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Прогулка на лошадях и общение с животными в Геленджике
Насладитесь конной прогулкой по живописным окрестностям Геленджика. Общение с лошадьми, свежий воздух и красивые фотокадры ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие по Геленджику: дольмены, дикие пляжи и винодельни
Экскурсия-впечатление в Геленджике: дикие пляжи, винодельни Абрау-Дюрсо, сухогруз RIO и древние дольмены. Уникальный маршрут по вашему выбору
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Эксклюзивная аренда яхты класса люкс в Геленджике для VIP-отдыха
Представьте себе идеальный день на борту роскошной яхты, где морской бриз и волны Черного моря встречаются с комфортом
Начало: Центральный причал
Расписание: С мая по ноябрь, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 ноября 2024👍
- ЕЕлена10 октября 2024просто в восторге от общения с этими красивыми и благородными созданиями. прогулка была с удовольствие, егерь был брутально строг)) лашадь покладистая.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Голубая бухта»
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