Путешествие в Бахчисарай

С нами вы отправитесь в однодневное путешествие в город Бахчисарай или город-сад

3
2 отзыва
С нами вы отправитесь в однодневное путешествие в город Бахчисарай или город-сад.

Несколько веков назад здесь находилась столица могущественного Крымского ханства.

Сейчас это небольшой городок с длинной историей и местным колоритом.

Вы побываете в пещерном городе Чуфут-Кале, попробуете национальную кухню, продегустируете местные вина и прогуляетесь по Ханскому дворцу.
Путешествие в Бахчисарай
Путешествие в Бахчисарай
Путешествие в Бахчисарай
Путешествие в Бахчисарай
Путешествие в Бахчисарай
Путешествие в Бахчисарай

Что вы увидите 🤩

  • Бахчисарай
  • Ханский дворец
  • Город-крепость Чуфут-Кале
  • Мужской монастырь Успения Богородицы
Об экскурсии
Предлагаем вам посетить прекрасный Бахчисарай — старинный «город-сад», который известен своими ценными архитектурно-историческими памятниками. Основанный еще в начале XVI века ханом Менгли-Гиреем, этот живописный город хранит богатое культурное наследие, на которое приезжают посмотреть туристы со всего мира. Здесь вы увидите знаменитый Ханский дворец, построенный в 1532 году и служивший резиденцией ханов с XVI по XVIII века, побываете в городе-крепости Чуфут-Кале, насладитесь атмосферой востока и, по желанию, продегустируете отменное крымское вино.
О программе и маршруте
За время нашей экскурсии вы побываете в «пещерном» городе-крепости Чуфут-Кале. Вас ждет маршрут общей протяженностью 5 км по горной местности (за 3 часа). Эту знаменитую крепость еще называют «Иудейской», на протяжении многих веков там проживали представители караимского народа. Вы узнаете, почему такие города получили название «пещерных», как люди жили здесь в Средневековье, где брали воду и еще много интересных фактов. А еще отсюда вам откроются завораживающие виды на Крымские горы, вы сможете сделать красивые фотографии и просто подивиться живописными окрестностями.
По дороге к «пещерному городу» расположен действующий мужской монастырь Успения Богородицы, существующий, возможно, с VIII в. н. э. Вы сможете посетить пещерную церковь монастыря и набрать воды в источнике.
После пешеходной прогулки у нас будет время для обеда в кафе национальной кухни «Ашлама-Сарай» и дегустации заводских крымских вин (8 видов по 25 гр. ), которая будет сопровождается рассказом технолога винзавода.
После мы отправимся в знаменитый Ханский дворец — уникальный памятник крымскотатарской архитектуры XVI-XVIII вв. На территории вы увидите мужскую и женскую половины, гарем, Зал Дивана, Фонтанный дворик, в том числе и знаменитый Фонтан Слез – «Сенсебиль», воспетый А. С. Пушкиным, а также дворцовую мечеть. В данный момент проводится частичная реконструкция дворца, но основная экспозиция будет доступна для осмотра.
В Евпаторию возвращаемся ориентировочно с 19:00 до 20:00.
Краткая программа экскурсии
  • Обзор Ханского дворца.
  • Посещение Успенского монастыря.
  • Посещение пещерного города-крепости Чуфут-Кале.
  • Дегустация крымских вин.
Организационные детали
  • Обязательно иметь удобную обувь для пешеходной части маршрута, женщинам головные уборы для посещения церкви, бутылки для воды.
  • Порядок посещения объектов может быть изменен.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 000 ₽
Детский
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Входной билет в Ханский дворец (300 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Чуфут-Кале (300 руб. /взрослый 150 руб. /детский)
  • Дегустация вин (300 руб. ).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 7:55

