  • Зиплайн - от 1 800 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:

  • удобную теплую обувь без каблуков;
  • теплую куртку;
  • непродуваемые штаны;
  • шапку;
  • перчатки;
  • очки от солнца.

Вам также необходимо взять с собой:

  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча и проводы?

Встреча

Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 12 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 11.30, контакты по встрече передаются перед заездом. Доплата за индивидуальный трансфер из аэропорта (ж/д станции) г. Минеральные Воды -Кисловодск: встреча по звонку - 2000 рублей, встреча с табличкой - 2300 рублей

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска –отель за доплату – 500 рублей за машину.

Проводы

В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 18 часов местного времени, трансфер в 15-30/16.00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Предусмотрены ли скидки?

Скидки на основные места для детей от 10 до 14 лет - 5%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
29 мая 2024
Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
А
29 мая 2024
Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
Н
22 мая 2024
Организовано всё чётко. Никаких накладок.
Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.Организовано всё чётко. Никаких накладок.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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