Мы отправляемся в живописный Чемал! Нас ждут переливающиеся бирюзовым цветом Голубые озера — «глаза» Катуни. По пути заедем в деревню мастеров Аскат на музыкальный мастер-класс.
А еще мы посетим остров Патмос с храмом Иоанна Богослова и сделаем впечатляющие снимки на обзорных площадках, погрузимся в историю и насладимся красотами Алтая.
Описание мастер-классаНас ждет дорога до села Чемал — «Мекки» туристической жизни Алтая. Сначала мы отправимся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее время — к Голубым озерам, которые называют «Глаза Катуни» и которые переливаются изумительным бирюзовым цветом. Это одно из удивительнейших мест силы на Алтае. По дороге заедем в село Аскат, которое недаром называют «деревней мастеров» — здесь каждый второй житель занимается творчеством. Мы примем участие в музыкальном мастер-классе в галерее «Стрела Сартакпая». Также в Аскате можно приобрести сувениры ручной работы. После сделаем фотостоп на смотровой площадке «Зубы Дракона». В Чемале посетим храм Иоанна Богослова на острове Патмос. Местные жители называют его еще Макарьевским островом. Мы не только насладимся красивыми видами, но и познакомимся с историей основания христианской миссии в Чемале. Если останется свободное время, мы также посетим смотровую площадку Толгоёк.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Аскат
- Голубые озера
- Село Чемал (остров Патмос)
- Зубы дракона
- Смотровая площадка Толгоек (при наличии свободного времени)
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты на объекты и рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Трансфер на Голубые озера - от 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
