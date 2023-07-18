На этом маршруте Вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту, подниметесь в горный центр на высоту 2200 м и проведете там среди вечных ледников незабываемые дни, где вид на горы и ледники прямо из окна! Совершите восхождение к Голубому озеру (маршрут туристический, не категорийный).



А после Актру нас ждет спуск в Курайскую степь и продолжение прекрасных экскурсий по Чуйскому тракту.