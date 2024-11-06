Интересные программы мастер-классы Горно-Алтайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Горно-Алтайске, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Пешая
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Погрузитесь в атмосферу Алтая, узнайте секреты сыроделия и насладитесь дегустацией раклет. Прогулка по лугам и заготовка трав для чая завершат день
1 мар в 12:00
2 мар в 12:00
10 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Начало: У отеля «Игман»
2 янв в 09:00
3 янв в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Город Белокуриха + мастер-класс в Кузнице
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Белокуриха и кузница
Посетите Белокуриху и освоите кузнечное мастерство в «Цитадели мастеров Анны Билецкой». Откройте для себя новые навыки и впечатления
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
5 янв в 09:00
12 янв в 09:00
3800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богдан
    6 ноября 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Прекрасная экскурсия, Анна очень интересный рассказчик, узнали много нового про Алтай, сыр и в целом про путешествия. В Тоураке встретили
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    по-домашнему, очень вкусно и интересно, прекрасная семья, которая любит свое дело. Дегустация и мастер-класс проходили в настоящем аиле с очагом по центру. Также вокруг очень красиво и атмосферно, пасутся лошади, течет горная речка буквально в двух шагах от участка.

  • Г
    Геннадий
    1 октября 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Нам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладиться живописной природой,узнать, как изготавливают
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    сыр, но и собственными руками приготовить его, пообщаться за чашечкой ароматного чая с людьми увлеченными своим делом. Незабываемая дегустация, сыр просто чудесный. За вкусным сыром с тонкими деталями и нюансами - непременно сюда. Анне хотим пожелать удачи и реализации всего задуманного.

    Нам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладитьсяНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладиться
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Мне очень понравилось содержание экскурсии, но добраться без машины туда нереально. Общественный транспорт из Горно-Алтайска в Тоурак не ездит, нужен трансфер
  • Н
    Наталья
    1 августа 2022
    Алтай - мир контрастов
    Организовано все было очень хорошо
  • А
    Андрей
    13 июля 2022
    Алтай - мир контрастов
    Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал) Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы! Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!
  • Е
    Елена
    14 мая 2022
    Алтай - мир контрастов
    Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мастер-классы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Город Белокуриха + мастер-класс в Кузнице
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  5. Остров Патмос
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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