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Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
«Остановимся посреди высокогорной Курайской степи в уютном доме, прямо с балкона сможем любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами»
21 июн в 11:00
3 июл в 11:00
44 550 ₽
49 500 ₽ за человека
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 7:00, аэропорт Горно-Алтайска...
«Рафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке»
3 июл в 07:00
10 июл в 07:00
74 600 ₽ за человека
По знаковым местам Алтая с чаепитием у травницы и моторафтингом по Катуни
Прокатиться на катере по Телецкому озеру, заглянуть в лавки фермеров и посидеть вечерами у костра
Начало: Новосибирск, 6:00/Барнаул, 9:30/аэропорт Горно-Алт...
«Вечером мы заселимся на базу на берегу Катуни, а после ужина, по желанию, можно собраться у костра для дружеских бесед»
8 июн в 06:00
9 июн в 06:00
92 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- AALEXEY15 ноября 2024Всё было супер
- ААлександрина30 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практически идеальным. Гиды четко знают
- ЕЕвгения23 сентября 2024Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай! Гиды Анна и Андрей очень здорово знают особенности местной природы и культуры, интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Вечерние»
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