Шато де Талю – экскурсии в Геленджике

Найдено 6 экскурсий в категории «Шато де Талю» в Геленджике, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Город мечты - Геленджик
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам
Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Красочные винодельни и виноградники
Индивидуальная
4 часа
Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике
Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
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    и его окрестностях. Даже слегка пасмурная погода не смогла испортить прекрасное впечатление от увиденного и услышанного. Спасибо. Оценка отлично. Рекомендуем к посещению.

    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
  • В
    Виталий
    4 октября 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Прекрасная организация экскурсии, заранее говоришь что хочешь - и на 100 % выполнено, ни о чем думать не надо. После
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    экскурсии - организация ужина в ресторане на винодельне Шато де Талю. В дороге много интересной информации. По винодельням. В Мысхако брали "вип тур", 8 вин и по отдельному блюду к каждому вину (цена - 5000/чел), очень интересно, рекомендуем именно такой вариант. Шато де Пино - не впечатлило, обычный групповой тур, само вино тоже на зашло, Мысхако на порядок выигрывает. На наш взгляд на данный момент не стоит соединять эти две винодельни. От всей семьи большое спасибо Алику, было очень интересно. Рекомендуем

  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Лучшая наша экскурсия за весь отдых в Геленджике. Алик прекрасен, особенно с организационной стороны. Сразу же после бронирования со мной
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    связался, предложил уточнить по вопросам, проговорил ход самой экскурсии. В день экскурсии приехал заранее, забрал нас от места проживания, отвез на винодельни, по дороге рассказывал историю края и виноделен, было безумно интересно и познавательно! Нам не пришлось вообще ни о чем думать, мы везде успели и просто наслаждались отдыхом. Спасибо Алику за чудесный день, мы остались очень и очень довольны! 🤗

  • Л
    Людмила
    9 августа 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Вчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чётко организовано, путевая информация доступна для понимания. Рекомендую 👍
    Вчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чёткоВчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чёткоВчера провели замечательный день в компании гида Алика. Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо. Всё было чётко
  • П
    Павел
    8 сентября 2022
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
  • С
    Светлана
    5 сентября 2021
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
    Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратиласьЗамечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратиласьЗамечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Шато де Талю»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
  2. Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
  3. Геленджик и винодельня Шато де Талю
  4. Один день на винодельнях Краснодарского края
  5. Город мечты - Геленджик
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Шато де Талю" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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