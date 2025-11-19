Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в живописный Чемал! Нас ждут переливающиеся бирюзовым цветом Голубые озера — «глаза» Катуни. По пути заедем в деревню мастеров Аскат на музыкальный мастер-класс.



А еще мы посетим остров Патмос с храмом Иоанна Богослова и сделаем впечатляющие снимки на обзорных площадках, погрузимся в историю и насладимся красотами Алтая.

Алтай-Инфо Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Мастер-класс в группе Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-6 человек 4500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание мастер-класса Нас ждет дорога до села Чемал — «Мекки» туристической жизни Алтая. Сначала мы отправимся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее время — к Голубым озерам, которые называют «Глаза Катуни» и которые переливаются изумительным бирюзовым цветом. Это одно из удивительнейших мест силы на Алтае. По дороге заедем в село Аскат, которое недаром называют «деревней мастеров» — здесь каждый второй житель занимается творчеством. Мы примем участие в музыкальном мастер-классе в галерее «Стрела Сартакпая». Также в Аскате можно приобрести сувениры ручной работы. После сделаем фотостоп на смотровой площадке «Зубы Дракона». В Чемале посетим храм Иоанна Богослова на острове Патмос. Местные жители называют его еще Макарьевским островом. Мы не только насладимся красивыми видами, но и познакомимся с историей основания христианской миссии в Чемале. Если останется свободное время, мы также посетим смотровую площадку Толгоёк.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату