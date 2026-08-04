Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Выбирая отдых в Геленджике, обязательно обратите внимание на конные прогулки в с. Прасковеевка в 30 минутах езды от Геленджика. Конные прогулки проводятся на специально подготовленных лошадях: послушных и простых в управлении. 4.9 7 отзывов

Надежда Ваш гид в Геленджике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 2500 ₽ за человека 4.9 7 отзывов 1 час 1-20 человек Лошадь – друг человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Наши маршруты проходят по горным ущельям вдоль реки Джанхот — доставят вам массу удовольствия, а Ваш фотоальбом пополнится замечательными фотоснимками. Общение с лошадьми, уединение с природой, купание в чистой горной речке — все это Вы найдете у нас на конных прогулках. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это значит — без каблука и с закрытой пяткой. Длинные штаны и различные их вариации, головной убор, если маршрут предполагает купание, то конечно же берём купальные принадлежности.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ущелье гор

Красивые локации

Ухоженные лошади Что включено Конные прогулки

Сопровождение инструктора

Инструктаж

Трансферт по договоренности Что не входит в цену Услуги кафе Где начинаем и завершаем? Начало: Краснодарский край, село Прасковеевка ул Семейная Завершение: Краснодарский край, село Прасковеевка ул Заречная Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.