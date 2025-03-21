читать дальше пути очень много интересной информации и фактов. По приезду все показал, рассказал, сопроводил. По окончанию экскурсии отвёз обратно. Лучше гида не придумаешь, Алика можно смело рекомендовать друзьям. 5/5

Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по