Скиф-Тур
Скиф-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Евпатории

Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-7 чел.
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по исторической части прекрасной Евпатории и новому городу
Согласно расписанию в календаре
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Индивидуальная экскурсия
5
39
7 800
за 1-7 чел.
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
7 500
за 1-6 чел.
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Знакомство с городом-героем, античный Херсонес, мыс Фиолент, а также история и видовые фотосессии
Первое свидание с Евпаторией + фото с проекцией герба города в подарок
4.7
10
500
за 1 чел.
Первое свидание с Евпаторией + фото с проекцией герба города в подарок
Для знакомства со Старым городом эта экскурсия подойдет идеально, ведь мы с вами прогуляемся по...
Ежедневно в 20:00
Автобусная экскурсия в Ялту, Ливадию и Никитский сад
5
1
12ч
1 300
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в Ялту, Ливадию и Никитский сад
Посетить дворец Романовых, увидеть Ласточкино гнездо и прогуляться среди растений со всего мира
в воскресенье в 06:00
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
5
3
2ч 30м
450
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей -...
Ежедневно в 10:00
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
5 200
за 1-10 чел.
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Горы, море, храм-маяк и водопад: влюбиться в красоты Алуштинского региона Крыма
Путешествие по западному Крыму
Индивидуальная экскурсия
5
35
7 200
за 1-6 чел.
Путешествие по западному Крыму
Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей
Собор Святого Николая - духовный центр города
30м
400
за 1 чел.
Собор Святого Николая - духовный центр города
Ежедневно в 15:00
Евпатория — от Средневековья до XX века
Индивидуальная экскурсия
4.9
32
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Евпатория — от Средневековья до XX века
Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек
Старая и Новая Евпатория за час
Индивидуальная экскурсия
5
12
3990
2 394
за 1-7 чел.
Старая и Новая Евпатория за час
Получить общее представление об исторических, архитектурных и религиозных символах города
Новый взгляд на Евпаторию
5
30
500
450
за 1 чел.
Часто заказывают
Новый взгляд на Евпаторию
Необычная обзорная экскурсия с визуализацией фото- и видеоматериалов на стены Старого города
ежедневно в 17:30

Скиф-Тур проводит ещё 11 экскурсий

Морская прогулка вдоль мыса Тарханкут и отдых на «Крымских Мальдивах»
4.8
24
11ч
1 300
за 1 чел.
Морская прогулка вдоль мыса Тарханкут и отдых на «Крымских Мальдивах»
Белый мягкий песок, лазурно-бирюзовая вода, отвесные скалы, чистейший степной воздух, вдыхая который...
Ежедневно в 7:45
Поездка в парк львов «Тайган»
5
2
1 200
за 1 чел.
Поездка в парк львов «Тайган»
Хотите побывать в уникальном сафари-парке, подобных которому нет в Европе
Ежедневно в 7:55
Тур в Свято-Троицкий монастырь
800
за 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя
По пятницам в 13:15
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Виноделие в Крыму имеет богатую историю
По четвергам в 13:15
Поездка в Судак и Новый Свет
13ч
1 400
за 1 чел.
Поездка в Судак и Новый Свет
Мы предлагаем вам посетить две удивительных локации Крыма за один день и увидеть их самые популярные...
Среда и воскресенье в 5:55
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
11ч
1 300
за 1 чел.
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Севастополь - портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ...
Вт., чт., пт., вс в 5:55
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
5
1
11ч
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
Севастополь - портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ...
По субботам в 5:55
Калейдоскоп Тавриды
11ч
1 400
за 1 чел.
Калейдоскоп Тавриды
Эта экскурсия - отличный вариант для тех, кто не хочет много ходить пешком, но хочет много...
Воскресенье в 7:55
Ялта - Ливадия
14ч
1 300
за 1 чел.
Ялта - Ливадия
Вас ждет поездка в самый центр Южного берега Крыма - Ялту! Этот город-курорт привлекает гостей...
По воскресеньям в 5:55
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
5
2
11ч
1 300
за 1 чел.
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
Приглашаем вас на экскурсию по самым живописным местам Крыма! Вы побываете на мысе Фиолент и в...
Вт., ср., чт., сб., вс в 5:55
Обзорная экскурсия по Евпатории
3.6
5
600
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Евпатории
Приглашаем вас на свидание с Евпаторией! Вы познакомитесь с древней, насыщенной событиями историей...
По понедельникам в 14:15
У нас ещё много экскурсий 😎 в Евпатории. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Евпатории
🇷🇺