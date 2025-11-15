В Горно-Алтайске можно погрузиться в историю и природу Алтая. Тавдинские пещеры, памятник Рериху и уникальные природные ландшафты создают неповторимую атмосферу. Маршрут пролегает через карстовые гроты и живописные смотровые площадки. Это идеальная возможность для семейного отдыха и познавательного путешествия. Участники узнают о жизни древних охотников и смогут попробовать алтайский мёд на пасеке

Описание экскурсии

Тавдинские пещеры и тропа предков

Вы увидите пещеры карстового происхождения, входящие в Тавдинский массив. Всего здесь более 30 пещер, наиболее известная — Большая Тавдинская, или «Девичьи слёзы». Её нижние входы расположены всего в 70–80 метрах от дороги. Перепад между нижним и верхним входом составляет 23 метра.

Маршрут проходит по экскурсионной тропе с балконами, гротами и скальными укрытиями. Мы расскажем, как в этих пещерах жили древние люди, как они использовали природные укрытия для охоты и защиты.

Памятник Рериху и смотровая площадка

Вы посетите парк имени Рериха на берегу Катуни. Увидите первый памятник знаменитому художнику, установленный на Алтае. Мы расскажем о путешествии Рериха по региону: где он бывал, чем занимался и каковы были его цели.

Пасека (по желанию)

По пути можно заехать на пасеку, чтобы попробовать алтайский мёд и узнать больше о пчеловодстве в регионе.

Организационные детали