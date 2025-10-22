читать дальше

катание)) за день до вылета я увидела в прогнозе +17*С и стала искать пляжи Алтая)))

Нашла Александра и его ребят.

Написала, что хочу посмотреть Гейзерово озеро.

И с нами будет подросток - все внимание и информация для него.

И все)))

Утром нас встретила чудесная Олеся) улыбчивая прекрасная блондинка. Алтайские телеуты.

Поздоровалась с нами по Алтайским традициям. Рассказала о себе, своем отце, о своих предках.

И мы выехали.

Весь день Олеся рассказывала про алтай и волшебные места, про обычаи. Про историю. Про горы. Про Рериха. Про уникальную художницу. Про соревнования по рафтингу. Про Чуйский тракт и его строительство. Про книгу архитектора Шишкина.

Про Чорос-Гуркина и его учебу в Питере и многое многое!!!

Но озеро превзошло все мои мечты, желания и ожидания. Оно много лучше чем на фото!!! Выглянуло солнце и цвета озера были фантастические. Осенью в ноябре это калейдоскоп красок!!!

Мы выехали в 8 утра и вернулись в 7 вечера из отеля манжерок. И ни на минуту не пожалели о проделанной дороге.

Мы пили кофе в 1736 и ели манты с маралом в Акташе.

Мы купили мед в сотах и пили чай с Саган далей в отеле и делились с сыном 5 радостями за день.

Наша традиция))) а они не заканчивались!!!!

Рыбаки на хариуса на слиянии рек Катуни и большого ильгуменя!

Медитация на реке.

Самые красивые камни в кармане))

Виды Алтая теперь в моей матрице!

Песни Добрыни Сатина про Алтай.

Ледник и солнце над ним.

Про народности и еще про многое, что мы смогли увезти с собой.

А какие фотографии делает Олеся)) можно не брать с собой фотографа. Я част говорю, что так может видеть только он!!!

Ребята))) Олеся, Саша, Настя - спасибо за вашу работу.

За ваше увлечение. Обняла!!!