Мастер-класс в Камлаке предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру Алтая.Участники смогут узнать о травах, используемых в кулинарии и обрядах, попробовать себя в роли сырного сомелье и сварить авторский сыр. В

зависимости от дня недели, можно выбрать интересующий мастер-класс. Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов, что станет отличным напоминанием о проведённом времени. Это мероприятие подходит для всех, кто хочет познакомиться с традициями и вкусами Алтая

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание мастер-класса

Мы проедем 70 км по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска в село Камлак. По пути вспомним захватывающие алтайские легенды, побываем на Айском подвесном мосту и роднике Аржан-Суу.

В селе Камлак, в зависимости от дня недели, вас ждёт один из мастер-классов в кафе «СенаСтог».

Четверг: мастер-класс «Тайна алтайских трав»

Вы:

Обсудите пользу трав, растущих на Алтае

Узнаете, как использовались травы и ягоды в кулинарии, национальных обрядах и украшениях

Поймёте, как собирать и хранить полезные растения

Откроете секреты приготовления домашних отваров, чаёв и настоек

Приготовите свой чайный сбор из сезонных трав

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов алтайских чаёв.

Пятница: мастер-класс «Кулинарная археология»

Вы узнаете:

Что ел пещерный человек

Правда ли, что скифы ели мясо, отбитое под седлом коня, а тюрки — кишки баранов

Что от древней кулинарии осталось на столе современных алтайцев

Полезна ли модная палеодиета современному человеку

Какие древние блюда можно приготовить самому

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из палеодиеты.

Воскресенье: мастер-класс «Сыр и мир»

Вы:

Продегустируете традиционные сыры алтайцев

Попробуете себя в амплуа сырного сомелье и научитесь различать оттенки сырных вкусов

Приготовите оригинальное блюдо из сыра

Сварите настоящий авторский сыр

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из сыра.

Организационные детали