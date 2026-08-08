Чтобы по-настоящему понять Алтай, нужно непременно отправиться за город и познакомиться с укладом и традициями коренных алтайцев. В этом путешествии мы отправимся за Апшуяхтинский перевал — в деревню, где мирно и гармонично протекает жизнь деревушки Верх-Апшуяхта. Вы познакомитесь с местными, понаблюдаете за их бытом. А после вас ждёт конная прогулка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Путь через Апшуяхтинский горный перевал

От Горно-Алтайска до села Верх-Апшуяхта мы проедем через захватывающий Апшуяхтинский перевал высотой около 1500 метров! Дорога пройдёт сквозь первозданный алтайский лес, а с перевала откроется вид на главную вершину Семинского хребта — гору Сарлык. Здесь вы можете сделать красивые фотографии на память.

Атмосфера деревни Верх-Апшуяхта

После спуска мы окажемся в стороне от туристических троп, в самобытном селении Верх-Апшуяхта. Здесь вы познакомитесь с жителями алтайской глубинки, которые занимаются скотоводством, охотой, заготовкой трав и орехов, всегда открыты и доброжелательны, а главное — живут в полной гармонии с окружающей дикой природой.

Пикник на природе и активности на выбор

Вас ждёт сытный обед на свежем воздухе. Затем вы сможете прокатиться на лошадях, велосипедах или просто прогуляться в окрестностях.

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Организационные детали

До села Верх-Апшуяхта время в пути с остановками — около 2 часов. От села Шебалино до Верх-Апшуяхты дорога грунтовая

С вами будет гид из нашей команды

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