Экскурсии со скидкой в Горно-Алтайске до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Горно-Алтайске, цены от 15 120 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
На машине
скидка
10%
42 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
9 дек в 10:00
10 дек в 10:00
от 1680015 120 за всё до 2 чел.
Неизведанный Чемал
На машине
скидка
15%
47 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
от 2000017 000 за всё до 2 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
На машине
скидка
15%
60 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
Завтра в 08:00
от 2500021 250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 ноября 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за необычное погружение не только в историю, но и в духовность. Если вы занимаетесь самопознанием, то Ирина - лучший проводник. Однозначно рекомендую
    Благодарю Ирину за необычное погружение не только в историю, но и в духовность. Если вы занимаетесьБлагодарю Ирину за необычное погружение не только в историю, но и в духовность. Если вы занимаетесьБлагодарю Ирину за необычное погружение не только в историю, но и в духовность. Если вы занимаетесь
  • О
    Ольга
    17 ноября 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Необычайно насыщенная и познавательная экскурсия. Ирина очень эрудированный гид, рассказывает увлекательно, кладезь информации о каждом местечке, которое проезжали по дороге. Чувствуется любовь к Алтаю и желание поделиться ей с гостями.
  • Л
    Лягина
    7 ноября 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    экскурсия Ожерелье Алтая - это грандиозные впечатления от природы Горного Алтая, незабываемые эмоции и потрясающие виды, всем советую! Нам повезло
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    с погодой, было потрясающее солнце в долине, искристый снег на вершинах гор и голубые реки. Алтай - наша любовь! спасибо Олегу за то, что смог показать все значимые места Чуйского тракта, много рассказать и поведать легенды связанные с ним.

  • Л
    Лягина
    4 ноября 2024
    Неизведанный Чемал
    Огромное спасибо Олегу за наше первое знакомство с Горным Алтаем! Незабываемые впечатления и яркие эмоции, в непринужденной беседе получение большого количества информации, все хорошо спланировано, и главное: Олег очень любит свой край- это главное!
  • М
    Марина
    3 ноября 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного Алтая") с Ириной Абраменко.
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    Всё прошло замечательно! Ирина - отличный гид и рассказчик, очень внимательная и деликатная. Учла наши предпочтения по питанию, отвезла на обед в индийский ресторан, где нашли вкусную еду и веганы, и мясоеды. Ирина угостила нас чаем и домашним алтайским десертом чок-чок. Получили море информации и впечатлений, общение было неформальное и душевное. Природа в Чамале просто фантастически прекрасная! Название экскурсии себя оправдывает: знакомство с природой Горного Алтая состоялось! Спасибо огромное!

    1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного
  • л
    людмила
    9 октября 2024
    Неизведанный Чемал
    Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию кафе, отдельное спасибо, успеха и побольше позитивных клиентов ❤️
    Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Неизведанный Чемал
    Огромное спасибо гиду Олегу за проведенную экскурсию! Несмотря на достаточно дальние расстояния, нисколько не устали. Увидели много красивейших мест, узнали много интересных фактов!
  • A
    Anastasia
    22 августа 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Нам очень понравилась поездка, шикарные виды Чуйского тракта, по дороге заезжали на смотровые, Ильгуменский порог, Гейзерное озеро, петроглифы. Олег, спасибо
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    большое за такие яркие впечатления и потрясающие эмоции. Дорога сложная, поездка минимум на 10-12 часов, двое детей под конец устали, но Олег ни одного плохого слова не сказал, все очень доброжелательно и тактично! Настоящий профессионал и как экскурсовод (много нового узнали), и как водитель. Спасибо еще раз!

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Благодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. Олег очень интересный рассказчик и на все наши вопросу об Алтае ответил. Рекомендую Олега в качестве проводника по Алтаю.
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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Скидки»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
  2. Неизведанный Чемал
  3. Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2024
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