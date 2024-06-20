Р Рита Конная прогулка в горах Геленджика Конная прогулка для нас стала самым великолепным времяпрепровождением. Лошади послушные и спокойные. Природа чудесная. Наш гид дал нам время покупаться в небольшом водопаде. Все было замечательно.

Ж Жанна Прогулка на лошадях по горам Геленджика Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻‍♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍

Н Николенко Прогулка на лошадях по горам Геленджика Все супер, умные лошадки!

М Милена Прогулка на лошадях и общение с животными Все было прекрасно 👍🏼

А Анна Конная прогулка в горах Геленджика читать дальше человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет сидела сама,но инструктор вел ее лошадь за поводья. Лошади очень спокойные,на мой взгляд было безопасно. Мне бы хотелось усилить ощущения,ускориться,например. Но,когда люди не умеют кататься,я думаю,это было бы рисковано,поэтому лошади шли спокойно. Все доброжелательные,шли через ручеек,было пару спусков,подъемов небольших,остановка у озера. Мне понравилось. Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7