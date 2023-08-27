Ночная поездка на гору Олимп

После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
После жаркого дня на пляже самое время отправиться навстречу приключениям.

В группе до 10 человек предстоит подъем на внедорожниках к вершине горы Олимп, где можно прокатиться на колесе обозрения и насладиться
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зажигательной шоу-программой. Обратный путь пройдет по канатной дороге, открывая потрясающие виды на ночной Геленджик и его бухту. Входные билеты включены в стоимость, а сопровождать группу будет водитель-сопровождающий. Дети с 14 лет могут участвовать в туре

4.5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Подъем на внедорожниках
  2. 🎡 Колесо обозрения
  3. 🔥 Зажигательное шоу
  4. 🌉 Спуск по канатной дороге
  5. 🌃 Виды на ночной Геленджик

Что можно увидеть

  • Гора Олимп
  • Геленджикская бухта
  • Колесо обозрения
Ночная поездка на гору Олимп
Ночная поездка на гору Олимп
Ночная поездка на гору Олимп
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На гору Олимп — на внедорожниках! Разместившись в машинах по 6 человек, вы отправитесь покорять Олимп: подниметесь в гору на высоту 700 метров и оцените вид на Геленджикскую бухту.
Вечернее шоу и колесо обозрения. В парке Олимп вас ждет развлекательная программа: пивная вечеринка, фаер-шоу и выступление ростовых кукол. Впечатления дополнит поездка на колесе обозрения — вечернее побережье и огни города раскинутся как на ладони!
Спуск по канатной дороге. Обратный путь к подножью Олимпа вы проделаете по канатке: во время спуска у вас будет время полюбоваться ночным Геленджиком и его окрестностями. А после спуска доставят вас обратно в гостиницу.

Организационные детали

  • Тур не предполагает сопровождения гида, с вами будет водитель-сопровождающий из нашей команды
  • Входные билеты на колесо обозрения и канатную дорогу включены в стоимость
  • На гору вы подниметесь на внедорожниках в группах по 6 человек
  • В туре могут участвовать дети с 14 лет

ежедневно в 18:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
27 авг 2023
Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате.
Все было вовремя,организованно,четко.
Наталья
16 июля 2023
В целом, мероприятие на любителя… любителя пива или даже чего покрепче, чтобы смотреть на мир под градусом позитива)) тёплые вещи или пледы будут не лишними для начала, потом разогреетесь)))
От организатора
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вы получите трансфер на джипе от места проживания на гору Олимп и от подножия (спуск на канатке, оплачено организатором) до места проживания, стоит ли это заявленной цены?! …
Кстати, мы столкнулись с тем, что колесо обозрения не работало из-за тумана((, а входит в программу.
На самой горе Олимп: пивная вечеринка-это пиво, по стаканчику, всем прибывшим и участникам конкурсов, так что продумайте варианты допинга (в продаже пиво есть, цена высокогорная), вкусный шашлык. Людей много и разных, так что зарядитесь позитивом заранее. В целом, весело… театр от организаторов и самих отдыхающих)) Если останетесь на файер-шоу (кульминация вечера), то будьте готовы постоять в очереди на канатку, чтобы спуститься.
Всем добра!

Д
11 июля 2023
Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз, на самой горе из развлечений - колесо самое интересное, конкурсы на любителя, канатная дорога стала приятным дополнением
Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз,Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз,Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз,
Буранна
30 авг 2022
В парке доберитесь до креста и не поленитесь подняться повыше по вершине, необычайно красивый вид, бухта на ладони и очень романтичный закат. Ночная канатная дорога вызвала восторг 🤣 город горит
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огнями, паришь между гор в тишине болтая ногами над пропастью… круто))) любителям пива и диких конкурсов за стаканчик, можно посмотреть шоу программу, я сбежала) советую на колесо обозрения пойти сразу, группа разбредается и потом не прокатитесь, будет очередь огроменная и только настроение испортите

В парке доберитесь до креста и не поленитесь подняться повыше по вершине, необычайно красивый вид, бухтаВ парке доберитесь до креста и не поленитесь подняться повыше по вершине, необычайно красивый вид, бухта
Л
25 июля 2021
Все прошло хорошо, только надо предупреждать, что на верху вечером прохладно и надо брать с собой тёплые вещи!
Дженифер
20 июля 2021
Не могу посоветовать эту экскурсию. Написано, в джипах по 6 человек - в итоге нас было 9. Я одна, и две компании по 4 человека. 4 взрослые женщины и мать
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с тремя детьми и коляской (!) (хотя написано, что с 14 лет). Коляску положили в ноги, всю дорогу она долбилась по ногам - думала, синяки останутся. К слову, компании сразу между собой начали ругаться (одним пообещали одно, другим - другое, вот и конфликт). Испортили настроение. К счастью, с собой были наушники с шумоподавлением, чтобы не слышать их кудахтанье. На смотровой площадке получились хорошие фотки. Далее водитель (приятный молодой человек) довез нас до Олимпа, высадил, и началась вторая волна ругани - касательно времени, во сколько встречаемся внизу. В самом парке, честно говоря, мне не понравилось. Развлечений как таковых нет. Колесо обозрения классное. Шоу - скучно и не особо интересно, файер-шоу я не застала, ибо заранее уточнила, нужно ли будет много ходить (я после операции, физ. нагрузки даже обычная ходьба и долгое стояние даются не очень хорошо), и мне сказали, что нет, можно будет сесть смотреть шоу. Мест там свободных, с которых было бы нормально видно шоу, не оказалось. Я предполагала, что за такие деньги будет как-то чуть более организовано это. Стоять смотреть не было никакого желания, после того, как отстояла очередь на колесо обозрения. Пройдясь и не найдя никаких развлечений, пошла в сторону канатки - на неё тоже большая очередь, минут на 35. Повезло, что люди понимающие - заняли место и дали возможность отсидеться, тк мне было уже не очень хорошо. Спуск - красота, здорово и интересно. Но, как я понимаю, колесо обозрения и так входит в стоимость канатки, так что гораздо практичнее и дешевле подняться и спуститься самостоятельно. Да, без смотровой площадки, но, как по мне, можно найти более подходящий вариант. Тк билет «спуск + колесо в подарок» стоил 500 или 550 рублей, около этого - то есть 1300 ушло на поездку в джипе с толпой ругающегося народа и за 10 минут на смотровой? Такое себе развлечение. В итоге уехала раньше, самостоятельно на такси.

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