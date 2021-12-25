Что вас ожидает

Путь через Апшуяхтинский горный перевал

От Горно-Алтайска до села Верх-Апшуяхта мы проедем через захватывающий Апшуяхтинский перевал высотой около 1500 метров! Дорога пройдет сквозь первозданный алтайский лес, а с вершины перевала откроется вид на главную вершину Семинского хребта — гору Сарлык. Пейзажи я дополню рассказами о быте алтайских деревень, их традициях и обычаях.

Атмосфера деревни Верх-Апшуяхта

После спуска с перевала мы окажемся в стороне от туристических троп, в самобытном селении Верх-Апшуяхта. Название деревни переводится как «древняя гора» или используется в значении «старец». Здесь вы познакомитесь с обитателями алтайской глубинки, которые занимаются скотоводством, охотой, заготовкой трав и орехов, всегда открыты и доброжелательны, а главное — живут в полной гармонии с окружающей дикой природой.

Посетить алтайскую ферму

По соседству с деревней расположилась ферма, которую мы также посетим. Сюда местные жители перегоняют скот на зимовку. Вы познакомитесь с животными, сможете прокатиться на лошадях по живописным окрестностям или устроить пикник. А после того, вы надышитесь горным воздухом и наполнитесь впечатлениями, мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Camry или Mitsubishi Delica.

Обратите внимание: в селе Верх-Апшуяхта отсутствует связь и интернет, ловит только Теле2

До села Верх-Апшуяхта время в пути с остановками — около 3 часов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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