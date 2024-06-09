Уникальный опыт – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Горно-Алтайске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Начало: У отеля «Игман»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000 за всё до 5 чел.
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 16 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
  2. Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
  3. Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000.
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Уникальный опыт», цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам