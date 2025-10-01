Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Откройте для себя захватывающие приключения в Геленджике: водопады, дольмены и сафари на джипах. Природа и адреналин ждут вас
Водная прогулка в Геленджике предлагает уникальное путешествие к водопадам и дольменам. Участники увидят Чашу любви и Бороду Черномора, посетят родник Наташа и парк Инь Янь. Захватывающее сафари на джипах по реке Пшада подарит незабываемые эмоции. Экокомплекс Дивномёдье порадует дегустацией мёда и местных блюд. Это идеальный выбор для любителей природы и приключений
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Дивноморском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Геленджике
Провёл экскурсии для 509 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всех читать дальше
уголках Краснодарского края, а теперь каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места. Мы протестировали на себе и отобрали только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, — чтобы вы не тратили время зря. Получите незабываемые впечатления и возвращайтесь сюда снова и снова!
А
Ангелина
1 окт 2025
Спасибо за отличную экскурсию, все очень понравилось ❤️
Наталья
9 авг 2025
Было очень увлекательно и весело! Насмотрелись на красивые виды, улетно покатались на джипах, водители Николай и Максим лучшие!
Алина
6 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, море эмоций и впечатлений. Много красивых мест, загляденье. Бесплатная дегустация вин и чачи. Активный экскурсовод Евгений(отдельно спасибо ему) прокатил с ветерком🙃
А
Анастасия
26 июл 2025
Организация поездки к сожалению не на высоком уровне, заранее никто не позвонил. По указанным контактам связались с организатором чтоб уточнить детали выезда. Евгений сориентировал на 14:00 в итоге забрали в читать дальше
11:00, спасибо водителю что согласился забрать с другого места. Сами водопады красивые, но обязательно берите с собой надежную обувь и сумки убирайте в непромокаемые пакеты если не хотите их намочить. Заранее переодевайтесь в купальники, доберетесь мокрыми. На водопадах нет сопровождения, будьте аккуратны.
Е
Елена
19 июл 2025
Отличная поездка. Море восторга от поездки по реке с брызгами. Подойдет всем кто не привык сидеть дома на диване.
Е
Екатерина
18 июл 2025
Очень понравились водопады и проезд по реке. Не везде успели, но мне увиденного было достаточно, да и выехали позже (у меня были проблемы с телефоном, но организаторы не сдались и читать дальше
все таки дозвонились). Водопады Пшады по моему мнению - лучшее в туре. Дольмены, спа процедуры, баня, дегустация - это интересовало в последнюю очередь. А вот проезд по воде с брызгами и прогулка по камням водопадов - огонь, даже превзошли ожидания. Телефон сел, так что фото у меня немного, но удовольствия это не уменьшило
С
Сергей
30 сен 2024
Понравилось только как ездили на джипах, сама территория маленькая,водопад очень маленький даже не поплавать, гид веселый и интересный, но увы маршрут не очень
Евгений
Ответ организатора:
Благодарим за то, что оставили отзыв. Мы сожалеем что ваши ожидания не совпали с действительностью. Вы посетили все заявленные места. читать дальше
То что зависело от нас мы постарались сделать на высшем уровне, но к сожалению на природу мы никак повлиять не можем. У каждого путешественника разные взгляды на большой и маленький, смотря с чем сравнивать. Данный водопад самый высокий в округе, среди Пшадских. Приезжайте к нам более поздней осенью или весной. На маршрутах мало туристов и реки с водопадами полноводные. Мы желаем вам, чтоб всё в вашей жизни было на 5 звёзд.
Н
Надежда
26 сен 2024
Оно того стоит! Захватывающее путешествие! Накатались по горам, накупались в горной воде под водопадами, покушали форель на мангале (очень вкусно). У нас был отличный водитель! Знает свое дело Максим так же провел нам экскурсию по всем ключевым точкам. Все довольны, море эмоций и воспоминаний