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подробно рассказывают, и отвечают на любые вопросы! Делятся с туристами уникальными знаниями и делают всё, чтобы путешествие было интересным и комфортным. Видно что люди влюблены в природу и в свою работу! Очень чётко распланирован маршрут и тайминг, иногда хотелось остаться подольше, но следующая локация была столь же удивительной. Для такого короткого путешествия идеальное распределение мест и времени. Безумно благодарна и рада что выбрала этот тур!