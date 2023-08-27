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с тремя детьми и коляской (!) (хотя написано, что с 14 лет). Коляску положили в ноги, всю дорогу она долбилась по ногам - думала, синяки останутся. К слову, компании сразу между собой начали ругаться (одним пообещали одно, другим - другое, вот и конфликт). Испортили настроение. К счастью, с собой были наушники с шумоподавлением, чтобы не слышать их кудахтанье. На смотровой площадке получились хорошие фотки. Далее водитель (приятный молодой человек) довез нас до Олимпа, высадил, и началась вторая волна ругани - касательно времени, во сколько встречаемся внизу. В самом парке, честно говоря, мне не понравилось. Развлечений как таковых нет. Колесо обозрения классное. Шоу - скучно и не особо интересно, файер-шоу я не застала, ибо заранее уточнила, нужно ли будет много ходить (я после операции, физ. нагрузки даже обычная ходьба и долгое стояние даются не очень хорошо), и мне сказали, что нет, можно будет сесть смотреть шоу. Мест там свободных, с которых было бы нормально видно шоу, не оказалось. Я предполагала, что за такие деньги будет как-то чуть более организовано это. Стоять смотреть не было никакого желания, после того, как отстояла очередь на колесо обозрения. Пройдясь и не найдя никаких развлечений, пошла в сторону канатки - на неё тоже большая очередь, минут на 35. Повезло, что люди понимающие - заняли место и дали возможность отсидеться, тк мне было уже не очень хорошо. Спуск - красота, здорово и интересно. Но, как я понимаю, колесо обозрения и так входит в стоимость канатки, так что гораздо практичнее и дешевле подняться и спуститься самостоятельно. Да, без смотровой площадки, но, как по мне, можно найти более подходящий вариант. Тк билет «спуск + колесо в подарок» стоил 500 или 550 рублей, около этого - то есть 1300 ушло на поездку в джипе с толпой ругающегося народа и за 10 минут на смотровой? Такое себе развлечение. В итоге уехала раньше, самостоятельно на такси.