Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 6120 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
- ООкладникова5 июля 2025Горно-Алтайск: история и современностьДата посещения: 5 июля 2025Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
- ООльга4 ноября 2025Были на экскурсии в начале ноября, с погодой очень повезло. Нашим экскурсоводом была Ирина, представитель коренных жителей Алтая, очень разносторонняя,
- ААнастасия31 октября 2025Гуляли в конце октября по городу с Радмилой. Часть маршрута по исторической части проходит вдоль дорог, поэтому шумно и плохо
- ДДарья5 октября 2025Потрясающая экскурсия, много интересной и познавательной информации. Поднялись на гору, вид прекрасный из беседки.
Очень рады, что посетили такую экскурсию. Спасибо большое!
- ЕЕлена27 сентября 2025Спасибо за экскурсию 👍 получили ответы на все вопросы 👍 очень приятно, что Радмила вошла в наше положение и чуть изменила маршрут! И подождала пока мы решим свои вопросы! Спасибо большое, всё было прекрасно, спокойно и с хорошей энергетикой 👏
- ДДмитрий17 сентября 2025Мне очень понравилась экскурсия! Гид Ирина так располагает к себе, что мне хотелось слушать и слушать её рассказы. Комфортный автомобиль,
- ООльга9 сентября 2025Очень интересная и увлекательная экскурсия. Гид хорошо знает свой город и может интересно преподнести рассказать о нем туристам
- ТТимур9 сентября 2025Интересный маршрут по всем основным достопримечательным местам города
- ППаша6 сентября 2025хочу поблагодарить Арину за чудесную экскурсию, эта прогулка – безусловно лучший вариант для первого знакомства с городом 🥰🌿
- ННаталия6 сентября 2025Мое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропорту, отвезла в отель и
- ВВера3 сентября 2025Прекрасная экскурсия для тех кто хочет узнать о месте где он путешествует или живет!! Ирина гид из местных жителей, прямо
- ЕЕкатерина2 сентября 2025На экскурсии были с мужем. От всей души благодарим Арину за прекрасное времяпровождение! Узнали много интересных фактов о Горно-Алтайске и
- ИИнга25 августа 2025Экскурсию нам проводила Арина. Очень милый человек, хороший рассказчик, приятный собеседник. Слушать было интересно и полезно, Арина не только рассказывала, но и показывала дополнительные материалы. Маршрут удобный. Для подъема на смотровую площадку воспользовались автомобилем.
- ГГришаева25 августа 2025Экскурсию нам провела Арина: приятная, внимательная и располагающая к себе местная жительница. В её компании 3 с лишним часа пролетели
- ГГеоргий21 августа 2025Добрый день.
Экскурсия нам понравилась. У нас была молоденькая и увлеченая своей профессией гид Арина. Арина, молодец. Не думали, что можно было рассматривать Горно-Алтайск 3 часа, однако Арина доказала, что это не так. Рекомендую!
- ААрина19 августа 2025Посетили обзорную экскурсию по Горно-Алтайску. Экскурсия краеведческая историческая. Провела её для нас девушка Арина. Удивительно, что про такой небольшой город
- ННадежда19 августа 2025Была вчера на экскурсии по городу с Радмилой)
Все очень понравилось. Договорились о другом месте встрече. За что отдельное спасибо.
Чувствуются глубокие
- ААлександр16 августа 2025Мы провели день с чудесным экскурсоводом Ариной(из команды Ирины), которая просто влюбила в свой город! Арина просто энциклопедия алтайской культуры,
- ООльга7 августа 2025Брали экскурсию, как ознакомительную. Ожиданиям соответствует. В основном рассказ об истории, культуре, языке, т. к. город маленький, достопримечательностей почти нет. В финале, конечно же, главное - смотровая площадка над городом. Это очень красиво.
- ИИрина4 августа 2025Добрый день. У нас был гид Радмила. Отличный гид, прекрасный человек с огромным багажом знаний истории и современности. Очень начитана и прекрасна поставлена речь. Спасибо!!!!
