Лошадь — это поэзия в движении…

Отдохните от городской суеты на природе среди одних из самых красивых и умных животных- лошадей. Вас ждет прогулка на лошадях в лесу по самым живописным местам! Вы сможете отдохнуть психологически, увидеть красивые виды, сделать множество ярких фото с животными на память и даже научиться верховой езде!

Мы всему научим

Опытный инструктор познакомит вас с лошадьми, научит правильно держаться в седле, инструктор-гид сопроводит вас по всему маршруту и будет обеспечивать вашу безопасность на маршруте.