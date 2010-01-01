  1. Россия
  2. Экскурсии

Удивительная Евпатория

5
2 отзыва
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Удивительная Евпатория
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 725 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Удивительная Евпатория
Удивительная Евпатория

Что вы увидите

  • Синагогу "Егия Капай"
  • Собор св. Николая
  • Ханскую мечеть
  • Реконструкцию ворот "Одун-базар къапусу"
  • Армянский храм
  • Текие дервишей
  • Гостиницу "Бо-Риваж"
  • Аптеку-музей.
Увлекательная экскурсия ⛳ по маршруту "Малый Иерусалим" начнётся у собора св. Николая. Вы узнаете об истории 📖 храма, его внутреннем устройстве и росписи.
Затем мы проследуем к аптеке-музею и увидим медицинские приборы прошлого века.
В квартале гостеприимства "Джеваль" Вы услышите об истории возникновения этого восточного райончика в двухтысячные годы, а также поймёте, о чём напоминает старая деревянная телега с дровами около ворот под диковинным названием "Одун-базар къапусу".
Вы не знаете, кто такие дервиши и ничего не слышали о суффизме?
На данной экскурсии 🧭 этот пробел будет восполнен!
Более того, вы увидите один из трёх в мире суффийских храмов, сохранившихся практически в оригинальном виде со средних веков!
Рассмотрим и храм армянский. Армянская община города невелика, но чтит свои традиции.
По ремесленной синагоге будет проведена отдельная экскурсия, не требующая дополнительной оплаты.
Вы узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучного понятия "мицва".
Узнаете, для чего нужна мезуза и в чём отличие меноры и ханукии.
На Караимской улице я расскажу о малочисленном народе - караимах.
На планете их осталось всего 2000!
Около мечети вы научитесь определять, где находится Мекка. И научитесь определять по одному взгляду на могилу - совершил ли погребённый при жизни хадж или нет?
Закончится экскурсия у доходного дома Дувана.
Вы услышите о добродетелях последнего дореволюционного градоначальника и о том, что было с его доходным домом в советское время.
Данная экскурсия проводится и на индивидуальной основе (Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов).
Что входит
  • Услуги гида
  • экскурсия по собору и ремесленной синагоге (кроме субботы, когда синагога закрыта).
Начало
🚩 ул. Тучина, 2
Место завершения
🏁 ул. Тучина, 2.
Удивительная Евпатория
Удивительная Евпатория
Удивительная Евпатория
Удивительная Евпатория

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь
Игорь
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Игорь проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по вечерней Евпатории
650
1.5 часа
Прогулка по вечерней Евпатории
11 отзывов
Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов!
3 500
2 часа
Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов!
2 отзыва
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
10 000
2 часа
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
Собор св. Николая - духовный центр города.
200
0.5 час
Собор св. Николая - духовный центр города.

Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
3 500
4 часа
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
3 отзыва
Евпатория - город 25-ти веков
500
3 часа
Евпатория - город 25-ти веков
2 отзыва
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
1 800
2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Евпатория за 2 часа
3 500
2 часа
Евпатория за 2 часа