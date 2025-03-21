Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
«Вас ждёт трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле (кроме села Дивноморское)»
5 мая в 08:00
9 мая в 08:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу вечернего Абрау-Дюрсо: светомузыкальное шоу, прогулка по набережной и посещение завода шампанских вин. Незабываемые впечатления
Начало: Место проживания эказчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Лаго-Наки
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
5 мая в 07:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 марта 2025Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по
- ВВалерия17 февраля 2025Поездка получилась отличной, интересной и захватывающей! Удобный и продуманный план, даже не заметили, как пролетел день. Очень рекомендую!
- ААлександр16 января 2025Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в мае 2025
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