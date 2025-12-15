Мои заказы

Агроэкскурсия на ферму и мастер-класс с перьями павлина

Познакомиться с пони, коровами и экзотическими птицами и сделать украшение (в Горно-Алтайске)
Добро пожаловать в мир русской деревни и фермерской жизни! В экоусадьбе вы погладите и покормите дружелюбных животных, прокатитесь на пони и сделаете украшение из павлиньих перьев. Познакомитесь с традициями сельского быта и при желании купите деревенские продукты. А главное — насладитесь душевной атмосферой и общением с природой.
Описание мастер-класса

Экоусадьба «Жар-птица»: ферма, музей сельского быта и пространство для отдыха

  • Вы встретите шетлендских пони, яка, джерсейскую корову, овечек, ягнят, львиноголовых кроликов и шиншилл, а с длинношёрстными колли сыграете в фрисби
  • Полюбуетесь экзотическими птицами: белыми, индийскими и опаловыми павлинами, африканскими страусами и эму, породистыми курочками и индийским бегунком
  • Познакомитесь с историей русской деревни и увидите предметы повседневной жизни и ремёсел
  • При желании купите в фермерской лавке свежее деревенское молоко, творог, диетические голубые яйца и экологически чистую продукцию собственного производства
  • Погладите и покормите животных
  • Покатаетесь на пони
  • Сделаете колоритные фото на ферме

Мастер-класс

Под руководством мастера вы сделаете оригинальное украшение из павлиньих перьев — серьги, браслеты ли и брелоки (на выбор)

Вы узнаете

  • Как жили наши предки и какие предметы окружали их в деревенском быту
  • Как создавалась ферма, через какие этапы она прошла и чем гордятся её владельцы
  • Какие животные живут на усадьбе, чем их кормят и как за ними ухаживают
  • Чем натуральные фермерские продукты отличаются от магазинных

А в конце вас ждёт приятный и вкусный подарок.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в агроусадьбе в Шебалинском районе Горно-Алтайска в селе Черга
  • Трансфер из Горно-Алтайска и обратно — на комфортабельном автомобиле JETOUR X90 или Woxic с подогревом сидений. В салоне для каждого участника будет бутылочка воды. Детские кресла установим по запросу
  • По желанию привезите с собой хлеб, морковь и капусту — обитатели фермы будут рабы угощению
  • По запросу программу можно организовать для школьной группы — подробности уточним в переписке
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Чорос-Гуркина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 640 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

