Самые красивые локации города и окрестностей Если вы выбираете локацию в черте города, встретимся непосредственно на месте. Я покажу вам лучшие ракурсы, помогу расслабиться и научиться позировать. Локации подберём согласно вашему составу и количеству людей в окрестностях Геленджика. Лучшие фотоспоты Геленджика:

Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы будем снимать на камеру телефона (очень дорогая коммерческая съемка). На этой локации вы почувствуете себя настоящей королевой с собственным замком!

Городская набережная — визитная карточка курорта, с яхтами, стильными кафе, зелеными оградами. Можем спуститься к морю и побывать на смотровой у ресторана «Сыроварня». Море, солнце, свобода, ароматы лета!

Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых площадок в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами.

Голубая бездна — одно из самых шикарных и живописных мест в округе. Изумрудная береговая линия и зелень пицундских сосен не оставят вас равнодушными! Это место, в котором нужно обязательно побывать всем ценителям прекрасного.

Кастальская купель — там, где Греция ближе, чем вы думаете. Уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу Эллады. Ваша душа наполнится гармонией и спокойствием!

Сухогруз Рио, белые скалы, смотровая в Кабардинке — завораживающий вид на морское побережье, нетронутая природа и неповторимые закаты, плавно утопающие в водной глади, среди которых невероятный и колоритный корабль. Эта локация — настоящая находка для прекрасных фотографий!

Парк Молодёжный — отличная локация для всей семьи, открыта в 2023 году, есть выход к морю. Можем поснимать две локации: море и парк. Идеально для семейных фотографий! Локации в окрестностях Геленджика:.

Старый парк — это и ботанический сад, и музейный комплекс, представляющий культуры разных времён и народов. Переплетение эпох, смешанное с местным колоритом никого не оставит равнодушным. Важная информация:.

