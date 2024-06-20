1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый или Геленджике по договоренности
«На конюшне вы в первую очередь познакомитесь с лошадьми»
Завтра в 17:00
26 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
«Озеро Грек Каждый турист управляет лошадью самостоятельно, но всю экскурсию сопровождают опытные инструктора»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 18:00
26 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на лошадях к водопаду «Чаша любви»
Начало: Геленджик, пос. Светлый ул. Шоссейная, 45 б
«Маршрут через леса и горы Сначала путь пройдет через сосновый бор и персиковые сады (обычно лошадки не прочь угоститься свежими персиками)»
Расписание: Ежедневно в 12:00,14:00
Завтра в 15:00
26 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРита20 июня 2024Конная прогулка для нас стала самым великолепным времяпрепровождением. Лошади послушные и спокойные. Природа чудесная. Наш гид дал нам время покупаться в небольшом водопаде. Все было замечательно.
- ЖЖанна21 апреля 2024Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍
- ННиколенко8 октября 2023Все супер, умные лошадки!
- ММилена18 июля 2023Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было прекрасно 👍🏼
- ААнна16 июля 2023Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7
- ВВолошина28 июня 2022Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Геленджике. Максимально сближение с природой Геленджика, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024