Об экскурсии

Предлагаем вам посетить прекрасный Бахчисарай — старинный «город-сад», который известен своими ценными архитектурно-историческими памятниками. Основанный еще в начале XVI века ханом Менгли-Гиреем, этот живописный город хранит богатое культурное наследие, на которое приезжают посмотреть туристы со всего мира. Здесь вы увидите знаменитый Ханский дворец, построенный в 1532 году и служивший резиденцией ханов с XVI по XVIII века, побываете в городе-крепости Чуфут-Кале, насладитесь атмосферой востока и, по желанию, продегустируете отменное крымское вино.

О программе и маршруте

За время нашей экскурсии вы побываете в «пещерном» городе-крепости Чуфут-Кале. Вас ждет маршрут общей протяженностью 5 км по горной местности (за 3 часа). Эту знаменитую крепость еще называют «Иудейской», на протяжении многих веков там проживали представители караимского народа. Вы узнаете, почему такие города получили название «пещерных», как люди жили здесь в Средневековье, где брали воду и еще много интересных фактов. А еще отсюда вам откроются завораживающие виды на Крымские горы, вы сможете сделать красивые фотографии и просто подивиться живописными окрестностями.

По дороге к «пещерному городу» расположен действующий мужской монастырь Успения Богородицы, существующий, возможно, с VIII в. н. э. Вы сможете посетить пещерную церковь монастыря и набрать воды в источнике.

После пешеходной прогулки у нас будет время для обеда в кафе национальной кухни «Ашлама-Сарай» и дегустации заводских крымских вин (8 видов по 25 гр. ), которая будет сопровождается рассказом технолога винзавода.

После мы отправимся в знаменитый Ханский дворец — уникальный памятник крымскотатарской архитектуры XVI-XVIII вв. На территории вы увидите мужскую и женскую половины, гарем, Зал Дивана, Фонтанный дворик, в том числе и знаменитый Фонтан Слез – «Сенсебиль», воспетый А. С. Пушкиным, а также дворцовую мечеть. В данный момент проводится частичная реконструкция дворца, но основная экспозиция будет доступна для осмотра.

В Евпаторию возвращаемся ориентировочно с 19:00 до 20:00.

Краткая программа экскурсии

Обзор Ханского дворца.

Посещение Успенского монастыря.

Посещение пещерного города-крепости Чуфут-Кале.

Дегустация крымских вин.

Организационные детали