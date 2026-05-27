Мои заказы

На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду

Водное приключение среди алтайских пейзажей
Скорость, брызги и встречный ветер — это путешествие для тех, кто хочет добавить в отдых новых впечатлений! Вы отправитесь на моторафте к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду. Полюбуетесь природой вокруг и ощутите мощь и характер Катуни.
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду

Описание экскурсии

  • Путешествие начнётся в Горно-Алтайске. По Чуйскому тракту вы доедете до посёлка Барангол, где находится причал.
  • Из Барангола отправитесь к Семинскому порогу. Здесь энергия Катуни раскрывается во всей красе. Помчим на моторафте, чтобы пройти большее расстояние за короткое время и легко преодолеть течение.
  • Остановимся у Камышлинского водопада. Будет время прогуляться и отдохнуть.

Организационные детали

  • Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Вы получите спасательный жилет.
  • Сувениры и перекус у Камышлинского водопада оплачиваются отдельно.
  • Прогулку могут отменить из-за непогоды или сложной навигационной обстановки.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9000 ₽
Дети до 12 лет4500 ₽
Дети до 6 лет100 ₽
Участники СВО4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Вас ждут автомобильные экскурсии по самым живописным местам — никаких
читать дальшеуменьшить

пеших марафонов, только комфорт, небольшой трекинг по вашему желанию и незабываемые виды из окна. Маршруты можно менять под ваши желания: хотите на водопад — легко, хотите в горы — поехали, хотите попробовать алтайский мёд — уже везу. И, конечно, вас ждут истории, которые заставят удивиться и улыбнуться. Знаю все тропы, хотя сама хожу по ним редко. Безопасность для меня — неотъемлемая часть вашего отдыха. Ко мне стоит обратиться, если вы хотите увидеть красоты Алтая, но не хотите таскать рюкзак. Если мечтаете о путешествии без сюрпризов и готовы к приключениям, где главный герой — вы, а не ваши уставшие ноги. P. S. … И если после моей экскурсии вам захочется пообещать Алтаю вечную любовь — это нормально!

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду»

Камышлинский водопад и зубровый питомник
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 12 000 ₽ за человека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
На машине
На лодке
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 200 ₽ за человека
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
На машине
8 часов
17 отзывов
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
29 мая в 09:00
6500 ₽ за человека
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
от 17 800 ₽ за человека