Чтобы по-настоящему понять Алтай, нужно непременно отправиться за город и познакомиться с укладом и традициями коренных алтайцев.
В этом путешествии мы отправимся за Апшуяхтинский перевал — в деревню, где мирно и гармонично протекает жизнь деревушки Верх-Апшуяхта. Вы познакомитесь с местными, понаблюдаете за их бытом. А после вас ждёт конная прогулка.
В этом путешествии мы отправимся за Апшуяхтинский перевал — в деревню, где мирно и гармонично протекает жизнь деревушки Верх-Апшуяхта. Вы познакомитесь с местными, понаблюдаете за их бытом. А после вас ждёт конная прогулка.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Путь через Апшуяхтинский горный перевал
От Горно-Алтайска до села Верх-Апшуяхта мы проедем через захватывающий Апшуяхтинский перевал высотой около 1500 метров! Дорога пройдёт сквозь первозданный алтайский лес, а с перевала откроется вид на главную вершину Семинского хребта — гору Сарлык. Здесь вы можете сделать красивые фотографии на память.
Атмосфера деревни Верх-Апшуяхта
После спуска мы окажемся в стороне от туристических троп, в самобытном селении Верх-Апшуяхта. Здесь вы познакомитесь с жителями алтайской глубинки, которые занимаются скотоводством, охотой, заготовкой трав и орехов, всегда открыты и доброжелательны, а главное — живут в полной гармонии с окружающей дикой природой.
Пикник на природе и активности на выбор
Вас ждёт сытный обед на свежем воздухе. Затем вы сможете прокатиться на лошадях, велосипедах или просто прогуляться в окрестностях.
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Организационные детали
- До села Верх-Апшуяхта время в пути с остановками — около 2 часов. От села Шебалино до Верх-Апшуяхты дорога грунтовая
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные опции
- На ферме можно покататься на лошадях за дополнительную плату — 3500 ₽ за чел. за 1 час. Предоставим шлем, перчатки, гамаши, двухместные сёдла для прогулок с маленькими детьми
- аренда велосипедов
- комплексный обед из натуральных продуктов
- дегустация блюд национальной кухни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирбизек — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 13 часов 40 минут
Провели экскурсии для 405 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Ирбизек. Я и моя команда профессиональных гидов с радостью организуем для вас максимально комфортный, интересный и увлекательный отдых в горах Алтая. Наша страсть — это путешествия с региональным колоритом. Интересные места, увлекательные истории, блюда местной кухни и горловое пение. Всё это вы сможете увидеть, попробовать и прочувствовать на наших экскурсиях. До встречи на Алтае!
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