Экскурсии по усадьбам и дворцам Геленджика

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Геленджике, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
На машине
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
«Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19века в живописном местечке хутора»
Завтра в 10:00
1 окт в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
На машине
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
Отправиться к подножию Маркхотского хребта, погулять среди виноградников и попробовать южные вина
Начало: На Геленджикском проспекте
«Усадьба расположена у подножия Маркхотского хребта на высоте 150-180 метров над уровнем моря»
Расписание: в пятницу в 14:00
4 окт в 14:00
11 окт в 14:00
6 000 за человека
Путешествие по винодельням Геленджика
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по винодельням Геленджика
Посетить премиальные винодельни - от замка Шато де Талю до усадьбы Маркотх
«Усадьба Маркотх — здесь вы откроете новые грани известных европейских сортов в русском прочтении»
5 окт в 09:30
6 окт в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
  2. Дегустация вина в усадьбе Маркотх
  3. Путешествие по винодельням Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Водопады Жане
  4. Дольмены Жане
  5. Грозовые ворота
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Можжевеловая роща
  9. Район Толстого Мыса
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в сентябре 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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