1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ЛЛюбовь29 февраля 2024Мне очень понравилась экскурсия, интересно и красиво! Спасибо 👍
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
- ККсения4 сентября 2023Мария - очень приятный гид, информацию представляет доступно и интересно, план экскурсии разнообразен, мне очень понравилась дача писателя, также нам открыли еще один путь до Голубой бездны) Спасибо вам за эмоции!
- ННаталья8 августа 2023Прекрасная экскурсия, культурные и природные достопримечательности, впечатляющие виды. Всё размеренно и индивидуально. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Джанхот»
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