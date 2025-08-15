Мои заказы

Андреевский парк – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Андреевский парк» в Геленджике, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Город мечты - Геленджик
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам
Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Усадьба на Маркхотском хребте
Погрузитесь в атмосферу виноделия у подножия Маркхотского хребта. Дегустация лучших терруарных вин в живописной усадьбе
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до...
Завтра в 13:00
23 авг в 13:00
6000 ₽ за человека
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Геленджику
Запечатлейте курортное настроение на профессиональных фото! Лучшие места Геленджика и окрестностей для ярких снимков и незабываемых воспоминаний
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Андреевский парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город мечты - Геленджик
  2. Дегустация вина в усадьбе Маркотх
  3. Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Водопады Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Дольмены Жане
  6. Створный маяк
  7. Район Толстого Мыса
  8. Скала Парус
  9. Самое главное
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Андреевский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2025 год по теме «Андреевский парк», 15 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь