Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам
Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Усадьба на Маркхотском хребте
Погрузитесь в атмосферу виноделия у подножия Маркхотского хребта. Дегустация лучших терруарных вин в живописной усадьбе
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до...
Завтра в 13:00
23 авг в 13:00
6000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Геленджику
Запечатлейте курортное настроение на профессиональных фото! Лучшие места Геленджика и окрестностей для ярких снимков и незабываемых воспоминаний
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
