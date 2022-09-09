Озеро Грек

Посетим озеро Грек, где можно будет искупаться, по пути нам часто встретятся дикие обитатели нашей местности. Далее маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Вы имеете возможность сделать фотографии с Лошадьми.

Смотровая площадка с видами на море

После этого уходим в тенистую часть маршрута, проезжаем лес Пицундской сосны, сосновый бор, реликтовую рощу. Посетим смотровую площадку с видами на море и горный массив и отправляемся обратно на базу.

Важная информация: