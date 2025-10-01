Водная прогулка в Геленджике предлагает уникальное путешествие к водопадам и дольменам. Участники увидят Чашу любви и Бороду Черномора, посетят родник Наташа и парк Инь Янь. Захватывающее сафари на джипах по реке Пшада подарит незабываемые эмоции. Экокомплекс Дивномёдье порадует дегустацией мёда и местных блюд. Это идеальный выбор для любителей природы и приключений

Время начала: 08:00, 08:30, 13:00, 13:30

Описание водной прогулки

Водопад на реке Жане, известный как Чаша любви — с этим местом связана очень красивая легенда. Вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой и сможете искупаться, если захотите.

Родник Наташа. Кристально чистая вода течёт из кувшина, который держит в руках девушка. Сюда обязательно приезжают молодожёны — и вы узнаете, почему.

Парк Инь Янь. Вы прогуляетесь по уютному парку в японском стиле. А по желанию пройдёте целебные спа-процедуры: полежите в бочке с вином или примете грязевую ванну.

Путешествие по бездорожью. Вас ждёт настоящее водное сафари — мы проедем по реке Пшада на джипах. Вас ждут красивые виды, брызги воды и положительные эмоции.

Деревня древних дольменов. У таинственных сооружений вы сможете наполниться энергией и загадаете желание.

Экокомплекс Дивномёдье. Вы продегустируете мёд и блюда местной кухни, отдохнёте, увидите пасеку и виноградник и познакомитесь с животными.

Водопад Борода Черномора. Мы пройдём по каньону реки сквозь каскады небольших водопадов. В конце пути вы искупаетесь в прохладной воде и насладитесь тишиной и красотой природы.

Организационные детали