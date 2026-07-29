В этом путешествии вы отправитесь по живописной лесной тропе к «Голубой бездне» — смотровой площадке у побережья.
Вас ждут прогулка среди реликтовых пицундских сосен, свежий морской воздух и панорамы Чёрного моря с водой необычного бирюзового оттенка.
Вас ждут прогулка среди реликтовых пицундских сосен, свежий морской воздух и панорамы Чёрного моря с водой необычного бирюзового оттенка.
Описание трансфер
Дорога из Геленджика займёт ~30 мин.
Прогулка по Джанхотскому бору. Пройдём ~4 км по тенистой тропе. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться природой и сделать фотографии.
«Голубая бездна». Со смотровой площадки увидим отвесные скалы и море необычного бирюзового оттенка. В ясную погоду вода напоминает тропические курорты.
Организационные детали
- Маршрут несложный, но имеет уклон
- C вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Верхнего автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 645 туристов
Проводим прогулки с 2021 года. Работаем в самых интересных и красивых локациях вдали от многолюдных пляжей. Наши прогулки нацелены на качество предоставления услуги, и мы делаем их с душой.
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