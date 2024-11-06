Б Богдан Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье читать дальше по-домашнему, очень вкусно и интересно, прекрасная семья, которая любит свое дело. Дегустация и мастер-класс проходили в настоящем аиле с очагом по центру. Также вокруг очень красиво и атмосферно, пасутся лошади, течет горная речка буквально в двух шагах от участка. Прекрасная экскурсия, Анна очень интересный рассказчик, узнали много нового про Алтай, сыр и в целом про путешествия. В Тоураке встретили

Г Геннадий Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье читать дальше сыр, но и собственными руками приготовить его, пообщаться за чашечкой ароматного чая с людьми увлеченными своим делом. Незабываемая дегустация, сыр просто чудесный. За вкусным сыром с тонкими деталями и нюансами - непременно сюда. Анне хотим пожелать удачи и реализации всего задуманного. Нам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладиться живописной природой,узнать, как изготавливают

Е Екатерина Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье Мне очень понравилось содержание экскурсии, но добраться без машины туда нереально. Общественный транспорт из Горно-Алтайска в Тоурак не ездит, нужен трансфер

Н Наталья Алтай - мир контрастов Организовано все было очень хорошо

А Андрей Алтай - мир контрастов Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал) Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы! Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!