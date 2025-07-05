Мои заказы

Гора Комсомольская – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Комсомольская» в Горно-Алтайске, цены от 3500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
26 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
По Горному Алтаю с комфортом
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 6120 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Окладникова
    5 июля 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
    читать дальше

    факты из истории края. Это человек беззаветно любящий свой город, людей, населяющих горный алтай. Она дорожит историей края. Это ясно проявляется в ее рассказах. Спасибо!

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Были на экскурсии в начале ноября, с погодой очень повезло. Нашим экскурсоводом была Ирина, представитель коренных жителей Алтая, очень разносторонняя,
    читать дальше

    творческая, умная девушка, с ней время экскурсии пролетело незаметно.
    Было предложено два вида маршрута: короткий и чуть подольше, у нас было время и мы выбрали подольше, ни разу не пожалев об этом. Узнали историю города, о знаковых событиях, о его районах, а также быт, обычаи местных жителей и рекомендации по дальнейшим посещениям. Поднялись на смотровую площадку с потрясающим видом, где можно увидеть, как люди и природа могут уживаться вместе, очень рекомендую, чувствуешь себя настоящим путешественником!
    Спасибо большое, что влюбили нас в ваш город и край!

  • А
    Анастасия
    31 октября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Гуляли в конце октября по городу с Радмилой. Часть маршрута по исторической части проходит вдоль дорог, поэтому шумно и плохо
    читать дальше

    слышно гида. Ещё и пыль сильно летит. Может нужно по-другому строить маршрут. В целом в городе особо смотреть нечего. За рекомендации по посещению музея с экскурсией благодарны, успели посмотреть мумию, и музей реально классный, но точно стоит в нём брать экскурсию или аудиогид. Смотровая площадка (или самим по экотропе идти) на горе стоит посещения: и физическая нагрузка, и вид открывается панорамный.

  • Д
    Дарья
    5 октября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Потрясающая экскурсия, много интересной и познавательной информации. Поднялись на гору, вид прекрасный из беседки.
    Очень рады, что посетили такую экскурсию. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Спасибо за экскурсию 👍 получили ответы на все вопросы 👍 очень приятно, что Радмила вошла в наше положение и чуть изменила маршрут! И подождала пока мы решим свои вопросы! Спасибо большое, всё было прекрасно, спокойно и с хорошей энергетикой 👏
  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Мне очень понравилась экскурсия! Гид Ирина так располагает к себе, что мне хотелось слушать и слушать её рассказы. Комфортный автомобиль,
    читать дальше

    забота гида и наушники добавляли отличного впечатления. Материал познавательный и структурированный. Про историю города, про коренных жителей и про многое другое. И обязательный бонус - рекомендации где вкусно покушать:) Супер! Хочется советовать всем приходить на экскурсии к Ирине! Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Очень интересная и увлекательная экскурсия. Гид хорошо знает свой город и может интересно преподнести рассказать о нем туристам
  • Т
    Тимур
    9 сентября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Интересный маршрут по всем основным достопримечательным местам города
  • П
    Паша
    6 сентября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    хочу поблагодарить Арину за чудесную экскурсию, эта прогулка – безусловно лучший вариант для первого знакомства с городом 🥰🌿
    хочу поблагодарить Арину за чудесную экскурсию, эта прогулка – безусловно лучший вариант для первого знакомства с городом 🥰🌿хочу поблагодарить Арину за чудесную экскурсию, эта прогулка – безусловно лучший вариант для первого знакомства с городом 🥰🌿хочу поблагодарить Арину за чудесную экскурсию, эта прогулка – безусловно лучший вариант для первого знакомства с городом 🥰🌿
  • Н
    Наталия
    6 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Мое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропорту, отвезла в отель и
    читать дальше

    провела замечательную экскурсию по городу. Ирина с любовью и деталями рассказывала об истории и культуре Горно-Алтайска, была очень внимательна и заботлива. Комфортабельная машина, питьевая вода – все было продумано до мелочей. Общение с Ириной было настолько приятным, что не хотелось расставаться. Она – прекрасный, доброжелательный и искренний человек. Рекомендую Ирину как отличного гида!"

    Мое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропортуМое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропортуМое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропортуМое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропорту
  • В
    Вера
    3 сентября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Прекрасная экскурсия для тех кто хочет узнать о месте где он путешествует или живет!! Ирина гид из местных жителей, прямо
    читать дальше

    удивляла бесконечным багажем знаний! Такое мнение сложилось, что она специалист во многих областях и точно настоящий профессионал. К тому же легко сходиться с людьми и умеет вести непринуждённую беседу даже вываливая кучу интереснейшей информации! Просто молодец! Спасибо большое, всем рекомендую! К тому же с душой и любовью к родному краю… Просто повезло встретить такого человека и столько узнать!

