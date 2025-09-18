Увлекательная экскурсия по окрестностям села Пшады, которая покажет вам лучшие природные достопримечательности.
Вместе с нами вы побываете у водопадов реки Жане, насладитесь целебной водой горного родника Наташа, а в парке «Инь-Янь» и «Дивномедье» прикоснетесь к миру диковинной природы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансферОткройте для себя волшебство Пшады Наше путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на реке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами. Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей. После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться захватывающей поездкой, любуясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей. И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, купальные принадлежности и сменную одежду, питьевую воду.
Ежедневно в 8:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Жане
- Водопад Чаша любви
- Родник Наташа (святая вода)
- Часовня Сергея Радонежского
- Парк отдыха «Инь-Янь» (Дендрарий, более 600 видов растений)
- Деревня Дольменов
- Парк Дивномедье
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация меда.
Что не входит в цену
- Лечебные грязевые ванны
- Пилинг рыбками
- Винная бочка
- Баня
- Обед в кафе.
Место начала и завершения?
Геленджик
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
