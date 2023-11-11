Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика

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В ходе этой экскурсии вы вы сможете посетить великолепные и впечатляющие водопады «Руфабго», оценить красоту Хаджохской теснины, которая считается одним из живописнейших уголков Лаго-Накского нагорья.

Кроме того, вас ждет посещение удивительной пещеры «Большая Азишская», привлекающей своей непередаваемой красотой, а также возможность насладиться видами с канатной дороги.
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Вдохноляющее Лаго-Наки из Геленджика
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Хаджохская теснина
  • Обед в местном кафе
  • Водопады Руфабго
  • Подъем на канатной дороге
  • Пещера «Большая Азишская»
  • Термальные источники
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Описание

Природная жемчужина Адыгеи

Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий. В советский период истории плато Лаго-Наки нещадно эксплуатировалось — на его безграничных просторах паслись стада коров, табуны лошадей. Земли без рачительного использования истощались, беднели и приходили в упадок. Но в конце XX века люди обратили взор на уникальный природный объект — плато Лаго-Наки. Его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Ведение любой хозяйственной деятельности кроме природоохранной прекратилось. И природа плато стала потихоньку восстанавливаться.

Часть Большого Хаджокского каньона

Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, простирающуюся над рекой Белая и проходящую через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, сначала кажется, будто ты находишься на плоской и почти ровной поверхности. Однако, как только ты переступаешь на мост и взглянешь вниз, то открывается перед тобой захватывающая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, местами даже всего 2 метра, а ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, которые свидетельствуют о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона.

Водопады «Руфабго» и термальные источники

После этого мы отправимся на посещение впечатляющих по своей красоте и величественности водопадов «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда перед Вами откроются шикарные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет Вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! И в завершении, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры бассейн с минеральной водой, далеко не всё, что предоставляет зона отдыха. Здесь можно поправить здоровье, интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. С собой нельзя брать домашних животных. Важная информация:• Обязательно нужно иметь наличные деньги.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
  • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.

7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Хаджохскую теснину 500р.
  • Билеты на водопады Руфабго 500р.
  • Канатная дорога 800р.
  • Пещера «Большая Азишская» 700р.
  • Билеты в термальные источники 400р.
  • Обед (примерно 500-600 на человека)
Место начала и завершения?
Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
  • Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
  • Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
  • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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