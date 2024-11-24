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10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
9 дек в 10:00
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от 1680015 120₽ за всё до 2 чел.
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15%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
от 2000017 000₽ за всё до 2 чел.
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13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
Завтра в 08:00
от 2500021 250₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 ноября 2024Благодарю Ирину за необычное погружение не только в историю, но и в духовность. Если вы занимаетесь самопознанием, то Ирина - лучший проводник. Однозначно рекомендую
- ООльга17 ноября 2024Необычайно насыщенная и познавательная экскурсия. Ирина очень эрудированный гид, рассказывает увлекательно, кладезь информации о каждом местечке, которое проезжали по дороге. Чувствуется любовь к Алтаю и желание поделиться ей с гостями.
- ЛЛягина7 ноября 2024экскурсия Ожерелье Алтая - это грандиозные впечатления от природы Горного Алтая, незабываемые эмоции и потрясающие виды, всем советую! Нам повезло
- ЛЛягина4 ноября 2024Огромное спасибо Олегу за наше первое знакомство с Горным Алтаем! Незабываемые впечатления и яркие эмоции, в непринужденной беседе получение большого количества информации, все хорошо спланировано, и главное: Олег очень любит свой край- это главное!
- ММарина3 ноября 20241 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного Алтая") с Ириной Абраменко.
- ллюдмила9 октября 2024Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию кафе, отдельное спасибо, успеха и побольше позитивных клиентов ❤️
- ТТатьяна28 августа 2024Огромное спасибо гиду Олегу за проведенную экскурсию! Несмотря на достаточно дальние расстояния, нисколько не устали. Увидели много красивейших мест, узнали много интересных фактов!
- AAnastasia22 августа 2024Нам очень понравилась поездка, шикарные виды Чуйского тракта, по дороге заезжали на смотровые, Ильгуменский порог, Гейзерное озеро, петроглифы. Олег, спасибо
- ТТатьяна1 августа 2024Благодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. Олег очень интересный рассказчик и на все наши вопросу об Алтае ответил. Рекомендую Олега в качестве проводника по Алтаю.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Скидки»
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