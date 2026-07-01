Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Геленджике, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 23 отзыва Мини-группа до 8 чел. Тайны дольменов Возрождения и водопадов реки Жане Начало: Место вашего проживания в Геленджике «Пробираясь сквозь камни и расщелины, водный поток образует множество изгибов, порогов и потрясающие водопады» 2500 ₽ за человека 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. По руслу Золотой реки: путешествие к Гебиусским водопадам Начало: Заберем Вас с отеля или гостиницы в Геленджик «Захватывающее приключение: где история встречается с природой Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие к одному из самых живописных уголков Черноморского побережья — каскаду Гебиусских водопадов» 12 000 ₽ за всё до 4 чел. Конные прогулки 1 час 2 отзыва Мини-группа до 5 чел. Прогулка на лошадях к водопаду «Чаша любви» Начало: Геленджик, пос. Светлый ул. Шоссейная, 45Б «⁠Водопадик «Чаша любви» (в котором можно будет искупаться) ‼️Важные моменты:‼️ • 🐎 *Голопом/рысью* мы не скачем, у нас экскурсионный пеший маршрут • Рекомендовано надеть *штаны/брюки/лосины*» Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 3500 ₽ за человека Другие экскурсии Геленджика

Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Геленджика! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены