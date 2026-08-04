Выбирая отдых в Геленджике, обязательно обратите внимание на конные прогулки в с. Прасковеевка в 30 минутах езды от Геленджика. Конные прогулки проводятся на специально подготовленных лошадях: послушных и простых в управлении.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Наши маршруты проходят по горным ущельям вдоль реки Джанхот — доставят вам массу удовольствия, а Ваш фотоальбом пополнится замечательными фотоснимками. Общение с лошадьми, уединение с природой, купание в чистой горной речке — все это Вы найдете у нас на конных прогулках. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Это значит — без каблука и с закрытой пяткой. Длинные штаны и различные их вариации, головной убор, если маршрут предполагает купание, то конечно же берём купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье гор
- Красивые локации
- Ухоженные лошади
Что включено
- Конные прогулки
- Сопровождение инструктора
- Инструктаж
- Трансферт по договоренности
Что не входит в цену
- Услуги кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодарский край, село Прасковеевка ул Семейная
Завершение: Краснодарский край, село Прасковеевка ул Заречная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная получилась прогулка, быстро подтвердили бронь,приехали семьей из 6 человек,нам провели инструктаж,кони красивые,чистые,ухоженные,спокойные,что самое главное для новичков. Заказали семейную фотосессию, отличные получились фото,спасибо большое за приятное путешествие по горным ущельям вдоль реки и прекрасные виды!
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Т
Персонал супер, лошади очень спокойные и обученные!
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М
Очень хорошие лошадки, тренер (который проводил инструктаж), простой и всем доступный маршрут. Из замечаний: в билетах следует подробнее указать место встречи - никто из туристов сразу добраться, без созвона, не
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Т
Виды вау, прогулка просто бомба, обязательно ещё вернусь туда и всем рекомендую)
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А
Раскошная прогулка. Красавчик, Лорд и предводитель Мария изумительны. Это определенно лучший день за этот отпуск.
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В
Очень увлекательная прогулка!
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