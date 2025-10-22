Мои заказы

Гора Туугая – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Туугая» в Горно-Алтайске, цены от 3500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
На машине
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: В Горно-Алтайске по договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
26 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
По Горному Алтаю с комфортом
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 6120 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
На машине
На микроавтобусе
13 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
34 400 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    22 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Дата посещения: 19 октября 2025
    Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что
    читать дальше

    является сам местным жителем и алтаец на половину, очень хорошо рассказывает про культуру и традиции алтайцев (из первых уст, как говорится). Очень внимательный, в дороге говорит обратите внимание на это, на то. Показал разных животных по дороге, разные виды трав в горах (не каждый это тоже делает). Было ощущение, что едешь с хорошим другом! Настолько располагает к себе. Сам Чуйский тракт не описать словами, это надо видеть. Кто сомневается брать экскурсию или нет (я сначала сомневалась), то однозначно брать. Всю дорогу едешь и не можешь насладиться этой красотой, смотришь как меняется постоянно картинка, время года (ездили осенью, местами снег был, а где-то нет). Всем советую данную экскурсию, именно после нее влюбилась в Алтай и хочется вернуться снова!

  • О
    Окладникова
    5 июля 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
    читать дальше

    факты из истории края. Это человек беззаветно любящий свой город, людей, населяющих горный алтай. Она дорожит историей края. Это ясно проявляется в ее рассказах. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    6 декабря 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    У нас был прекрасный гид Максимм, нам невероятно повезло! Рассказывал всё очень интересно и увлекательно, с ним было комфортно и безопасно! Будем рекомендовать его знакомым
  • Е
    Елена
    23 ноября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Нас сопровождал гид Сергей. Все прошло великолепно. Поездкой впечатлены, уровень интересности, безопасности, 100 из 100. Благодарим Сергея за наш день!
  • А
    Александр
    13 ноября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Приобрел экскурсию "Чуйский тракт за 1 день". Был ограничен во времени, но хотелось максимально посмотреть на Алтай зимой. Ездил с
    читать дальше

    гидом Максимом. Очень интересный рассказ от человека, который живет на Алтае и живет Алтаем! Без воды, без чепухи, без клише - все интересно, информативно, по делу и в меру! Пожелания по маршруту, локациям и темпу экскурсии были учтены полностью. Автомобиль - Хонда микроавтобус. Очень удобно, просторно, безопасно. Рекомендую!

  • Е
    Евгения
    6 ноября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Не могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по Алтаю.
    Все сложилось легко!!!
    Билеты. Отель. Надежда на снег и какое- то
    читать дальше

    катание)) за день до вылета я увидела в прогнозе +17*С и стала искать пляжи Алтая)))
    Нашла Александра и его ребят.
    Написала, что хочу посмотреть Гейзерово озеро.
    И с нами будет подросток - все внимание и информация для него.
    И все)))
    Утром нас встретила чудесная Олеся) улыбчивая прекрасная блондинка. Алтайские телеуты.
    Поздоровалась с нами по Алтайским традициям. Рассказала о себе, своем отце, о своих предках.
    И мы выехали.
    Весь день Олеся рассказывала про алтай и волшебные места, про обычаи. Про историю. Про горы. Про Рериха. Про уникальную художницу. Про соревнования по рафтингу. Про Чуйский тракт и его строительство. Про книгу архитектора Шишкина.
    Про Чорос-Гуркина и его учебу в Питере и многое многое!!!
    Но озеро превзошло все мои мечты, желания и ожидания. Оно много лучше чем на фото!!! Выглянуло солнце и цвета озера были фантастические. Осенью в ноябре это калейдоскоп красок!!!
    Мы выехали в 8 утра и вернулись в 7 вечера из отеля манжерок. И ни на минуту не пожалели о проделанной дороге.
    Мы пили кофе в 1736 и ели манты с маралом в Акташе.
    Мы купили мед в сотах и пили чай с Саган далей в отеле и делились с сыном 5 радостями за день.
    Наша традиция))) а они не заканчивались!!!!
    Рыбаки на хариуса на слиянии рек Катуни и большого ильгуменя!
    Медитация на реке.
    Самые красивые камни в кармане))
    Виды Алтая теперь в моей матрице!
    Песни Добрыни Сатина про Алтай.
    Ледник и солнце над ним.
    Про народности и еще про многое, что мы смогли увезти с собой.
    А какие фотографии делает Олеся)) можно не брать с собой фотографа. Я част говорю, что так может видеть только он!!!
    Ребята))) Олеся, Саша, Настя - спасибо за вашу работу.
    За ваше увлечение. Обняла!!!

    Не могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по АлтаюНе могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по АлтаюНе могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по АлтаюНе могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по АлтаюНе могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по АлтаюНе могу перестать пересматривать фотографии с той самой поездки по Алтаю
  • К
    Кристина
    5 ноября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Были на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интересными фактами и познавательными рассказами, величественные горы, перевалы, реки - все было прекрасно. Рекомендуем!
    Были на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интереснымиБыли на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интереснымиБыли на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интереснымиБыли на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интереснымиБыли на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интереснымиБыли на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интереснымиБыли на экскурсии с гидом Максимом 03.11.2025. Очень понравилось! Все красоты по пути следования сопровождались интересными
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Были на экскурсии в начале ноября, с погодой очень повезло. Нашим экскурсоводом была Ирина, представитель коренных жителей Алтая, очень разносторонняя,
    читать дальше

    творческая, умная девушка, с ней время экскурсии пролетело незаметно.
    Было предложено два вида маршрута: короткий и чуть подольше, у нас было время и мы выбрали подольше, ни разу не пожалев об этом. Узнали историю города, о знаковых событиях, о его районах, а также быт, обычаи местных жителей и рекомендации по дальнейшим посещениям. Поднялись на смотровую площадку с потрясающим видом, где можно увидеть, как люди и природа могут уживаться вместе, очень рекомендую, чувствуешь себя настоящим путешественником!
    Спасибо большое, что влюбили нас в ваш город и край!

