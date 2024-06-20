Экскурсии на лошадях в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Геленджике, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка в горах Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый или Геленджике по договоренности
«На конюшне вы в первую очередь познакомитесь с лошадьми»
Завтра в 17:00
26 июня в 17:00
2 000 за человека
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
«Озеро Грек Каждый турист управляет лошадью самостоятельно, но всю экскурсию сопровождают опытные инструктора»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 18:00
26 июня в 17:00
2 000 за человека
Прогулка на лошадях к водопаду «Чаша любви»
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Прогулка на лошадях к водопаду «Чаша любви»
Начало: Геленджик, пос. Светлый ул. Шоссейная, 45 б
«Маршрут через леса и горы Сначала путь пройдет через сосновый бор и персиковые сады (обычно лошадки не прочь угоститься свежими персиками)»
Расписание: Ежедневно в 12:00,14:00
Завтра в 15:00
26 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    20 июня 2024
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Конная прогулка для нас стала самым великолепным времяпрепровождением. Лошади послушные и спокойные. Природа чудесная. Наш гид дал нам время покупаться в небольшом водопаде. Все было замечательно.
  • Ж
    Жанна
    21 апреля 2024
    Прогулка на лошадях по горам Геленджика
    Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻‍♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍
  • Н
    Николенко
    8 октября 2023
    Прогулка на лошадях по горам Геленджика
    Все супер, умные лошадки!
  • М
    Милена
    18 июля 2023
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было прекрасно 👍🏼
  • А
    Анна
    16 июля 2023
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7
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    человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет сидела сама,но инструктор вел ее лошадь за поводья. Лошади очень спокойные,на мой взгляд было безопасно. Мне бы хотелось усилить ощущения,ускориться,например. Но,когда люди не умеют кататься,я думаю,это было бы рисковано,поэтому лошади шли спокойно. Все доброжелательные,шли через ручеек,было пару спусков,подъемов небольших,остановка у озера. Мне понравилось.

    Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят
  • В
    Волошина
    28 июня 2022
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка в горах Геленджика
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  3. Прогулка на лошадях к водопаду «Чаша любви»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопады Жане
  3. Грозовые ворота
  4. Дольмены Жане
  5. Пшадские водопады
  6. Шато де Талю
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Геленджике. Максимально сближение с природой Геленджика, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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