Мне очень понравилась экскурсия, интересно и красиво! Спасибо 👍

К Ксения

Мария - очень приятный гид, информацию представляет доступно и интересно, план экскурсии разнообразен, мне очень понравилась дача писателя, также нам открыли еще один путь до Голубой бездны) Спасибо вам за эмоции!