Поездка по винодельням Геленджика - это шанс открыть для себя мир виноделия. Посетите винодельню мирового уровня и выберите ещё одну из трёх уникальных: "Скалистый берег" с футуристической архитектурой, уютную "Шумринку" в живописной долине или амбициозную "Гай-Кодзор". Насладитесь дегустацией и узнайте секреты создания белых, красных и розовых вин. Путешествие на комфортабельном автомобиле с гидом подарит незабываемые впечатления

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Имение Сикоры

Первый пункт — семейная винодельня, где классика сочетается с современным подходом. Вас ждёт экскурсия по производству и дегустация пяти вин. Гид расскажет, как создаются белые, красные и розовые сорта, в чём особенности каждой линейки, как работает команда и почему эта винодельня стабильно входит в ТОП-5 России по качеству.

Дальше — выбор за вами: одна из трёх виноделен, каждая со своим настроением и характером.

«Скалистый берег»

Гравитационная винодельня в здании с футуристической архитектурой, будто выросшем из холмов. Здесь делают ставку на передовые технологии, точность и чистоту процесса. Поэтому местные вина в своём превосходстве ничуть не уступают дизайну винодельни.

Винодельня «Шумринка»

Уютная частная винодельня в живописной долине реки. Несмотря на небольшие объёмы, местные вина уже получили награды и заслуженное признание. Главный козырь — камерная и запоминающаяся атмосфера.

Винодельня «Гай-Кодзор»

Компактная, но амбициозная винодельня с выдающимся ландшафтным дизайном территории. Её розовое вино считается эталонным — не зря оно расходится почти мгновенно.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле из нашего автопарка (Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser Prado, Haval, Toyota CHR)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Билеты на винодельни оплачиваются отдельно на месте:

— Имение Сикоры — от 3500 ₽ с чел.

— Скалистый берег — от 2500 ₽ с чел.

— Гай-Кодзор — от 700 ₽ с чел. (бронь за 1 месяц)

— Шумринка — от 1500 ₽ с чел.