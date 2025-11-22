Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом увлекательном путешествии вас ждёт дегустация алтайских блюд в этнокафе и знакомство с курортом «Манжерок». Мы проедем вдоль живописной Катуни, узнаем историю Чуйского тракта. По желанию, вы подниметесь на фуникулере на гору Малая Синюха для потрясающих фото и чая с травами. Курорт предлагает множество активностей на любой вкус!

Описание экскурсии Сначала мы отправимся в этнокафе, где вы продегустируете национальные алтайские блюда. После нас ждет знакомство со всесезонным курортом «Манжерок». Это по праву одно из самых развивающихся и современных мест активного отдыха в России и ведущий курорт на Алтае. Экскурсия проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — реки Катунь. Во время экскурсии вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. Во время экскурсии у вас будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (за дополнительную плату). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, а еще угоститься чаем из алтайских трав. Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньках, сноубордах, родельбане, тюбинге, собачьих упряжках и т. д.

