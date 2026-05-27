Скорость, брызги и встречный ветер — это путешествие для тех, кто хочет добавить в отдых новых впечатлений! Вы отправитесь на моторафте к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду. Полюбуетесь природой вокруг и ощутите мощь и характер Катуни.
Описание экскурсии
- Путешествие начнётся в Горно-Алтайске. По Чуйскому тракту вы доедете до посёлка Барангол, где находится причал.
- Из Барангола отправитесь к Семинскому порогу. Здесь энергия Катуни раскрывается во всей красе. Помчим на моторафте, чтобы пройти большее расстояние за короткое время и легко преодолеть течение.
- Остановимся у Камышлинского водопада. Будет время прогуляться и отдохнуть.
Организационные детали
- Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Вы получите спасательный жилет.
- Сувениры и перекус у Камышлинского водопада оплачиваются отдельно.
- Прогулку могут отменить из-за непогоды или сложной навигационной обстановки.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9000 ₽
|Дети до 12 лет
|4500 ₽
|Дети до 6 лет
|100 ₽
|Участники СВО
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Вас ждут автомобильные экскурсии по самым живописным местам — никаких
