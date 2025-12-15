Добро пожаловать в мир русской деревни и фермерской жизни! В экоусадьбе вы погладите и покормите дружелюбных животных, прокатитесь на пони и сделаете украшение из павлиньих перьев. Познакомитесь с традициями сельского быта и при желании купите деревенские продукты. А главное — насладитесь душевной атмосферой и общением с природой.

Описание мастер-класса

Экоусадьба «Жар-птица»: ферма, музей сельского быта и пространство для отдыха

Вы встретите шетлендских пони, яка, джерсейскую корову, овечек, ягнят, львиноголовых кроликов и шиншилл, а с длинношёрстными колли сыграете в фрисби

шетлендских пони, яка, джерсейскую корову, овечек, ягнят, львиноголовых кроликов и шиншилл, а с длинношёрстными колли сыграете в фрисби Полюбуетесь экзотическими птицами: белыми, индийскими и опаловыми павлинами, африканскими страусами и эму, породистыми курочками и индийским бегунком

экзотическими птицами: белыми, индийскими и опаловыми павлинами, африканскими страусами и эму, породистыми курочками и индийским бегунком Познакомитесь с историей русской деревни и увидите предметы повседневной жизни и ремёсел

с историей русской деревни и увидите предметы повседневной жизни и ремёсел При желании купите в фермерской лавке свежее деревенское молоко, творог, диетические голубые яйца и экологически чистую продукцию собственного производства

в фермерской лавке свежее деревенское молоко, творог, диетические голубые яйца и экологически чистую продукцию собственного производства Погладите и покормите животных

животных Покатаетесь на пони

на пони Сделаете колоритные фото на ферме

Мастер-класс

Под руководством мастера вы сделаете оригинальное украшение из павлиньих перьев — серьги, браслеты ли и брелоки (на выбор)

Вы узнаете

Как жили наши предки и какие предметы окружали их в деревенском быту

Как создавалась ферма, через какие этапы она прошла и чем гордятся её владельцы

Какие животные живут на усадьбе, чем их кормят и как за ними ухаживают

Чем натуральные фермерские продукты отличаются от магазинных

А в конце вас ждёт приятный и вкусный подарок.

Организационные детали