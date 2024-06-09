1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Начало: У отеля «Игман»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000₽ за всё до 16 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Уникальный опыт»
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