Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
За неделю успеем и «слетать» на Марс, и полюбоваться Гейзерным озером, и увидеть, как сливаются в объятиях реки Чуя и Катунь. Вы насладитесь красотами Чуйского тракта, узнаете много алтайских легенд и даже познакомитесь с творчеством художника Г. И. Гуркина. Побываем на острове Патмос, осмотрим Чемальскую ГЭС и погрузимся в быт алтайцев.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 800 ₽
Описание
Организационные детали
Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолётом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа)
Программа тура по дням
Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. По Чемальскому тракту доедем до гостиницы, где разместимся в номерах. После этого отправимся в село Чемал на экскурсию. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году.
Затем доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные. Далее переместимся к Ороктойскому мосту, с которого также можно насладиться речными пейзажами.
По Чуйскому тракту в Акташ
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой. Заглянем в урочище Калбак-Таш, где исследуем петроглифы.
Едем дальше и попадаем в Курайскую и Чуйскую степи, одни из самых высокогорных в мире. Здесь полюбуемся Северо-Чуйским хребтом.
Добравшись до села Акташ, разместимся в гостинице.
Гейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро Киделю
Сегодня отправляемся исследовать достопримечательности Улаганского и Кош-Агачского районов. Первым делом посетим Гейзерное озеро. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря преломлению света. Затем окажемся на знаменитом Алтайском Марсе, в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.
Далее осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта. А ещё побываем у озера Киделю. Его вода такая прозрачная, что можно разглядеть дно.
Парк «Уч-Энмек»
Возвращаемся в Онгудайский район. Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе. Территория парка расположена на северном склоне Теректинского хребта. Здесь сохранились каменные стелы, курганы и наскальные рисунки. Погрузимся в атмосферу Каракольской долины, сакрального для алтайцев места.
После этого доберёмся до Горно-Алтайска и заселимся в гостиницу.
Национальный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку Артыбаш
Начнём день с посещения Национального музея Республики Алтай. Здесь вы познакомитесь с коллекциями первых алтайских краеведов, увидите материалы раскопок курганов и произведения местного художника Г. И. Гуркина.
Затем доедем до посёлка Артыбаш и разместимся в гостинице. После этого пойдём гулять по окрестностям. Побываем на серебряном источнике и узнаем легенду об Алтын-Кёле, а желающие смогут подняться на гору Тилан-Туу, откуда открывается потрясающий вид на Телецкое озеро.
Телецкое озеро и этно-парк
Сегодня вас ждёт водная прогулка по Телецкому озеру. За одно посетим водопад Корбу, расположенный недалеко от водоёма.
Затем заглянем в этно-парк, где узнаем больше интересных историй о быте и культуре алтайцев, а также продегустируем местные блюда.
Окончание тура
После завтрака выезжаем в Горно-Алтайск. Доберёмся до города примерно к 14:00. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна встреча на автовокзале, до 09:00Завершение: Горно-Алтайск, около 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.