Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Персиковые сады
Маршрут экскурсии начинается с тропы через сосновый бор, по тенистой части маршрута. Через Сосновый Бор выходим на персиковые сады, лошадки всегда не прочь полакомится свежими персиками. Также во время цветения персиковых деревьев получаются безумно красивые фотокадры.
Купание в озере!
Далее следуем по тропе проходящей в горной части маршрута, растительность завораживает своей красотой. Данный маршрут приводит вас к неповторимому Озеру Грек! Озеро окружено горным массивом, палитру природных красок не передать словами! В летний период времени можно искупаться в Озере. Оно обогащено голубой глиной, она очень полезна для вашей кожи и суставов. После возвращаемся на базу.
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Одевать только закрытою обувь без платформы! Строго запрещено привозить с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.) Можно приобрести корм для кормления лошадей на базе от 100 ₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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