Геленджик с высоты: прогулка по терренкуру Маркотха
Несложный треккинг среди можжевельников с видами на Чёрное море
Терренкур на Маркотхском хребте — это возможность провести несколько часов на природе, увидеть Геленджик с высоты и пройти по одному из самых живописных маршрутов курорта.
Мы поднимемся по оборудованной тропе через можжевеловые редколесья, будем останавливаться на смотровых площадках, поговорим о природе Маркотха и истории этих мест, а в финале окажемся у арт-объекта «Сердце на ладони».
Описание экскурсии
Встретимся у терренкура, познакомимся, обсудим маршрут. Затем начнём подъём по благоустроенной тропе Маркотхского хребта.
Маршрут проходит по природному парку «Маркотх» среди можжевеловых редколесий и сосновых лесов. По пути поговорим о местной флоре и фауне, происхождении названия хребта и о том, почему эти склоны считаются одной из природных жемчужин Геленджика.
По пути будем делать остановки, чтобы перевести дух, полюбоваться видами и сделать фотографии. С каждой новой точки бухта будет раскрываться по-разному.
Цель прогулки — арт-объект «Сердце на ладони». Это одна из самых популярных фотолокаций Геленджика, откуда открывается панорамный вид на бухту, город и Чёрное море.
После отдыха отправимся обратно тем же маршрутом. Спуск обычно проходит легче, поэтому можно ещё раз полюбоваться видами и заметить детали, которые остались без внимания во время подъёма.
Организационные детали
Перед стартом — инструктаж по безопасности
Маршрут проходит по оборудованному терренкуру протяжённостью около 7,5 км (туда и обратно) с постепенным набором высоты
Подходит взрослым и детям от 6 лет с базовой физической подготовкой
Возьмите с собой воду и лёгкий перекус
Вход на терренкур бесплатный, дополнительных расходов не предусмотрено
До места встречи вам нужно добраться самостоятельно: на такси от центра — ~15 мин, 300–500 ₽
С вами будет гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножья горы Маркотх
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1749 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём читать дальшеуменьшить
не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать.
Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion.
Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон.
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