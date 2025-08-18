Мои заказы

Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе

Откройте для себя секреты алтайской кухни и традиций на мастер-классе в Камлаке. Узнайте о травах, древней кулинарии и сыроварении в уникальной атмосфере
Мастер-класс в Камлаке предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру Алтая.

Участники смогут узнать о травах, используемых в кулинарии и обрядах, попробовать себя в роли сырного сомелье и сварить авторский сыр. В
зависимости от дня недели, можно выбрать интересующий мастер-класс.

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов, что станет отличным напоминанием о проведённом времени. Это мероприятие подходит для всех, кто хочет познакомиться с традициями и вкусами Алтая

5
3 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Уникальные знания о травах Алтая
  • 🧀 Дегустация и приготовление сыра
  • 📜 Сертификат и сборник рецептов
  • 🏞 Путешествие по Чуйскому тракту
  • 👥 Личное участие в мини-группе
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе© Наталья
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группеФото из отзыва от Анастасия
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя20
ноя21
ноя23
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Айский подвесной мост
  • Родник Аржан-Суу

Описание мастер-класса

Мы проедем 70 км по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска в село Камлак. По пути вспомним захватывающие алтайские легенды, побываем на Айском подвесном мосту и роднике Аржан-Суу.

В селе Камлак, в зависимости от дня недели, вас ждёт один из мастер-классов в кафе «СенаСтог».

Четверг: мастер-класс «Тайна алтайских трав»

Вы:

  • Обсудите пользу трав, растущих на Алтае
  • Узнаете, как использовались травы и ягоды в кулинарии, национальных обрядах и украшениях
  • Поймёте, как собирать и хранить полезные растения
  • Откроете секреты приготовления домашних отваров, чаёв и настоек
  • Приготовите свой чайный сбор из сезонных трав

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов алтайских чаёв.

Пятница: мастер-класс «Кулинарная археология»

Вы узнаете:

  • Что ел пещерный человек
  • Правда ли, что скифы ели мясо, отбитое под седлом коня, а тюрки — кишки баранов
  • Что от древней кулинарии осталось на столе современных алтайцев
  • Полезна ли модная палеодиета современному человеку
  • Какие древние блюда можно приготовить самому

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из палеодиеты.

Воскресенье: мастер-класс «Сыр и мир»

Вы:

  • Продегустируете традиционные сыры алтайцев
  • Попробуете себя в амплуа сырного сомелье и научитесь различать оттенки сырных вкусов
  • Приготовите оригинальное блюдо из сыра
  • Сварите настоящий авторский сыр

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из сыра.

Организационные детали

  • Мастер-классы проводит историк, археолог, исследователь древностей Алтая из нашей команды
  • Возможно проведение мастер-класса для большего числа участников (до 16 человек). Доплата — 2900 руб. за человека.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 633 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Дарья
18 авг 2025
У Ирины все предусмотрено для интересного рассказа - планшеты, фото, музыка. Она молодец! Мастер-класс - супер. Быстро, несложно и с результатом, который заберем с собой.
Анастасия
Анастасия
19 июн 2025
Экскурсию нам провела светлейший человек Ирина (гид), мастер слова и своего дела, рассказавшая нам не только то, что включала программа, но и ответившая на наши дополнительные вопросы, четко и по
существу! И Ирина, мастер слов и рукодельница, заклинательница трав!

В экскурсии для простоты восприятия присутствовали устройства с наушниками, чтобы в случае непогоды гида вы могли услышать в любом случае. Авто комфортабельное, просторное, ехали и наслаждались историей края, словно это люкс!

Гид Ирина рассказала нам в пути о многом, об экосистеме края, его традициях и народах, об истории и интересных местах, куда нам стоит заглянуть, и что стоит попробовать! Мы невероятно благодарны ей за помощь нам в наших небольших проблемах - очень отзывчивый человек, такой доброты не встречали настолько давно, что пишу это и на глазах наворачиваются слезы ❤️

Рукодесница травница Ирина рассказала нам о травах, растущих в этом чудесном краю и по всей нашей стране, удивила тем, что же из них можно кушать (вы правда будете удивлены!) и не просто сказала, а показала и дала отведать некоторые из них! Рассказала и о сборе, где и когда какие растения собирать. Мы с ней и скрутку вместе скрутили, и дикорастущих трав поели, и даже собрали собственные чайные сборы! ❤️

Наша оценка по каждому пункту - 10/10, Ирины, мы уже скучаем по вам!

Я
Яна
23 авг 2024
Огромное спасибо! настолько комфортно, интересно и Ирина сама по себе замечательная, с удовольствием бы съездила еще раз с ней на другие экскурсии и всем рекомендую.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска

