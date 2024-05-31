Чемал – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 10 экскурсий в категории «Чемал» в Горно-Алтайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Неизведанный Чемал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000 за всё до 7 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900 за всё до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тагир
    31 мая 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Спасибо Ирбизеку за интересную экскурсию! Особенно запомнилось его песни на родном языке и древнее искусство горлового пения. Вживую это впечатляет!
  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
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    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
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    по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
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    отметить безопасное вождение по очень непредсказуемом Чуйском тракте, Николай профессионал! Все три дня пролетели в дружеской атмосфере, масса впечатлений и воспоминаний. Благодарим от души! А наши дети больше всего запомнили катание на лодке и на УАЗе)))

    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
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    не перегружена. Экскурсию проводил гид Алексей, ему отдельное спасибо за подход к проведению экскурсии, очень легко и комфортно. Подробно отвечал на все наши вопросы, узнали много интересных фактов об истории Алтая и его жителях. Алтай прекрасен, спасибо!

    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чемал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
  2. Чемал: всё самое интересное за 1 день
  3. Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
  4. Неизведанный Чемал
  5. Великая долина Катуни: тур-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Чемал" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 500 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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