Встречаемся в 11:00 в Горно-Алтайске (точное место по договорённости). На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex» командой до 7 человек.

Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. Отправимся на моторафтинг! После обеда в кафе нас ждёт живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру посетим дикие места, куда редко доезжают туристы — слияние рек Урсул и Катунь около так называемой «дачи Путина».

Остановимся на ночь на базе в районе села Онгудай в горах.