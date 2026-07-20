Чтобы забыть о городской суете и вдохнуть аромат сосен, приезжайте в гости. На спокойных и обученных лошадях мы отправимся к горному водопаду. Это путешествие не про скорость, а про пейзажи и ощущение свободы, которое дарит верховая езда. Даже если вы впервые в седле, не переживайте: инструкторы всё объяснят и будут рядом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Подберём лошадь с учётом вашего опыта и отправимся по живописным тропам в горы.

Маршрут проходит через сосновый лес, где открываются виды на окрестности Геленджика. Нас окутает хвойный аромат. По пути мы пересечём горную реку Мезыбь, бегущую со склонов Маркотхского хребта.

Главная точка маршрута — небольшой горный водопад среди леса. Здесь мы отдохнём, насладимся тишиной, сделаем фотографии и при желании освежимся в прохладной воде.

Возвращаемся по другому участку, поэтому вы увидите ещё больше красивых пейзажей. Путешествие пройдёт в спокойном темпе.

Организационные детали