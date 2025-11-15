Бирюзовая Катунь и тропа предков - из Горно-Алтайска
Увлекательное путешествие по древним пещерам и памятникам Алтая. Познакомьтесь с культурой и историей региона в спокойной атмосфере
В Горно-Алтайске можно погрузиться в историю и природу Алтая. Тавдинские пещеры, памятник Рериху и уникальные природные ландшафты создают неповторимую атмосферу. Маршрут пролегает через карстовые гроты и живописные смотровые площадки. Это идеальная возможность для семейного отдыха и познавательного путешествия. Участники узнают о жизни древних охотников и смогут попробовать алтайский мёд на пасеке
Вы увидите пещеры карстового происхождения, входящие в Тавдинский массив. Всего здесь более 30 пещер, наиболее известная — Большая Тавдинская, или «Девичьи слёзы». Её нижние входы расположены всего в 70–80 метрах от дороги. Перепад между нижним и верхним входом составляет 23 метра.
Маршрут проходит по экскурсионной тропе с балконами, гротами и скальными укрытиями. Мы расскажем, как в этих пещерах жили древние люди, как они использовали природные укрытия для охоты и защиты.
Памятник Рериху и смотровая площадка
Вы посетите парк имени Рериха на берегу Катуни. Увидите первый памятник знаменитому художнику, установленный на Алтае. Мы расскажем о путешествии Рериха по региону: где он бывал, чем занимался и каковы были его цели.
Пасека (по желанию)
По пути можно заехать на пасеку, чтобы попробовать алтайский мёд и узнать больше о пчеловодстве в регионе.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento. Предусмотрено и перемещение пешком
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет
Рекомендуем одеваться по погоде, выбирать удобную нескользящую обувь
Экскурсия в пещерах оплачивается дополнительно (её проводит местный гид): 150 ₽ с чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник!
Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы.
С нами вы услышите живые истории — саги о читать дальше
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом.
Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.