Прогулка на лошадях по горам Геленджика

Конная прогулка начинается вдоль Озера Грек. Проедим лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу

Конная прогулка начинается вдоль Озера Грек. Проедим лес Пицундской сосны, сосновый бор и реликтовую рощу.

Финальной достопримечательностью становится посещение смотровой площадки села Дивноморское, где с высоты открывается вид на море и горный Массив. Вы сделаете красивые фото с лошадьми.
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
Прогулка на лошадях по горам Геленджика

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Грек
  • Реликтовою Рощу
  • Пицундские Сосны
  • Луга с цветами
  • Смотровая с видом на море и горные массивы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Озеро Грек

Посетим озеро Грек, где можно будет искупаться, по пути нам часто встретятся дикие обитатели нашей местности. Далее маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Вы имеете возможность сделать фотографии с Лошадьми.

Смотровая площадка с видами на море

После этого уходим в тенистую часть маршрута, проезжаем лес Пицундской сосны, сосновый бор, реликтовую рощу. Посетим смотровую площадку с видами на море и горный массив и отправляемся обратно на базу.

Важная информация:

  • Проводится инструктаж.
  • Полное сопровождение гида на протяжение всего маршрута.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Гид
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Геленджик, пос. Светлый, Грек Озеро
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Одевать только закрытою обувь без платформы! Строго запрещено привозить с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.). Можно приобрести корм для кормления лошадей на базе от 100₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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