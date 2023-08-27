После жаркого дня на пляже самое время отправиться навстречу приключениям.
В группе до 10 человек предстоит подъем на внедорожниках к вершине горы Олимп, где можно прокатиться на колесе обозрения и насладиться
В группе до 10 человек предстоит подъем на внедорожниках к вершине горы Олимп, где можно прокатиться на колесе обозрения и насладиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Подъем на внедорожниках
- 🎡 Колесо обозрения
- 🔥 Зажигательное шоу
- 🌉 Спуск по канатной дороге
- 🌃 Виды на ночной Геленджик
Что можно увидеть
- Гора Олимп
- Геленджикская бухта
- Колесо обозрения
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На гору Олимп — на внедорожниках! Разместившись в машинах по 6 человек, вы отправитесь покорять Олимп: подниметесь в гору на высоту 700 метров и оцените вид на Геленджикскую бухту.
Вечернее шоу и колесо обозрения. В парке Олимп вас ждет развлекательная программа: пивная вечеринка, фаер-шоу и выступление ростовых кукол. Впечатления дополнит поездка на колесе обозрения — вечернее побережье и огни города раскинутся как на ладони!
Спуск по канатной дороге. Обратный путь к подножью Олимпа вы проделаете по канатке: во время спуска у вас будет время полюбоваться ночным Геленджиком и его окрестностями. А после спуска доставят вас обратно в гостиницу.
Организационные детали
- Тур не предполагает сопровождения гида, с вами будет водитель-сопровождающий из нашей команды
- Входные билеты на колесо обозрения и канатную дорогу включены в стоимость
- На гору вы подниметесь на внедорожниках в группах по 6 человек
- В туре могут участвовать дети с 14 лет
ежедневно в 18:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 363 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 авг 2023
Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате.
Все было вовремя,организованно,четко.
Все было вовремя,организованно,четко.
Наталья
16 июля 2023
В целом, мероприятие на любителя… любителя пива или даже чего покрепче, чтобы смотреть на мир под градусом позитива)) тёплые вещи или пледы будут не лишними для начала, потом разогреетесь)))
От организатора
От организатора
Д
Дарья
11 июля 2023
Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз, на самой горе из развлечений - колесо самое интересное, конкурсы на любителя, канатная дорога стала приятным дополнением
Буранна
30 авг 2022
В парке доберитесь до креста и не поленитесь подняться повыше по вершине, необычайно красивый вид, бухта на ладони и очень романтичный закат. Ночная канатная дорога вызвала восторг 🤣 город горит
Л
Люция
25 июля 2021
Все прошло хорошо, только надо предупреждать, что на верху вечером прохладно и надо брать с собой тёплые вещи!
Дженифер
20 июля 2021
Не могу посоветовать эту экскурсию. Написано, в джипах по 6 человек - в итоге нас было 9. Я одна, и две компании по 4 человека. 4 взрослые женщины и мать
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