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    На экскурсии были с мужем. От всей души благодарим Арину за прекрасное времяпровождение! Узнали много интересных фактов о Горно-Алтайске и
    читать дальше

    его жителях в разные промежутки времени, культурных особенностях и современном укладе, полюбовались незабываемыми видами и попили вкусный кофе, проводя исторические параллели за непринужденной беседой. Надеемся и держим кулачки, чтобы у Горно-Алтайска было светлое и прекрасное будущее. Только вперед! Развития и процветания!

    На экскурсии были с мужем. От всей души благодарим Арину за прекрасное времяпровождение! Узнали много интересныхНа экскурсии были с мужем. От всей души благодарим Арину за прекрасное времяпровождение! Узнали много интересныхНа экскурсии были с мужем. От всей души благодарим Арину за прекрасное времяпровождение! Узнали много интересныхНа экскурсии были с мужем. От всей души благодарим Арину за прекрасное времяпровождение! Узнали много интересных
  • И
    Инга
    25 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Экскурсию нам проводила Арина. Очень милый человек, хороший рассказчик, приятный собеседник. Слушать было интересно и полезно, Арина не только рассказывала, но и показывала дополнительные материалы. Маршрут удобный. Для подъема на смотровую площадку воспользовались автомобилем.
  • Г
    Гришаева
    25 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Экскурсию нам провела Арина: приятная, внимательная и располагающая к себе местная жительница. В её компании 3 с лишним часа пролетели
    читать дальше

    незаметно, хоть и пришлось много ходить и в конце экскурсии "покорять" гору для подъёма на смотровую площадку (это 200% того стоит). Можно было воспользоваться такси и добраться до самой вершины горы, но так как вид на город оттуда более красочный в темное время суток, мы решили подняться на середину, к беседке, пешком. Не смотря на молодой возраст, Арина очень хорошо разбирается в теме и рассказывает о родном городе с любовью и душой, исторические факты в её рассказе гармонично переплетаются с легендами. От других экскурсоводов (мы пользовались услугами разных турфирм), когда хотелось побольше узнать об истории места, вместо этого часто звучала ненужная реклама товаров/отелей/услуг. У Арины всё по теме, никакой навязчивости, при этом на все интересующие нас вопросы, когда мы их сами задали, Арина дала ответы очень тактично и деликатно.

  • Г
    Георгий
    21 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Добрый день.
    Экскурсия нам понравилась. У нас была молоденькая и увлеченая своей профессией гид Арина. Арина, молодец. Не думали, что можно было рассматривать Горно-Алтайск 3 часа, однако Арина доказала, что это не так. Рекомендую!
  • А
    Арина
    19 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Посетили обзорную экскурсию по Горно-Алтайску. Экскурсия краеведческая историческая. Провела её для нас девушка Арина. Удивительно, что про такой небольшой город
    читать дальше

    можно рассказывать без устали на протяжении 3,5 часов! Это просто огонь!))

    Спасибо Арине большое за любовь к своему городу и стремление поделиться ей с туристами-ротозеями типа нас с мужем. Экскурсия проводилась в формате диалог, мы не скучали)

    Посетили обзорную экскурсию по Горно-Алтайску. Экскурсия краеведческая историческая. Провела её для нас девушка Арина. Удивительно, что
  • Н
    Надежда
    19 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)
    Все очень понравилось. Договорились о другом месте встрече. За что отдельное спасибо.
    Чувствуются глубокие
    читать дальше

    знания культуры и истории своего края.
    Очень здорово, что у Радмилы были с собой книги и буклеты с наглядной информацией (картины известного алтайского художника и тд)
    Спасибо большое)

    Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)
  • А
    Александр
    16 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Мы провели день с чудесным экскурсоводом Ариной(из команды Ирины), которая просто влюбила в свой город! Арина просто энциклопедия алтайской культуры,
    читать дальше

    быта и истории! Не было вопроса, на который она бы не смогла ответить. Вместо 3 часов по плану мы общались почти 6 и мне кажется это лучший показатель! Однозначно рекомендую для знакомства с Алтаем экскурсию от Арины!

  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Брали экскурсию, как ознакомительную. Ожиданиям соответствует. В основном рассказ об истории, культуре, языке, т. к. город маленький, достопримечательностей почти нет. В финале, конечно же, главное - смотровая площадка над городом. Это очень красиво.
  • И
    Ирина
    4 августа 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Добрый день. У нас был гид Радмила. Отличный гид, прекрасный человек с огромным багажом знаний истории и современности. Очень начитана и прекрасна поставлена речь. Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гора Комсомольская»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горно-Алтайск: история и современность
  2. По Горному Алтаю с комфортом
  3. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гора Комсомольская" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 35 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Гора Комсомольская», 85 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль