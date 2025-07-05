читать дальше

незаметно, хоть и пришлось много ходить и в конце экскурсии "покорять" гору для подъёма на смотровую площадку (это 200% того стоит). Можно было воспользоваться такси и добраться до самой вершины горы, но так как вид на город оттуда более красочный в темное время суток, мы решили подняться на середину, к беседке, пешком. Не смотря на молодой возраст, Арина очень хорошо разбирается в теме и рассказывает о родном городе с любовью и душой, исторические факты в её рассказе гармонично переплетаются с легендами. От других экскурсоводов (мы пользовались услугами разных турфирм), когда хотелось побольше узнать об истории места, вместо этого часто звучала ненужная реклама товаров/отелей/услуг. У Арины всё по теме, никакой навязчивости, при этом на все интересующие нас вопросы, когда мы их сами задали, Арина дала ответы очень тактично и деликатно.