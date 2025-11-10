Стартовая точка: Центр Геленджика. До начала нашего треккинга мы проедем на рейсовом автобусе около 40 минут. На этом этапе туристы уже могут насладиться красивыми видами проезжая вдоль ущелья в п. Светлый. Старт маршрута Подъём на гору Нексис. Начало подъёма к подножию горы, что может занять около 40-50 минут. На этом этапе туристы уже могут насладиться красивыми видами и разнообразием средиземноморской растительности: лиственные леса, цветущие травы и различные кустарники. Смотровая площадка. После 30-40 минут подъема вы достигнете первой смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на Геленджик, с. Дивноморское и Черное море и карьер по добыче Мергеля. На этом этапе можно сделать небольшую остановку, чтобы запечатлеть моменты на фото и насладиться окружающей природой. Продолжаем путь Дольмен Солнечный и дольмен Лунный. До 1917 года здесь находилось более 40 дольменов, она считалась священной. Но из-за добычи мергеля и строительства Царской дороги почти всё разрушили — сохранилось только два: «мужской» Солнечный и «женский» Лунный Спуск также занимает около 30 минут. По пути можно сделать остановку на тех же смотровых площадках, для повторного наслаждения видами. По пути поговорим о тайнах, легендах дольменов и версиях их происхождения — от обычных до самых невероятных. Вы познакомитесь с небольшой историей местности. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Вся поездка занимает от 5.5 до 7 часов - в зависимости от скорости движения группы и движения рейсового автобуса. Важная информация: Организационные детали:

До начала терренкура едем на общественном транспорте • Поход проводится сертифицированным гидом • Необходима средняя физическая подготовка • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет • На маршруте есть спуски и подъёмы: Длина маршрута в одну сторону 3 км.