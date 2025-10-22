Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: В Горно-Алтайске по договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 6120 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
34 400 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана22 октября 2025Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструкторДата посещения: 19 октября 2025Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что
- ООкладникова5 июля 2025Горно-Алтайск: история и современностьДата посещения: 5 июля 2025Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
- ДДарья6 декабря 2025У нас был прекрасный гид Максимм, нам невероятно повезло! Рассказывал всё очень интересно и увлекательно, с ним было комфортно и безопасно! Будем рекомендовать его знакомым
- ЕЕлена23 ноября 2025Нас сопровождал гид Сергей. Все прошло великолепно. Поездкой впечатлены, уровень интересности, безопасности, 100 из 100. Благодарим Сергея за наш день!
- ААлександр13 ноября 2025Приобрел экскурсию "Чуйский тракт за 1 день". Был ограничен во времени, но хотелось максимально посмотреть на Алтай зимой. Ездил с
- ЕЕвгения6 ноября 2025Не могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по Алтаю.
Все сложилось легко!!!
Билеты. Отель. Надежда на снег и какое- то
- ККристина5 ноября 2025Были на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интересными фактами и познавательными рассказами, величественные горы, перевалы, реки - все было прекрасно. Рекомендуем!
- ООльга4 ноября 2025Были на экскурсии в начале ноября, с погодой очень повезло. Нашим экскурсоводом была Ирина, представитель коренных жителей Алтая, очень разносторонняя,
- ЛЛюдмила4 ноября 2025Осенний Алтай- вспоминаю, как будто побывали на другой планете. Для меня Чуйский тракт - это Катунь - мощная, разная, опасная
- ААнастасия31 октября 2025Гуляли в конце октября по городу с Радмилой. Часть маршрута по исторической части проходит вдоль дорог, поэтому шумно и плохо
- ГГригорий29 октября 202512 часовой маршрут с гидом Сергеем. Отлично провели время.
- ИИрина27 октября 2025Нам очень понравилось. Удобно, комфортно, хорошо организовано. Алексею особая благодарность за профессионализм и душевность.
- ММарина16 октября 2025Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим - прекрасный рассказчик, с широкими
- ЕЕлена11 октября 2025Посетили 2 экскурсии с гидом Максимом - Чемал и Чуйский тракт - остались в восторге, особенно от второго дня. Природа,
- ДДарья5 октября 2025Потрясающая экскурсия, много интересной и познавательной информации. Поднялись на гору, вид прекрасный из беседки.
Очень рады, что посетили такую экскурсию. Спасибо большое!
- ССветлана2 октября 2025Гид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанный.
Но больше всего «зацепил» искренний
- ММаксим2 октября 2025Это была незабываемая и лучшая экскурсия!!!
Сергей, спасибо вам огромное! Столько интересной информации, сколько прекрасных воспоминаний, столько красивейших фотографий!!! Сколько раз
- ЕЕлена27 сентября 2025Спасибо за экскурсию 👍 получили ответы на все вопросы 👍 очень приятно, что Радмила вошла в наше положение и чуть изменила маршрут! И подождала пока мы решим свои вопросы! Спасибо большое, всё было прекрасно, спокойно и с хорошей энергетикой 👏
- ООльга23 сентября 2025Потрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка Юля нас сопровождала в поездке, старалась нам во всем помочь. Обязательно посетите это изумительное место!!!
- ДДмитрий17 сентября 2025Мне очень понравилась экскурсия! Гид Ирина так располагает к себе, что мне хотелось слушать и слушать её рассказы. Комфортный автомобиль,
