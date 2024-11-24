Н Наталья Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая Благодарю Ирину за необычное погружение не только в историю, но и в духовность. Если вы занимаетесь самопознанием, то Ирина - лучший проводник. Однозначно рекомендую

О Ольга Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая Необычайно насыщенная и познавательная экскурсия. Ирина очень эрудированный гид, рассказывает увлекательно, кладезь информации о каждом местечке, которое проезжали по дороге. Чувствуется любовь к Алтаю и желание поделиться ей с гостями.

Л Лягина Ожерелье Алтая - Чуйский тракт читать дальше с погодой, было потрясающее солнце в долине, искристый снег на вершинах гор и голубые реки. Алтай - наша любовь! спасибо Олегу за то, что смог показать все значимые места Чуйского тракта, много рассказать и поведать легенды связанные с ним. экскурсия Ожерелье Алтая - это грандиозные впечатления от природы Горного Алтая, незабываемые эмоции и потрясающие виды, всем советую! Нам повезло

Л Лягина Неизведанный Чемал Огромное спасибо Олегу за наше первое знакомство с Горным Алтаем! Незабываемые впечатления и яркие эмоции, в непринужденной беседе получение большого количества информации, все хорошо спланировано, и главное: Олег очень любит свой край- это главное!

М Марина Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая читать дальше Всё прошло замечательно! Ирина - отличный гид и рассказчик, очень внимательная и деликатная. Учла наши предпочтения по питанию, отвезла на обед в индийский ресторан, где нашли вкусную еду и веганы, и мясоеды. Ирина угостила нас чаем и домашним алтайским десертом чок-чок. Получили море информации и впечатлений, общение было неформальное и душевное. Природа в Чамале просто фантастически прекрасная! Название экскурсии себя оправдывает: знакомство с природой Горного Алтая состоялось! Спасибо огромное! 1 ноября 2024 года ездили втроём на экскурсию вдоль Катуни ("Путешествие в Самая: открыть природу Горного Алтая") с Ириной Абраменко.

л людмила Неизведанный Чемал Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию кафе, отдельное спасибо, успеха и побольше позитивных клиентов ❤️

Т Татьяна Неизведанный Чемал Огромное спасибо гиду Олегу за проведенную экскурсию! Несмотря на достаточно дальние расстояния, нисколько не устали. Увидели много красивейших мест, узнали много интересных фактов!

A Anastasia Ожерелье Алтая - Чуйский тракт читать дальше большое за такие яркие впечатления и потрясающие эмоции. Дорога сложная, поездка минимум на 10-12 часов, двое детей под конец устали, но Олег ни одного плохого слова не сказал, все очень доброжелательно и тактично! Настоящий профессионал и как экскурсовод (много нового узнали), и как водитель. Спасибо еще раз! Нам очень понравилась поездка, шикарные виды Чуйского тракта, по дороге заезжали на смотровые, Ильгуменский порог, Гейзерное озеро, петроглифы. Олег, спасибо