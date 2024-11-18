читать дальше я довольна. рекомендую еще и по тому, что я одна была и Квадро 93 все равно за мной прислали трансфер и провели мне королевскую прогулку) Рекомендую

просто в восторге от общения с этими красивыми и благородными созданиями. прогулка была с удовольствие, егерь был брутально строг)) лашадь покладистая.