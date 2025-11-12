Мои заказы

По винодельням вокруг Геленджика

Индивидуальная поездка по винодельням Геленджика - это возможность насладиться местными винами и атмосферой, узнать секреты виноделия и выбрать свои фавориты
Поездка по винодельням Геленджика - это шанс открыть для себя мир виноделия.

Посетите винодельню мирового уровня и выберите ещё одну из трёх уникальных: "Скалистый берег" с футуристической архитектурой, уютную "Шумринку" в живописной долине или амбициозную "Гай-Кодзор". Насладитесь дегустацией и узнайте секреты создания белых, красных и розовых вин. Путешествие на комфортабельном автомобиле с гидом подарит незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальные вина
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🏞 Живописные виды
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🏆 Винодельни мирового уровня
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Имение Сикоры
  • Скалистый берег
  • Винодельня Шумринка
  • Винодельня Гай-Кодзор

Описание экскурсии

Имение Сикоры

Первый пункт — семейная винодельня, где классика сочетается с современным подходом. Вас ждёт экскурсия по производству и дегустация пяти вин. Гид расскажет, как создаются белые, красные и розовые сорта, в чём особенности каждой линейки, как работает команда и почему эта винодельня стабильно входит в ТОП-5 России по качеству.

Дальше — выбор за вами: одна из трёх виноделен, каждая со своим настроением и характером.

«Скалистый берег»

Гравитационная винодельня в здании с футуристической архитектурой, будто выросшем из холмов. Здесь делают ставку на передовые технологии, точность и чистоту процесса. Поэтому местные вина в своём превосходстве ничуть не уступают дизайну винодельни.

Винодельня «Шумринка»

Уютная частная винодельня в живописной долине реки. Несмотря на небольшие объёмы, местные вина уже получили награды и заслуженное признание. Главный козырь — камерная и запоминающаяся атмосфера.

Винодельня «Гай-Кодзор»

Компактная, но амбициозная винодельня с выдающимся ландшафтным дизайном территории. Её розовое вино считается эталонным — не зря оно расходится почти мгновенно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле из нашего автопарка (Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser Prado, Haval, Toyota CHR)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Билеты на винодельни оплачиваются отдельно на месте:

— Имение Сикоры — от 3500 ₽ с чел.
— Скалистый берег — от 2500 ₽ с чел.
— Гай-Кодзор — от 700 ₽ с чел. (бронь за 1 месяц)
— Шумринка — от 1500 ₽ с чел.

  • Запись на конкретные даты уточняйте у гида после бронирования. Если винодельня занята — предложим альтернативу
  • В базовую стоимость входит 2 винодельни. Доплата за большее количество — по договорённости

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 1403 туристов
Мы — команда местных энтузиастов, превращающих ваш отпуск в настоящее приключение. Наш секрет — в уникальном сочетании опыта и профессионализма. В команде работают не просто гиды, а виртуозы своего дела:
читать дальше

от гидов-водителей и экстремалов до профессионального фотографа, который сохранит ваши лучшие моменты. Гиды с высшим образованием в сфере туризма обеспечивают безупречную организацию и глубокие знания. Особое направление нашей работы — винные туры, которые мы проводим с особым знанием дела и вдохновением. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего прекрасного города и его окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение. Мы создаём продуманные серии туров, раскрывающих характер региона с разных сторон. И наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

