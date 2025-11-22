В этом увлекательном путешествии вас ждёт дегустация алтайских блюд в этнокафе и знакомство с курортом «Манжерок». Мы проедем вдоль живописной Катуни, узнаем историю Чуйского тракта. По желанию, вы подниметесь на фуникулере на гору Малая Синюха для потрясающих фото и чая с травами. Курорт предлагает множество активностей на любой вкус!
Описание экскурсииСначала мы отправимся в этнокафе, где вы продегустируете национальные алтайские блюда. После нас ждет знакомство со всесезонным курортом «Манжерок». Это по праву одно из самых развивающихся и современных мест активного отдыха в России и ведущий курорт на Алтае. Экскурсия проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — реки Катунь. Во время экскурсии вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. Во время экскурсии у вас будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (за дополнительную плату). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, а еще угоститься чаем из алтайских трав. Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньках, сноубордах, родельбане, тюбинге, собачьих упряжках и т. д.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Памятник В.Я. Шишкову
- Всесезонный курорт «Манжерок»
- Гора Малая Синюха
- Река Катунь
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Дегустация в этнокафе
Что не входит в цену
- Подъемник на г. Малая Синюха: от 1000 руб. /чел.
- Питание
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
