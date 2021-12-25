Этнопутешествие в алтайскую деревню

Преодолеть горный перевал, понаблюдать за жизнью алтайской глубинки и побывать на ферме

Индивидуально
для 3 чел.
Чтобы по-настоящему понять Алтай, нужно непременно отправиться за город и познакомиться с укладом и традициями коренных алтайцев.

В этом путешествии мы отправимся за Апшуяхтинский перевал — в деревню, где мирно и гармонично протекает жизнь деревушки Верх-Апшуяхта.

Вы познакомитесь с местными, понаблюдаете за их бытом.

А после посетите уютную ферму, где можно прокатиться верхом.
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
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Что вас ожидает

Путь через Апшуяхтинский горный перевал

От Горно-Алтайска до села Верх-Апшуяхта мы проедем через захватывающий Апшуяхтинский перевал высотой около 1500 метров! Дорога пройдет сквозь первозданный алтайский лес, а с вершины перевала откроется вид на главную вершину Семинского хребта — гору Сарлык. Пейзажи я дополню рассказами о быте алтайских деревень, их традициях и обычаях.

Атмосфера деревни Верх-Апшуяхта

После спуска с перевала мы окажемся в стороне от туристических троп, в самобытном селении Верх-Апшуяхта. Название деревни переводится как «древняя гора» или используется в значении «старец». Здесь вы познакомитесь с обитателями алтайской глубинки, которые занимаются скотоводством, охотой, заготовкой трав и орехов, всегда открыты и доброжелательны, а главное — живут в полной гармонии с окружающей дикой природой.

Посетить алтайскую ферму

По соседству с деревней расположилась ферма, которую мы также посетим. Сюда местные жители перегоняют скот на зимовку. Вы познакомитесь с животными, сможете прокатиться на лошадях по живописным окрестностям или устроить пикник. А после того, вы надышитесь горным воздухом и наполнитесь впечатлениями, мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Camry или Mitsubishi Delica.
  • Обратите внимание: в селе Верх-Апшуяхта отсутствует связь и интернет, ловит только Теле2
  • До села Верх-Апшуяхта время в пути с остановками — около 3 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • На ферме можно покататься на лошадях за дополнительную плату: часовая прогулка — 1500 руб. с человека.
  • На обратном пути по желанию мы можем заехать на экскурсию в Зубровый питомник (250 руб. с человека), либо в питомник хаски и северных оленей (взрослые — 500 руб. /чел., дети — 300 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Горно-Алтайске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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