Трансфер в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Геленджике, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
«Вас ждёт трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле (кроме села Дивноморское)»
5 мая в 08:00
9 мая в 08:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу вечернего Абрау-Дюрсо: светомузыкальное шоу, прогулка по набережной и посещение завода шампанских вин. Незабываемые впечатления
Начало: Место проживания эказчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за экскурсию
Лаго-Наки
Пешая
На автобусе
20 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Лаго-Наки
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
5 мая в 07:00
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    21 марта 2025
    Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по
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    пути очень много интересной информации и фактов. По приезду все показал, рассказал, сопроводил. По окончанию экскурсии отвёз обратно. Лучше гида не придумаешь, Алика можно смело рекомендовать друзьям. 5/5

  • В
    Валерия
    17 февраля 2025
    Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Поездка получилась отличной, интересной и захватывающей! Удобный и продуманный план, даже не заметили, как пролетел день. Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    16 января 2025
    Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  2. Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
  3. Лаго-Наки
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Водопады Жане
  4. Створный маяк
  5. Грозовые ворота
  6. Дольмены Жане
  7. Пшадские водопады
  8. Район Толстого Мыса
  9. Скала Парус
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в мае 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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