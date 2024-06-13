Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
В этом туре мы уедем подальше в горы, чтобы посетить труднодоступное озеро, где редко встречаются путешественники.
Будем останавливаться в домиках с видом на Северо-Чуйский хребет, побываем в самом сердце Алтая и увидим топ локаций — прогуляемся по Алтайскому Марсу, встретим закат у Гейзерного озера, прокатимся по Чуйскому тракту и отправимся на моторафтинг по Катуни! Рассмотрим наскальные рисунки и пласты «слоёного пирога». Будем путешествовать группой до 7 человек на комфортабельном «Hyundai Grand Starex».
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 780 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.
Программа тура по дням
Моторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и Катунь
Встречаемся в 11:00 в Горно-Алтайске (точное место по договорённости). На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex» командой до 7 человек.
Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. Отправимся на моторафтинг! После обеда в кафе нас ждёт живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру посетим дикие места, куда редко доезжают туристы — слияние рек Урсул и Катунь около так называемой «дачи Путина».
Остановимся на ночь на базе в районе села Онгудай в горах.
Природные богатства Алтая и священные места
Начнём насыщенный день с сытного завтрака и отправимся к горному перевалу — Чике-Таман. Далее доедем до кордона Кур-Кечу, где насладимся видом на Большой Ильгуменский порог с огромных каменных глыб. Послушаем ревущий поток воды, увидим последствия древнего катаклизма и место слияния Катуни и Чуи. Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва. Заедем на обед в кафе.
Встретим закат у разноцветного Гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта. Здесь шаманы устанавливают связь с космосом и видят пророчества. Водоём питается подземными ключами и горными ручьями. На поверхности — причудливые узоры. Как они образовываются, расскажет гид. Аналогичное озеро можно увидеть только в Йеллоустонском парке в США.
Остановимся на ночлег посреди высокогорной Курайской степи. Прямо с балкона дома можно любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами Северо-Чуйского хребта!
Заповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершины
После завтрака отправимся на машинах повышенной проходимости к труднодоступному озеру Джангысколь, куда редко доезжают путешественники. Место обладает мощной энергетикой и может похвастаться живописными картинами со всех сторон.
К обеду вернёмся на базу отдыху. Затем нас ждёт Алтайский Марс, где мы сделаем фотографии на фоне космических пейзажей. Рассмотрим пласты яркой глины, алевритов, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют «слоёный пирог». Узнаем о происхождении «марсианских гор» на Алтае. Пройдёмся по тоннелям и поднимемся повыше.
По пути к гостинице насладимся пейзажами Курайской степи, понаблюдаем за парящими в небе беркутами и рассмотрим снежные вершины Северо-Чуйского хребта.
Акташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад Ширлак
Встретим последнее утро нашего путешествия среди гор и отправимся в село Акташ, где позавтракаем в проверенном кафе. Наберём родниковой воды и выдвинемся в обратный не менее живописный путь. По дороге посмотрим ещё на несколько интересных объектов: Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки, водопад Ширлак. Если потребуется, сделаем остановку у сувенирного рынка на одном из горных перевалов.
В Горно-Алтайске будем к 20:00. Обратные билеты домой лучше брать на следующий день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)Завершение: г. Горно-Алтайск, 20:00 (место по договорённости)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.