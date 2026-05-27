Телецкое — второе озеро России по глубине и запасам пресной воды. А ещё это невероятной красоты место, не зря его называют Алтын-Кёль — Золотое. Мы поедем к нему через тайгу по Телецкому тракту. Поднимемся на смотровую, а затем на катере отправимся к водопадам. В долгой поездке вы узнаете об истории, традициях и особенном природном мире на берегах Золотого озера.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Горно-Алтайска и трассовая экскурсия

12:00 — смотровая площадка на горе Тилан-Туу с видом на северную часть озера

12:10 — обед в кафе

14:00 — посадка на катер

14:30 — водопад Эстюба

15:30 — водопад Корбу — самый большой на озере

16:10 — водопад Киште и скала Каменная Обезьяна

17:00–20:00 — возвращение в Горно-Алтайск

На экскурсии по Алтайскому биосферному заповеднику вы узнаете о населении, культуре и традициях региона, а также о его флоре и фауне.

