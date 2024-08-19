2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
«Приглашаю в фототур вместе со мной»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ул. Тучина, д. 2, Собор Николая Чудотворца
«Все, кто приехал в Евпаторию просто обязаны увидеть эти места и не могут уехать от нас без ярких фотографий оттуда»
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
2 сен в 11:00
6 сен в 11:00
1 600₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Начало: Уточните после бронирования
«Фототур выходного дня с обучением съёмке ночного пейзажа»
Расписание: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
9 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис19 августа 2024Хорошо провели время. Интересное место и необычное ощущение восприятия красоты природы.
- ССветлана17 августа 2024Хотела бы поблагодарить Анну за чудесную поездку)) Отличное настроение и идеальные фотографии гарантированы!!)) Большая благодарность за экскурсию и поездку по таким местам.
- ООльга16 августа 2024Фототур превзошел наши ожидания! Очень благодарны Анне за подаренное нам прекрасное настроение, интересный рассказ, знакомство с удивительным озером и Евпаторией,
- ССветлана3 августа 2024Благодарю за экскурсию Анну! Сын в восторге от лебедей, я - от соленого озера. Анна - обаятельная, милая, прекрасный водитель, интересный рассказчик, великолепный фотограф. Подарила нам только положительные эмоции! Спасибо!!
- ТТатьяна28 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Виды волшебные, особенно поразили соляные озера. Благодаря Анне у меня появилось множество красивых фотографий, спасибо большое!
- ЛЛейла9 июля 2024Мне очень понравилось!
- ООльга18 октября 202210 километров Мальдив - фотосессия на косе БеляусОчень много положительных эмоций. Отдельно отмечу фотографа, мастер своего дела и приятный собеседник.
- ЯЯна31 августа 2020Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмкаНевероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Фотопрогулки»
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