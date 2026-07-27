Терренкур на Маркотхском хребте — это возможность провести несколько часов на природе, увидеть Геленджик с высоты и пройти по одному из самых живописных маршрутов курорта. Мы поднимемся по оборудованной тропе через можжевеловые редколесья, будем останавливаться на смотровых площадках, поговорим о природе Маркотха и истории этих мест, а в финале окажемся у арт-объекта «Сердце на ладони».

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Описание экскурсии

Встретимся у терренкура, познакомимся, обсудим маршрут. Затем начнём подъём по благоустроенной тропе Маркотхского хребта.

Маршрут проходит по природному парку «Маркотх» среди можжевеловых редколесий и сосновых лесов. По пути поговорим о местной флоре и фауне, происхождении названия хребта и о том, почему эти склоны считаются одной из природных жемчужин Геленджика.

По пути будем делать остановки, чтобы перевести дух, полюбоваться видами и сделать фотографии. С каждой новой точки бухта будет раскрываться по-разному.

Цель прогулки — арт-объект «Сердце на ладони». Это одна из самых популярных фотолокаций Геленджика, откуда открывается панорамный вид на бухту, город и Чёрное море.

После отдыха отправимся обратно тем же маршрутом. Спуск обычно проходит легче, поэтому можно ещё раз полюбоваться видами и заметить детали, которые остались без внимания во время подъёма.

Организационные детали