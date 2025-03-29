Конная прогулка — отличный способ по-новому взглянуть на красоты курорта! Давайте отправимся в небольшое путешествие на специально подобранных лошадях. В неспешном темпе мы пройдём по тенистым тропам через кедровый бор. Окажемся в каньоне Сердце Дракона и выпьем воды из родника. И конечно, насладимся свежим горным воздухом и тишиной.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в ущелье рядом с Голубой бездной! Прокатимся по роще, где растут пинии — близкие родственники сибирского кедра. Заглянем в сказочный уголок — каньон, который называют Сердце Дракона. И попьём чистой воды из горного родника. Под руководством опытного инструктора вы будете уверенно чувствовать себя в седле, даже если впервые в нем оказались.

А ещё вы узнаете, что любят лошади, а чего рядом с ними лучше не делать, как проходит день в конюшне и как ухаживать за животными.

Организационные детали