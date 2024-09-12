4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
«Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19века в живописном местечке хутора»
Завтра в 10:00
1 окт в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
Отправиться к подножию Маркхотского хребта, погулять среди виноградников и попробовать южные вина
Начало: На Геленджикском проспекте
«Усадьба расположена у подножия Маркхотского хребта на высоте 150-180 метров над уровнем моря»
Расписание: в пятницу в 14:00
4 окт в 14:00
11 окт в 14:00
6 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по винодельням Геленджика
Посетить премиальные винодельни - от замка Шато де Талю до усадьбы Маркотх
«Усадьба Маркотх — здесь вы откроете новые грани известных европейских сортов в русском прочтении»
5 окт в 09:30
6 окт в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил12 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Понравилось всё.
- ЛЛюбовь29 февраля 2024Мне очень понравилась экскурсия, интересно и красиво! Спасибо 👍
- ККсения4 сентября 2023Мария - очень приятный гид, информацию представляет доступно и интересно, план экскурсии разнообразен, мне очень понравилась дача писателя, также нам открыли еще один путь до Голубой бездны) Спасибо вам за эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Усадьбы и дворцы»
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