1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам
Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике
Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
- ВВиталий4 октября 2023Прекрасная организация экскурсии, заранее говоришь что хочешь - и на 100 % выполнено, ни о чем думать не надо. После
- ЮЮлия16 августа 2023Лучшая наша экскурсия за весь отдых в Геленджике. Алик прекрасен, особенно с организационной стороны. Сразу же после бронирования со мной
- ЛЛюдмила9 августа 2023Вчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чётко организовано, путевая информация доступна для понимания. Рекомендую 👍
- ППавел8 сентября 2022Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
- ССветлана5 сентября 2021Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Шато де Талю»
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