  • Л
    Людмила
    4 ноября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Осенний Алтай- вспоминаю, как будто побывали на другой планете. Для меня Чуйский тракт - это Катунь - мощная, разная, опасная
    читать дальше

    и прекрасная. Спасибо гиду Максиму и за интересные рассказы и за то что, не сильно нас подгонял, когда мы просто не могли оторваться от очередной локации. И вообще, старался чтобы нам было хорошо в путешествии, даже вызвонил нам дедушку по дороге, у которого мы купили всякие аутентичные бальзамы- мази- масла. Все понравилось, но хотелось еще красот - световой день до обидного короток в это время!

    Осенний Алтай- вспоминаю, как будто побывали на другой планете. Для меня Чуйский тракт - это КатуньОсенний Алтай- вспоминаю, как будто побывали на другой планете. Для меня Чуйский тракт - это КатуньОсенний Алтай- вспоминаю, как будто побывали на другой планете. Для меня Чуйский тракт - это КатуньОсенний Алтай- вспоминаю, как будто побывали на другой планете. Для меня Чуйский тракт - это Катунь
  • А
    Анастасия
    31 октября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Гуляли в конце октября по городу с Радмилой. Часть маршрута по исторической части проходит вдоль дорог, поэтому шумно и плохо
    читать дальше

    слышно гида. Ещё и пыль сильно летит. Может нужно по-другому строить маршрут. В целом в городе особо смотреть нечего. За рекомендации по посещению музея с экскурсией благодарны, успели посмотреть мумию, и музей реально классный, но точно стоит в нём брать экскурсию или аудиогид. Смотровая площадка (или самим по экотропе идти) на горе стоит посещения: и физическая нагрузка, и вид открывается панорамный.

  • Г
    Григорий
    29 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    12 часовой маршрут с гидом Сергеем. Отлично провели время.
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Нам очень понравилось. Удобно, комфортно, хорошо организовано. Алексею особая благодарность за профессионализм и душевность.
  • М
    Марина
    16 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим - прекрасный рассказчик, с широкими
    читать дальше

    кругозором! Максим рассказал нам много интересных фактов о культуре, быте и традициях алтайцев, истории края. Все было организовано и продумано! 👍 Автомобиль комфортный, просторный. Смело ставим оценку отлично и можем рекомендовать другим!

    Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим -Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим -Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим -Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим -Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим -Добрый день! Были на экскурсии по Чуйскому тракту за один день! Все понравилось: экскурсовод Максим -
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Посетили 2 экскурсии с гидом Максимом - Чемал и Чуйский тракт - остались в восторге, особенно от второго дня. Природа,
    читать дальше

    организация, Максим - все на высшем уровне. Максим - приятный, опытный, знающий гид, все было прекрасно спланировано. Очень рекомендуем, не пожалеете)

  • Д
    Дарья
    5 октября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Потрясающая экскурсия, много интересной и познавательной информации. Поднялись на гору, вид прекрасный из беседки.
    Очень рады, что посетили такую экскурсию. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Гид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанный.
    Но больше всего «зацепил» искренний
    читать дальше

    не выгоревший интерес и восторг гида от того, что он видит по пути и желание поделиться интереснейшими локациями со спутниками. А еще у Николая талант фотографа, дочка бесконечно счастлива от количества и качества фото с экскурсии.

    Гид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанныйГид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанныйГид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанныйГид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанныйГид Николай был выше ожиданий. Отличный водитель и рассказчик, с большим багажом знаний, спокойный, доброжелательный, выдержанный
  • М
    Максим
    2 октября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Это была незабываемая и лучшая экскурсия!!!
    Сергей, спасибо вам огромное! Столько интересной информации, сколько прекрасных воспоминаний, столько красивейших фотографий!!! Сколько раз
    читать дальше

    были на Алтае-никогда не видели такой красоты! Для нас это место открылось с новой, другой стороны!
    Вы-самый лучший гид!!!
    Мы бесконечно рада и счастливы, что нам посчастливилось провести данную экскурсию с вами!

    Это была незабываемая и лучшая экскурсия!!!
  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Спасибо за экскурсию 👍 получили ответы на все вопросы 👍 очень приятно, что Радмила вошла в наше положение и чуть изменила маршрут! И подождала пока мы решим свои вопросы! Спасибо большое, всё было прекрасно, спокойно и с хорошей энергетикой 👏
  • О
    Ольга
    23 сентября 2025
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Потрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка Юля нас сопровождала в поездке, старалась нам во всем помочь. Обязательно посетите это изумительное место!!!
    Потрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка ЮляПотрясающая поездка по Чуйскому тракту! Невероятная красота природы! С погодой очень повезло! Очень приятная девушка Юля
  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Мне очень понравилась экскурсия! Гид Ирина так располагает к себе, что мне хотелось слушать и слушать её рассказы. Комфортный автомобиль,
    читать дальше

    забота гида и наушники добавляли отличного впечатления. Материал познавательный и структурированный. Про историю города, про коренных жителей и про многое другое. И обязательный бонус - рекомендации где вкусно покушать:) Супер! Хочется советовать всем приходить на экскурсии к Ирине! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гора Туугая»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
  2. Горно-Алтайск: история и современность
  3. По Горному Алтаю с комфортом
  4. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
  5. Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гора Туугая" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 35 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Гора Туугая», 173 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль