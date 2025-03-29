Конная прогулка — отличный способ по-новому взглянуть на красоты курорта! Давайте отправимся в небольшое путешествие на специально подобранных лошадях. В неспешном темпе мы пройдём по тенистым тропам через кедровый бор. Окажемся в каньоне Сердце Дракона и выпьем воды из родника. И конечно, насладимся свежим горным воздухом и тишиной.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в ущелье рядом с Голубой бездной! Прокатимся по роще, где растут пинии — близкие родственники сибирского кедра. Заглянем в сказочный уголок — каньон, который называют Сердце Дракона. И попьём чистой воды из горного родника. Под руководством опытного инструктора вы будете уверенно чувствовать себя в седле, даже если впервые в нем оказались.
А ещё вы узнаете, что любят лошади, а чего рядом с ними лучше не делать, как проходит день в конюшне и как ухаживать за животными.
Организационные детали
- Конная прогулка проходит в с. Прасковеевка, до места начала вам нужно добраться самостоятельно (на автобусе или такси)
- С вами будет опытный инструктор, перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности
в субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В с. Прасковеевка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 969 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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