Прогулка на лошадях и общение с животными

Отдохните от городской суеты на природе среди одних из самых красивых и умных животных - лошадей

Отдохните от городской суеты на природе среди одних из самых красивых и умных животных- лошадей.

Вас ждет прогулка на лошадях в лесу по самым живописным местам! Вы сможете отдохнуть психологически, увидеть красивые виды, сделать множество ярких фото с животными на память и даже научиться верховой езде!
Прогулка на лошадях и общение с животными
Прогулка на лошадях и общение с животными
Прогулка на лошадях и общение с животными
Прогулка на лошадях и общение с животными

Что вы увидите 🤩

  • Лес и горы
  • Дольмены и водопады
  • Горные реки и смотровые локации
Лошадь — это поэзия в движении…
Отдохните от городской суеты на природе среди одних из самых красивых и умных животных- лошадей. Вас ждет прогулка на лошадях в лесу по самым живописным местам! Вы сможете отдохнуть психологически, увидеть красивые виды, сделать множество ярких фото с животными на память и даже научиться верховой езде!
Мы всему научим
Опытный инструктор познакомит вас с лошадьми, научит правильно держаться в седле, инструктор-гид сопроводит вас по всему маршруту и будет обеспечивать вашу безопасность на маршруте.
  • Бесплатный трансфер от отеля и обратно при необходимости.
  • В одной группе не более 7-ми человек
  • Конный клуб находится в 15 минутах езды от Геленджика
🚩 Начало: Забираем по адресу из отеля
🏁 Место завершения: Возвращаем Вас в отель
 Что входит
  • Бесплатный трансфер
  • Гид инструктор
Время проведения: Ежедневно по договоренности с 08:00 до 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Руслан Б.
Руслан Б.
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