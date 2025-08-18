Мастер-класс в Камлаке предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру Алтая.
Участники смогут узнать о травах, используемых в кулинарии и обрядах, попробовать себя в роли сырного сомелье и сварить авторский сыр. В
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Уникальные знания о травах Алтая
- 🧀 Дегустация и приготовление сыра
- 📜 Сертификат и сборник рецептов
- 🏞 Путешествие по Чуйскому тракту
- 👥 Личное участие в мини-группе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Айский подвесной мост
- Родник Аржан-Суу
Описание мастер-класса
Мы проедем 70 км по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска в село Камлак. По пути вспомним захватывающие алтайские легенды, побываем на Айском подвесном мосту и роднике Аржан-Суу.
В селе Камлак, в зависимости от дня недели, вас ждёт один из мастер-классов в кафе «СенаСтог».
Четверг: мастер-класс «Тайна алтайских трав»
Вы:
- Обсудите пользу трав, растущих на Алтае
- Узнаете, как использовались травы и ягоды в кулинарии, национальных обрядах и украшениях
- Поймёте, как собирать и хранить полезные растения
- Откроете секреты приготовления домашних отваров, чаёв и настоек
- Приготовите свой чайный сбор из сезонных трав
Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов алтайских чаёв.
Пятница: мастер-класс «Кулинарная археология»
Вы узнаете:
- Что ел пещерный человек
- Правда ли, что скифы ели мясо, отбитое под седлом коня, а тюрки — кишки баранов
- Что от древней кулинарии осталось на столе современных алтайцев
- Полезна ли модная палеодиета современному человеку
- Какие древние блюда можно приготовить самому
Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из палеодиеты.
Воскресенье: мастер-класс «Сыр и мир»
Вы:
- Продегустируете традиционные сыры алтайцев
- Попробуете себя в амплуа сырного сомелье и научитесь различать оттенки сырных вкусов
- Приготовите оригинальное блюдо из сыра
- Сварите настоящий авторский сыр
Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из сыра.
Организационные детали
- Мастер-классы проводит историк, археолог, исследователь древностей Алтая из нашей команды
- Возможно проведение мастер-класса для большего числа участников (до 16 человек). Доплата — 2900 руб. за человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 633 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Д
Дарья
18 авг 2025
У Ирины все предусмотрено для интересного рассказа - планшеты, фото, музыка. Она молодец! Мастер-класс - супер. Быстро, несложно и с результатом, который заберем с собой.
Анастасия
19 июн 2025
Экскурсию нам провела светлейший человек Ирина (гид), мастер слова и своего дела, рассказавшая нам не только то, что включала программа, но и ответившая на наши дополнительные вопросы, четко и по
Я
Яна
23 авг 2024
Огромное спасибо! настолько комфортно, интересно и Ирина сама по себе замечательная, с удовольствием бы съездила еще раз с ней на другие экскурсии и всем рекомендую.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
