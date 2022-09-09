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Описание
Озеро Грек
Посетим озеро Грек, где можно будет искупаться, по пути нам часто встретятся дикие обитатели нашей местности. Далее маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Вы имеете возможность сделать фотографии с Лошадьми.
Смотровая площадка с видами на море
После этого уходим в тенистую часть маршрута, проезжаем лес Пицундской сосны, сосновый бор, реликтовую рощу. Посетим смотровую площадку с видами на море и горный массив и отправляемся обратно на базу.
Важная информация:
Проводится инструктаж.
Полное сопровождение гида на протяжение всего маршрута.
Ответы на вопросы
Что входит
Инструктаж
Гид
Что не входит
Трансфер
Питание
Место начала и завершения?
г. Геленджик, пос. Светлый, Грек Озеро
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Одевать только закрытою обувь без платформы! Строго запрещено привозить с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.). Можно приобрести корм для кормления лошадей на базе от 100₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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