1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
«Это самый большой парк города, посвящённый памяти горно-алтайцев, погибших на Великой Отечественной войне»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
«А в завершение посетите этнографически парк Чуй-Оозы, где изображены петроглифы, тематический музей и кафе»
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Этнографический парк Чуй-Оозы: вы вновь увидите петроглифы и оцените национальную кухню в местном кафе»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 июня 2024Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
- ААнна20 мая 2024Спасибо 🙏! Очень индивидуальный подход и это располагает)! В подарок вода. Я бы добавила бы исторических дат и фото прошлых лет). Затронуть период советского времени, показать здание фабрики было бы хорошо. В общем, хорошо! Спасибо 🙏 буду рекомендовать.
- ССветлана4 мая 2024Отличная экскурсия,гид Руна просто приятная и очень скромная женщина-алтайка. Все прекрасно доносит информацию. Ирина провезла нас по всему городу и
- ЕЕвгений16 февраля 2024Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень профессиональна, дружелюбна и заботлива.
- ААлександра25 сентября 2023Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Мы увидели потрясающе красивый Алтай и невероятные места😍 Очень понравилось то, что маршрут можно корректировать,
- ННина9 сентября 2023Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на Чуйский тракт, то сказать,
- ММария10 августа 2023Это были незабываемые 2 дня путешествий, очень насыщенные,интересные,познавательные. Фото как с обложки журналов, такая впечатляющая природа, не хотелось даже фотографировать
- ИИрина12 июня 2023Наше путешествие началось со слов Ирины:"На эти два дня мы с Олегом - ваши папа и мама!" Мы немного удивились,
- ААлена19 мая 2023Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие! Спасибо большое Ирине за погружение в культуру и обычаи Алтая, за
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Парки»
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