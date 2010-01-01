Увлекательная экскурсия ⛳ по маршруту "Малый Иерусалим" начнётся у собора св. Николая. Вы узнаете об истории 📖 храма, его внутреннем устройстве и росписи.

Затем мы проследуем к аптеке-музею и увидим медицинские приборы прошлого века.

В квартале гостеприимства "Джеваль" Вы услышите об истории возникновения этого восточного райончика в двухтысячные годы, а также поймёте, о чём напоминает старая деревянная телега с дровами около ворот под диковинным названием "Одун-базар къапусу".

Вы не знаете, кто такие дервиши и ничего не слышали о суффизме?

На данной экскурсии 🧭 этот пробел будет восполнен!

Более того, вы увидите один из трёх в мире суффийских храмов, сохранившихся практически в оригинальном виде со средних веков!

Рассмотрим и храм армянский. Армянская община города невелика, но чтит свои традиции.

По ремесленной синагоге будет проведена отдельная экскурсия, не требующая дополнительной оплаты.

Вы узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучного понятия "мицва".

Узнаете, для чего нужна мезуза и в чём отличие меноры и ханукии.

На Караимской улице я расскажу о малочисленном народе - караимах.

На планете их осталось всего 2000!

Около мечети вы научитесь определять, где находится Мекка. И научитесь определять по одному взгляду на могилу - совершил ли погребённый при жизни хадж или нет?

Закончится экскурсия у доходного дома Дувана.

Вы услышите о добродетелях последнего дореволюционного градоначальника и о том, что было с его доходным домом в советское время.

Данная экскурсия проводится и на индивидуальной основе (Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов).