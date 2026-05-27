Телецкое — второе озеро России по глубине и запасам пресной воды. А ещё это невероятной красоты место, не зря его называют Алтын-Кёль — Золотое. Мы поедем к нему через тайгу по Телецкому тракту. Поднимемся на смотровую, а затем на катере отправимся к водопадам.
В долгой поездке вы узнаете об истории, традициях и особенном природном мире на берегах Золотого озера.
В долгой поездке вы узнаете об истории, традициях и особенном природном мире на берегах Золотого озера.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Горно-Алтайска и трассовая экскурсия
12:00 — смотровая площадка на горе Тилан-Туу с видом на северную часть озера
12:10 — обед в кафе
14:00 — посадка на катер
14:30 — водопад Эстюба
15:30 — водопад Корбу — самый большой на озере
16:10 — водопад Киште и скала Каменная Обезьяна
17:00–20:00 — возвращение в Горно-Алтайск
На экскурсии по Алтайскому биосферному заповеднику вы узнаете о населении, культуре и традициях региона, а также о его флоре и фауне.
Организационные детали
- Едем на Toyota Vellfire или Nissan X-Trail. Детские кресла — по запросу
- Дети могут принять участие в программе с 7 лет
- Дополнительные расходы: вход на водопады — 750 ₽ за чел., прогулка на катере — 3000 ₽ за чел., обед в кафе — по меню
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, для всех пассажиров предусмотрены спасжилеты
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 230 туристов
Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм. С 2015 года оставил спортивный туризм и
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая»
Групповая
Лучший выборТелецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
31 мая в 05:00
2 июн в 05:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Индивидуальная экскурсия к Телецкому озеру: легенды, природа и незабываемые виды. Подходит для всех путешественников
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
4 июн в 08:00
5 июн в 08:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Горно-Алтайска)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
от 32 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Горно-Алтайска - на айс-флоатинг в Телецком озере
Лёд, невесомость и зимняя магия Алтая
Начало: У вашего отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
от 45 000 ₽ за человека
от 27 000 ₽ за человека