Чтобы забыть о городской суете и вдохнуть аромат сосен, приезжайте в гости. На спокойных и обученных лошадях мы отправимся к горному водопаду. Это путешествие не про скорость, а про пейзажи и ощущение свободы, которое дарит верховая езда. Даже если вы впервые в седле, не переживайте: инструкторы всё объяснят и будут рядом.
Описание экскурсии
Подберём лошадь с учётом вашего опыта и отправимся по живописным тропам в горы.
Маршрут проходит через сосновый лес, где открываются виды на окрестности Геленджика. Нас окутает хвойный аромат. По пути мы пересечём горную реку Мезыбь, бегущую со склонов Маркотхского хребта.
Главная точка маршрута — небольшой горный водопад среди леса. Здесь мы отдохнём, насладимся тишиной, сделаем фотографии и при желании освежимся в прохладной воде.
Возвращаемся по другому участку, поэтому вы увидите ещё больше красивых пейзажей. Путешествие пройдёт в спокойном темпе.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1,5–2 ч
- Перед началом маршрута мы познакомим вас с лошадьми, проведём подробный инструктаж и поможем освоиться
- Опыт верховой езды не требуется — прогулка подходит как новичкам, так и тем, кто уверенно держится в седле
- Маршрут зависит от погоды — безопасность участников и животных всегда остаётся нашим приоритетом
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На конной базе (12,5 км от Геленджика)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 583 туристов
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией поездок на квадроциклах и эндуро. Все наши водители с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые поездки. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
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