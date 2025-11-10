Мечтаете о ярких и необычных воспоминания после крутого отпуска? Тогда не упустите возможность запечатлеть курортное настроение на профессиональных фото! Я предложу вам самые лучшие места Геленджика с самыми выгодными ракурсами
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Самые красивые локации города и окрестностей Если вы выбираете локацию в черте города, встретимся непосредственно на месте. Я покажу вам лучшие ракурсы, помогу расслабиться и научиться позировать. Локации подберём согласно вашему составу и количеству людей в окрестностях Геленджика. Лучшие фотоспоты Геленджика:
- Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы будем снимать на камеру телефона (очень дорогая коммерческая съемка). На этой локации вы почувствуете себя настоящей королевой с собственным замком!
- Городская набережная — визитная карточка курорта, с яхтами, стильными кафе, зелеными оградами. Можем спуститься к морю и побывать на смотровой у ресторана «Сыроварня». Море, солнце, свобода, ароматы лета!
- Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых площадок в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами.
- Голубая бездна — одно из самых шикарных и живописных мест в округе. Изумрудная береговая линия и зелень пицундских сосен не оставят вас равнодушными! Это место, в котором нужно обязательно побывать всем ценителям прекрасного.
- Кастальская купель — там, где Греция ближе, чем вы думаете. Уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу Эллады. Ваша душа наполнится гармонией и спокойствием!
- Сухогруз Рио, белые скалы, смотровая в Кабардинке — завораживающий вид на морское побережье, нетронутая природа и неповторимые закаты, плавно утопающие в водной глади, среди которых невероятный и колоритный корабль. Эта локация — настоящая находка для прекрасных фотографий!
- Парк Молодёжный — отличная локация для всей семьи, открыта в 2023 году, есть выход к морю. Можем поснимать две локации: море и парк. Идеально для семейных фотографий! Локации в окрестностях Геленджика:.
- Старый парк — это и ботанический сад, и музейный комплекс, представляющий культуры разных времён и народов. Переплетение эпох, смешанное с местным колоритом никого не оставит равнодушным. Важная информация:.
- Перед прогулкой обсудим детали фотосессии. Фотограф поможет подобрать образ, уточнит пожелания и подскажет подходящие позы.
- Обработанные фото вы получаете через 10 дней (все удачные фото в авторской обработке) ссылкой на облачную галерею.
- Снимаем на камеру Canon, а так же на i.
- Phone Pro.
- Профессиональная обработка фотографий — 250 руб. за фото.
- Возможен выезд загород, аренда платья для фотосессии — подробности уточняйте в переписке с гидом.
- Время прогулки лучше с 8 утра до 11 или вечер с 18 до заката (самое популярное время, разбирают быстро).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до внесения предоплаты
Завершение: Центральная площадь города Геленджика, скульптура Белая невеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Перед прогулкой обсудим детали фотосессии. Фотограф поможет подобрать образ, уточнит пожелания и подскажет подходящие позы
Обработанные фото вы получаете через 10 дней (все удачные фото в авторской обработке) ссылкой на облачную галерею. Снимаем на камеру Canon, а так же на iPhone Pro
Профессиональная обработка фотографий - 250 руб. за фото
Возможен выезд загород, аренда платья для фотосессии - подробности уточняйте в переписке с гидом
Время прогулки лучше с 8 утра до 11 или вечер с 18 до заката (самое популярное время, разбирают быстро)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Геленджика
