Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная экскурсия по окрестностям села Пшады, которая покажет вам лучшие природные достопримечательности.



Вместе с нами вы побываете у водопадов реки Жане, насладитесь целебной водой горного родника Наташа, а в парке «Инь-Янь» и «Дивномедье» прикоснетесь к миру диковинной природы.

Александра Ваш гид в Геленджике Написать вопрос Трансфер для группы Длитель­ность 7 часов Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Ежедневно в 8:00 и 13:00 2800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание трансфер Откройте для себя волшебство Пшады Наше путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на реке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами. Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей. После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться захватывающей поездкой, любуясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей. И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду.

Ежедневно в 8:00 и 13:00 Выбрать дату