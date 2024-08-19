Фотосессии в Евпатории с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Евпатории, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
15 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
«Приглашаю в фототур вместе со мной»
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
19 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ул. Тучина, д. 2, Собор Николая Чудотворца
«Все, кто приехал в Евпаторию просто обязаны увидеть эти места и не могут уехать от нас без ярких фотографий оттуда»
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
2 сен в 11:00
6 сен в 11:00
1 600 за человека
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
1 отзыв
10 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Начало: Уточните после бронирования
«Фототур выходного дня с обучением съёмке ночного пейзажа»
Расписание: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
9 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    19 августа 2024
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Хорошо провели время. Интересное место и необычное ощущение восприятия красоты природы.
  • С
    Светлана
    17 августа 2024
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Хотела бы поблагодарить Анну за чудесную поездку)) Отличное настроение и идеальные фотографии гарантированы!!)) Большая благодарность за экскурсию и поездку по таким местам.
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Фототур превзошел наши ожидания! Очень благодарны Анне за подаренное нам прекрасное настроение, интересный рассказ, знакомство с удивительным озером и Евпаторией,
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    за чудесные и яркие фото! И отдельное – за бережное отношение и заботу! Анна – приятный, открытый человек. Уверена, что если бы мы жили в Крыму, стали бы с ней подругами. Особенно хочется отметить вдумчивое и бережное отношение к природе. Для лебедей Анна приготовила два больших пакета с кормом. Особенно приятно, что это были крупы и зерна, а не хлеб, от которого страдают птицы. Когда в нашем присутствии посторонний турист попытался схватить лебедя, Анна защитила эту прекрасную птицу! Теперь о самом туре. После записи Анна связалась с нами лично. Обсудила детали и посоветовала, как лучше подготовиться, чтобы нам было комфортно. Нас встретили на вокзале. Машина удобная. По дороге Анна рассказала об истории Евпатории, посоветовала, какие достопримечательности лучше посетить, где перекусить и в каком районе будет удобнее остановиться. Когда я восхитилась красивыми сухоцветами на обочине, Анна остановила машину и вышла нарвать для меня букет (у меня болела спина, и я не смогла бы сделать это сама). С собой Анна привезла воду для омывания ног от соли и даже реквизит для фотосессии (яркие очки, бокал). А когда мы увидели готовые фото, сомнений не осталось: для Анны фототур – любимое дело, а не рутина! Очень рады знакомству с этой удивительной, приятной девушкой!

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Благодарю за экскурсию Анну! Сын в восторге от лебедей, я - от соленого озера. Анна - обаятельная, милая, прекрасный водитель, интересный рассказчик, великолепный фотограф. Подарила нам только положительные эмоции! Спасибо!!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Виды волшебные, особенно поразили соляные озера. Благодаря Анне у меня появилось множество красивых фотографий, спасибо большое!
  • Л
    Лейла
    9 июля 2024
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Мне очень понравилось!
  • О
    Ольга
    18 октября 2022
    10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус
    Очень много положительных эмоций. Отдельно отмечу фотографа, мастер своего дела и приятный собеседник.
  • Я
    Яна
    31 августа 2020
    Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
    Невероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Евпатории
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
  2. Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
  3. Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Текие дервишей
  2. Мечеть Джума-Джами
  3. Розовое озеро Сасык-Сиваш
  4. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Евпатории в августе 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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