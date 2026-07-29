В этом путешествии вы отправитесь по живописной лесной тропе к «Голубой бездне» — смотровой площадке у побережья. Вас ждут прогулка среди реликтовых пицундских сосен, свежий морской воздух и панорамы Чёрного моря с водой необычного бирюзового оттенка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

Дорога из Геленджика займёт ~30 мин.

Прогулка по Джанхотскому бору. Пройдём ~4 км по тенистой тропе. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться природой и сделать фотографии.

«Голубая бездна». Со смотровой площадки увидим отвесные скалы и море необычного бирюзового оттенка. В ясную погоду вода напоминает тропические курорты.

Организационные детали