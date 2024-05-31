1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТагир31 мая 2024Спасибо Ирбизеку за интересную экскурсию! Особенно запомнилось его песни на родном языке и древнее искусство горлового пения. Вживую это впечатляет!
- ЭЭлина30 мая 2024Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
- ЕЕлена19 мая 2024Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
- ААнна16 мая 2024Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
- ККонстантин15 мая 2024Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
- ААлександра14 мая 2024Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
- ТТатьяна12 мая 2024Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
- ИИнна10 мая 2024Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
- ААлексей8 мая 2024Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
- ООльга4 мая 2024Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чемал»
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