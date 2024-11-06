4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Погрузитесь в атмосферу Алтая, узнайте секреты сыроделия и насладитесь дегустацией раклет. Прогулка по лугам и заготовка трав для чая завершат день
1 мар в 12:00
2 мар в 12:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Начало: У отеля «Игман»
2 янв в 09:00
3 янв в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Белокуриха и кузница
Посетите Белокуриху и освоите кузнечное мастерство в «Цитадели мастеров Анны Билецкой». Откройте для себя новые навыки и впечатления
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
5 янв в 09:00
12 янв в 09:00
3800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББогдан6 ноября 2024Прекрасная экскурсия, Анна очень интересный рассказчик, узнали много нового про Алтай, сыр и в целом про путешествия. В Тоураке встретили
- ГГеннадий1 октября 2024Нам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладиться живописной природой,узнать, как изготавливают
- ЕЕкатерина26 августа 2024Мне очень понравилось содержание экскурсии, но добраться без машины туда нереально. Общественный транспорт из Горно-Алтайска в Тоурак не ездит, нужен трансфер
- ННаталья1 августа 2022Алтай - мир контрастовОрганизовано все было очень хорошо
- ААндрей13 июля 2022Алтай - мир контрастовПоскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал) Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы! Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!
- ЕЕлена14 мая 2022Алтай - мир контрастовДжип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мастер-классы»
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