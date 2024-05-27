Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Индивидуальный тур в Горно-Алтайске

Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»

Алтай способен очаровать даже самых искушённых путешественников. Не верите? Тогда присоединяйтесь к нашему путешествию.

За неделю успеем и «слетать» на Марс, и полюбоваться Гейзерным озером, и увидеть, как сливаются в объятиях реки Чуя и Катунь. Вы насладитесь красотами Чуйского тракта, узнаете много алтайских легенд и даже познакомитесь с творчеством художника Г. И. Гуркина. Побываем на острове Патмос, осмотрим Чемальскую ГЭС и погрузимся в быт алтайцев.
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Ближайшие даты:
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолётом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа)

Программа тура по дням

1 день

Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. По Чемальскому тракту доедем до гостиницы, где разместимся в номерах. После этого отправимся в село Чемал на экскурсию. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году.

Затем доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные. Далее переместимся к Ороктойскому мосту, с которого также можно насладиться речными пейзажами.

Чемал, остров Патмос и урочище Че-ЧкышЧемал, остров Патмос и урочище Че-ЧкышЧемал, остров Патмос и урочище Че-ЧкышЧемал, остров Патмос и урочище Че-ЧкышЧемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш
2 день

По Чуйскому тракту в Акташ

Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой. Заглянем в урочище Калбак-Таш, где исследуем петроглифы.

Едем дальше и попадаем в Курайскую и Чуйскую степи, одни из самых высокогорных в мире. Здесь полюбуемся Северо-Чуйским хребтом.

Добравшись до села Акташ, разместимся в гостинице.

По Чуйскому тракту в АкташПо Чуйскому тракту в АкташПо Чуйскому тракту в АкташПо Чуйскому тракту в Акташ
3 день

Гейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро Киделю

Сегодня отправляемся исследовать достопримечательности Улаганского и Кош-Агачского районов. Первым делом посетим Гейзерное озеро. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря преломлению света. Затем окажемся на знаменитом Алтайском Марсе, в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.

Далее осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта. А ещё побываем у озера Киделю. Его вода такая прозрачная, что можно разглядеть дно.

Гейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро КиделюГейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро КиделюГейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро КиделюГейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро КиделюГейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро Киделю
4 день

Парк «Уч-Энмек»

Возвращаемся в Онгудайский район. Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе. Территория парка расположена на северном склоне Теректинского хребта. Здесь сохранились каменные стелы, курганы и наскальные рисунки. Погрузимся в атмосферу Каракольской долины, сакрального для алтайцев места.

После этого доберёмся до Горно-Алтайска и заселимся в гостиницу.

Парк «Уч-Энмек»Парк «Уч-Энмек»Парк «Уч-Энмек»Парк «Уч-Энмек»
5 день

Национальный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку Артыбаш

Начнём день с посещения Национального музея Республики Алтай. Здесь вы познакомитесь с коллекциями первых алтайских краеведов, увидите материалы раскопок курганов и произведения местного художника Г. И. Гуркина.

Затем доедем до посёлка Артыбаш и разместимся в гостинице. После этого пойдём гулять по окрестностям. Побываем на серебряном источнике и узнаем легенду об Алтын-Кёле, а желающие смогут подняться на гору Тилан-Туу, откуда открывается потрясающий вид на Телецкое озеро.

Национальный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку АртыбашНациональный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку АртыбашНациональный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку АртыбашНациональный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку Артыбаш
6 день

Телецкое озеро и этно-парк

Сегодня вас ждёт водная прогулка по Телецкому озеру. За одно посетим водопад Корбу, расположенный недалеко от водоёма.

Затем заглянем в этно-парк, где узнаем больше интересных историй о быте и культуре алтайцев, а также продегустируем местные блюда.

Телецкое озеро и этно-паркТелецкое озеро и этно-паркТелецкое озеро и этно-паркТелецкое озеро и этно-парк
7 день

Окончание тура

После завтрака выезжаем в Горно-Алтайск. Доберёмся до города примерно к 14:00. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна встреча на автовокзале, до 09:00
Завершение: Горно-Алтайск, около 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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