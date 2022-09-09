Персиковые сады

Маршрут экскурсии начинается с тропы через сосновый бор, по тенистой части маршрута. Через Сосновый Бор выходим на персиковые сады, лошадки всегда не прочь полакомится свежими персиками. Также во время цветения персиковых деревьев получаются безумно красивые фотокадры.

Купание в озере!

Далее следуем по тропе проходящей в горной части маршрута, растительность завораживает своей красотой. Данный маршрут приводит вас к неповторимому Озеру Грек! Озеро окружено горным массивом, палитру природных красок не передать словами! В летний период времени можно искупаться в Озере. Оно обогащено голубой глиной, она очень полезна для вашей кожи и суставов. После возвращаемся на базу.

Важная информация: