Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах

Откройте для себя захватывающие приключения в Геленджике: водопады, дольмены и сафари на джипах. Природа и адреналин ждут вас
Водная прогулка в Геленджике предлагает уникальное путешествие к водопадам и дольменам. Участники увидят Чашу любви и Бороду Черномора, посетят родник Наташа и парк Инь Янь. Захватывающее сафари на джипах по реке Пшада подарит незабываемые эмоции. Экокомплекс Дивномёдье порадует дегустацией мёда и местных блюд. Это идеальный выбор для любителей природы и приключений
4.5
8 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Живописные водопады
  • 🚙 Сафари на джипах
  • 🌿 Природные достопримечательности
  • 🍯 Дегустация местных продуктов
  • 🏞 Уникальные дольмены
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Чаша любви
  • Борода Черномора
  • Родник Наташа
  • Парк Инь Янь
  • Деревня древних дольменов
  • Экокомплекс Дивномёдье

Описание водной прогулки

Водопад на реке Жане, известный как Чаша любви — с этим местом связана очень красивая легенда. Вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой и сможете искупаться, если захотите.

Родник Наташа. Кристально чистая вода течёт из кувшина, который держит в руках девушка. Сюда обязательно приезжают молодожёны — и вы узнаете, почему.

Парк Инь Янь. Вы прогуляетесь по уютному парку в японском стиле. А по желанию пройдёте целебные спа-процедуры: полежите в бочке с вином или примете грязевую ванну.

Путешествие по бездорожью. Вас ждёт настоящее водное сафари — мы проедем по реке Пшада на джипах. Вас ждут красивые виды, брызги воды и положительные эмоции.

Деревня древних дольменов. У таинственных сооружений вы сможете наполниться энергией и загадаете желание.

Экокомплекс Дивномёдье. Вы продегустируете мёд и блюда местной кухни, отдохнёте, увидите пасеку и виноградник и познакомитесь с животными.

Водопад Борода Черномора. Мы пройдём по каньону реки сквозь каскады небольших водопадов. В конце пути вы искупаетесь в прохладной воде и насладитесь тишиной и красотой природы.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобилях УАЗ Хантер, УАЗ Патриот или пикапе Toyota или Mitsubishi
  • В программе есть бесплатные дегустации. Возьмите с собой наличные на случай, если захотите купить местную продукцию
  • Спа-процедуры оплачиваются дополнительно: около 700 ₽ за каждую
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный2600 ₽
Дети до 12 лет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Дивноморском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Геленджике
Провёл экскурсии для 509 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всех
читать дальше

уголках Краснодарского края, а теперь каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места. Мы протестировали на себе и отобрали только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, — чтобы вы не тратили время зря. Получите незабываемые впечатления и возвращайтесь сюда снова и снова!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
2
1
А
Ангелина
1 окт 2025
Спасибо за отличную экскурсию, все очень понравилось ❤️
Наталья
Наталья
9 авг 2025
Было очень увлекательно и весело! Насмотрелись на красивые виды, улетно покатались на джипах, водители Николай и Максим лучшие!
Алина
Алина
6 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, море эмоций и впечатлений. Много красивых мест, загляденье. Бесплатная дегустация вин и чачи. Активный экскурсовод Евгений(отдельно спасибо ему) прокатил с ветерком🙃
Экскурсия прошла отлично, море эмоций и впечатлений. Много красивых мест, загляденье. Бесплатная дегустация вин и чачи.
А
Анастасия
26 июл 2025
Организация поездки к сожалению не на высоком уровне, заранее никто не позвонил. По указанным контактам связались с организатором чтоб уточнить детали выезда. Евгений сориентировал на 14:00 в итоге забрали в
читать дальше

11:00, спасибо водителю что согласился забрать с другого места. Сами водопады красивые, но обязательно берите с собой надежную обувь и сумки убирайте в непромокаемые пакеты если не хотите их намочить. Заранее переодевайтесь в купальники, доберетесь мокрыми. На водопадах нет сопровождения, будьте аккуратны.

Е
Елена
19 июл 2025
Отличная поездка. Море восторга от поездки по реке с брызгами. Подойдет всем кто не привык сидеть дома на диване.
Е
Екатерина
18 июл 2025
Очень понравились водопады и проезд по реке. Не везде успели, но мне увиденного было достаточно, да и выехали позже (у меня были проблемы с телефоном, но организаторы не сдались и
читать дальше

все таки дозвонились).
Водопады Пшады по моему мнению - лучшее в туре. Дольмены, спа процедуры, баня, дегустация - это интересовало в последнюю очередь.
А вот проезд по воде с брызгами и прогулка по камням водопадов - огонь, даже превзошли ожидания.
Телефон сел, так что фото у меня немного, но удовольствия это не уменьшило

С
Сергей
30 сен 2024
Понравилось только как ездили на джипах, сама территория маленькая,водопад очень маленький даже не поплавать, гид веселый и интересный, но увы маршрут не очень
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Благодарим за то, что оставили отзыв. Мы сожалеем что ваши ожидания не совпали с действительностью. Вы посетили все заявленные места.
читать дальше

То что зависело от нас мы постарались сделать на высшем уровне, но к сожалению на природу мы никак повлиять не можем. У каждого путешественника разные взгляды на большой и маленький, смотря с чем сравнивать. Данный водопад самый высокий в округе, среди Пшадских. Приезжайте к нам более поздней осенью или весной. На маршрутах мало туристов и реки с водопадами полноводные. Мы желаем вам, чтоб всё в вашей жизни было на 5 звёзд.

Н
Надежда
26 сен 2024
Оно того стоит! Захватывающее путешествие! Накатались по горам, накупались в горной воде под водопадами, покушали форель на мангале (очень вкусно).
У нас был отличный водитель! Знает свое дело
Максим так же провел нам экскурсию по всем ключевым точкам.
Все довольны, море эмоций и воспоминаний
