Мини-группа
до 8 чел.
Тайны дольменов Возрождения и водопадов реки Жане
Начало: Место вашего проживания в Геленджике
«Пробираясь сквозь камни и расщелины, водный поток образует множество изгибов, порогов и потрясающие водопады»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По руслу Золотой реки: путешествие к Гебиусским водопадам
Начало: Заберем Вас с отеля или гостиницы в Геленджик
«Захватывающее приключение: где история встречается с природой Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие к одному из самых живописных уголков Черноморского побережья — каскаду Гебиусских водопадов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка на лошадях к водопаду «Чаша любви»
Начало: Геленджик, пос. Светлый ул. Шоссейная, 45Б
«Водопадик «Чаша любви» (в котором можно будет искупаться) ‼️Важные моменты:‼️ • 🐎 *Голопом/рысью* мы не скачем, у нас экскурсионный пеший маршрут • Рекомендовано надеть *штаны/брюки/лосины*»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Чегемские водопады»
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